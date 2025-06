LUMIBRICKS

FUNWHOLE wird zu LUMIBRICKS und ist weiterhin führend im Bereich der lichtintegrierten Bausteine

LUMIBRICKS, früher bekannt als FUNWHOLE, gibt mit Stolz seine Umfirmierung bekannt, da das Unternehmen weiterhin führend in der Branche für lichtintegrierte Bausteine ist. Als Pionierunternehmen, das sich auf den Bau von Bausteinsets mit patentierten, in jedes Modell integrierten Beleuchtungssystemen spezialisiert hat, hat LUMIBRICKS das Konzept des beleuchteten Spiels konsequent weiterentwickelt. Jedes Set soll die Verbraucher mit überraschend schönen Lichteffekten erfreuen, und zwar dank innovativer, sicherer und einfach zu installierender Beleuchtungsmodule, die herkömmliche Ziegelsteine in leuchtende, interaktive Erlebnisse verwandeln.

Im Laufe der Jahre hat sich FUNWHOLE einen Ruf für originelle Kreativität erworben und eine Reihe von inspirierenden Serien auf den Markt gebracht, die die Fantasie von Bauherren auf der ganzen Welt beflügeln. Die Cyberpunk Neoncity-Serie hat sich als Flaggschiff etabliert und bietet dystopische Skylines, neonfarbene Straßenszenen und futuristische Fahrzeuge - jedes Element wird durch dynamische LED-Effekte verstärkt. Ebenso beeindruckend ist die Serie Steampunk World, die viktorianische Ästhetik mit industriellen Maschinen verbindet und so komplizierte Strukturen schafft, die in einem warmen, vom Vintage-Stil inspirierten Licht leuchten. Die Serie Street Fusion hingegen zelebrierte die urbane Kultur und kombinierte moderne Architektur und Straßenkunst mit lebendigen Lichtakzenten. Diese Kollektionen zeigten die Fähigkeit von FUNWHOLE, Geschichten, Design und Technologie zu kohärenten, immersiven Sets zu verschmelzen.

Unter seinem neuen Namen wird LUMIBRICKS weiterhin Freude und Innovation in die Gemeinschaft der Bauklinker bringen. Das Rebranding bedeutet mehr als nur eine Änderung der Identität; es steht für das Versprechen, noch mehr Kreativität, neue Serienkonzepte, innovative Lichteffekte und aufgefrischte Designs zu liefern. Bestehende Favoriten wie Cyberpunk Neoncity, Steampunk World und Street Fusion erhalten ein erweitertes Angebot und verbesserte Funktionen, während kommende Veröffentlichungen neue Themen und fortschrittliche Beleuchtungstechniken einführen werden. Ob Fans von Sci-Fi-Landschaften, retro-futuristischen Maschinen oder urbaner Straßenkultur, LUMIBRICKS will die Erwartungen übertreffen, indem es die Grenzen dessen, was mit lichtintegrierten Ziegeln möglich ist, verschiebt.

Während LUMIBRICKS dieses nächste Kapitel aufschlägt, bleibt das Unternehmen der Förderung einer lebendigen, unterstützenden Gemeinschaft verpflichtet. Bauherren können sich auf interaktive Veranstaltungen, gemeinsame Design-Herausforderungen und Vorschauen auf zukünftige Versionen freuen. Mit einem neuen Fokus auf Innovation und Qualität lädt LUMIBRICKS alte und neue Fans ein, die Kunst des beleuchteten Backsteinbaus zu feiern.

