reventix Phone startet jetzt auch auf macOS und Linux

Berlin (ots)

Der Berliner Cloud-Telefonie-Anbieter reventix erweitert sein reventix Phone. Zusätzlich zur Version für Windows, bringt er das Softphone jetzt auch für macOS und Linux auf den Markt

Mit dem reventix Phone profitieren jetzt neben Windows-Nutzern auch Mac- und Linux-Nutzer von den zahlreichen Features des Softphones für den Business-Alltag. So erlaubt das Softphone direkte Anrufe per Click-to-call oder das Weiterleiten von Anrufen per Drag & Drop. Kontakte lassen sich flexibel und einfach aus verschiedenen Kontaktquellen hinzufügen. Auch lässt sich das Softphone einfach mit einem CRM-System verknüpfen und über Schnittstellen ansteuern. So telefonieren Nutzer direkt aus dem System heraus und bekommen alle Telefondaten direkt im CRM angezeigt. Das reventix Phone unterstützt neben TAPI für Windows auch TSP für Windows Terminal Server (WTS), sowie uaCSTA und Action URLs (via HTTP/S) für Linux und macOS.

Durch Funktionen wie Mausgesten-Steuerung, Tastenkürzel, Click-to-call, Besetztlampenfeld und einer HID-Unterstützung für USB-Headsets lässt sich das reventix Phone leicht bedienen und in allen Unternehmensbereichen einsetzen. "Wir öffnen reventix Phone bewusst für macOS und Linux, weil wir unseren Kunden Freiheit bei der Wahl ihres Arbeitsumfeldes geben wollen", sagt Bastian Schern, Geschäftsführer bei reventix. "Damit schaffen wir noch mehr Flexibilität für Teams, die auf verschiedenen Systemen arbeiten und überall auf stabile Telefonie bauen."

Alternative Betriebssysteme wie Linux erfahren gerade durch das Ende des Supports für Windows 10 und strengere Hardwareanforderungen von Windows 11 einen starken Auftrieb. In Europa, insbesondere in Deutschland, setzen Unternehmen auch in der IT zunehmend auf Made in Germany. Sie verstehen den Umstieg von Microsoft-Software auf Open-Source-Lösungen als strategische Entscheidung für mehr digitale Souveränität. Ziel ist es, Abhängigkeiten von US-Anbietern zu verringern und mehr Kontrolle über Quellcode und IT-Infrastruktur zu gewinnen. Ein Beispiel ist Schleswig-Holstein, das rund 25.000 Verwaltungsrechner auf Linux und LibreOffice umgestellt hat. Zudem soll Open Source die DSGVO-konforme und lokal kontrollierbare Datenverarbeitung erleichtern.

