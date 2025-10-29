Unternehmensgruppe NOZ/mh:n

NOZ/mh:n MEDIEN plant Erwerb des Ostfriesischen Kuriers und der Norderneyer Badezeitung

Flensburg/Osnabrück (ots)

Die NOZ/mh:n-Unternehmensgruppe strebt den vollständigen Erwerb ihres langjährigen Partners an - der Verlagsgesellschaft Ostfriesischer Kurier GmbH sowie der zugehörigen Zustellgesellschaft Soltau-Kurier-Vertrieb-GmbH von der SKN Mediengruppe. Der Erwerb steht noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch das Bundeskartellamt.

Mit dem angestrebten Erwerb übernimmt NOZ/mh:n MEDIEN die Mitarbeitenden der beiden Gesellschaften sowie die Tageszeitungstitel "Ostfriesischer Kurier" und "Norderneyer Badezeitung", mit einer verkauften Auflage von gut 8.500 Exemplaren. Die Übernahme der beiden Zeitungstitel ist eine strategische Investition. Sie dient der langfristigen Zukunftssicherung und der Stärkung des Lokaljournalismus in der Region Ostfriesland und der Insel Norderney.

Als Teil der Wachstumsstrategie erweitert NOZ/mh:n MEDIEN kontinuierlich ihre Unternehmensgruppe und stärkt ihre wirtschaftliche Basis im Wettbewerb der Medien durch Kooperationen.

Unabhängig vom Erwerb der beiden Titel planen NOZ/mh:n MEDIEN und SKN eine Intensivierung der bestehenden verlagswirtschaftlichen Zusammenarbeit. Neben der gemeinsamen Anzeigenvermarktung soll zukünftig auch operativ im Rahmen des Zeitungsdrucks, der Buchhaltung und der IT kooperiert werden. Der Ostfriesische Kurier kann so weiterhin, auch unabhängig vom geplanten Erwerb, effizient marktgerechte Produkte herstellen. Thorsten Schulze, Geschäftsführer Delmenhorster Kreisblatt (DK) und der Werbevermarktung Nordwest, steht für den operativen Geschäftsbetrieb bereit und soll zudem die Leitung nach der kartellrechtlichen Freigabe übernehmen. Thorsten Schulze wird diese Rolle zusätzlich zu seiner Geschäftsführung beim DK ausfüllen.

Für die SKN Mediengruppe klärt der Verkauf die Nachfolge des Familienunternehmens. Die geschäftsführende Gesellschafterin Charlotte Basse wird ihre unternehmerische Rolle künftig auf die übrigen Geschäftsbereiche der SKN Mediengruppe konzentrieren. Basse betont: "Die angestrebte Fortführung unserer Tageszeitungen unter dem Dach unseres langjährigen, starken Partners, der NOZ/mh:n MEDIEN, ist aus meiner Sicht die beste Perspektive zur Aufrechterhaltung der Titel und des Verlags."

Jens Wegmann, Geschäftsführer NOZ/mh:n MEDIEN, und Thorsten Schulze, Geschäftsführer DK Medien, sind sich einig: "In unserer Unternehmensgruppe bewahren wir die lokale Kompetenz und den lokalen Bezug der Zeitungstitel. Dies wird auch im Fall der beiden Titel Ostfriesischer Kurier und Norderneyer Badezeitung so sein. Wir freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit mit den neuen Kollegen und Kolleginnen vor Ort."

Original-Content von: Unternehmensgruppe NOZ/mh:n, übermittelt durch news aktuell