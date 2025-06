UN CPCR

Neue Hilfsorganisation UN-CPCR: Bei Katastrophen schneller helfen

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Über 50 Staaten unterstützen bereits neue globale Hilfsorganisation eines Deutschen, die auf Schiffe und modernste Technik setzt sowie auf lokale Krisenprävention

Das UN-CPCR (United Network for Civil Protection and Crisis Response) ist eine neu gegründete globale Organisation für humanitäre Hilfe und Katastrophenschutz. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, innerhalb von 24 Stunden an jedem Krisenort der Welt mit Zugang zur See im Einsatz sein zu können. Um eine schnelle Versorgung vor Ort zu ermöglichen, soll in der ersten Entwicklungsphase eine Flotte von Hospitalschiffen sowie von Drohnen zur Menschenrettung aufgebaut werden. Finanzielle Unterstützung erhält das Netzwerk aus über 50 Staaten sowie von Unternehmen zum Beispiel aus dem Bereich medizinischer Hilfsgüter. Initiator des UN-CPCR ist der deutsche Commander zur See Thomas Friese, der auch Bundestagsabgeordnete in Fragen des Zivilschutzes berät.

Das erste Schiff konnte bereits gesichert werden und befindet sich zurzeit in der Zertifizierungsphase. Die Beschaffung von Drohnen zur Menschenrettung hat begonnen. Zurzeit sucht das UN-CPCR weltweit Personal wie medizinische Fachkräfte, Ingenieure, Logistiker, Sozialarbeiter, Verwaltungs- und Kommunikationsexperten.

Fokus auf Schnelligkeit und Effizienz

"Wir wollen schneller und effizienter sein als andere Organisationen. Insbesondere durch unsere Hospitalschiffe, die nicht nur medizinische Betreuung bieten, sondern auch bis zu einhundert 40-Fuß-Container mit Hilfsgütern transportieren können, wollen wir überall dort vor Ort sein, wo Seehäfen zur Krisenbewältigung genutzt werden können. Es gibt weltweit kein vergleichbares Konzept mit diesem Serviceumfang", so Thomas Friese.

Neben der Katastrophenhilfe ist dem UN-CPCR der Zivilschutz ein großes Anliegen. Als Bindeglied zwischen Bürgern, Staat und relevanten Organisationen möchte es sensibilisieren, ausbilden und praxisnahe Lösungen zur Krisenbewältigung und Notfallvorsorge leisten. Durch gezielte Schulungen, strategische Netzwerke und innovative Konzepte steigert die UN-CPCR die Resilienz der Bevölkerung gegenüber Blackouts, Katastrophen und anderen Krisensituationen. Dabei wird eine aktive Mitgestaltung der Zivilgesellschaft gefördert.

Das Leistungsportfolio von United Network for Civil Protection and Crisis Response

Medizinische Versorgung

Bereitstellung von Nahrungsmitteln, Trinkwasser und Gütern des täglichen Bedarfs

Unterstützung bei der Wiederherstellung der Grundversorgung und Infrastruktur nach Krisen und Katastrophen

Soforthilfe bei Naturkatastrophen wie Erdbeben, Überschwemmungen, Stürmen und anderen Krisen

Koordinierung von Evakuierungen und Rettungsmaßnahmen

Bereitstellung von Notunterkünften und Schutzräumen

Unterstützung bei der Umsetzung von Vorsorge- und Ausbildungskonzepten

Erstellung von Ausbildungskonzepten für Mitarbeiter der kritischen Infrastruktur sowie für die zivile Bevölkerung

Bereitstellung von Ausbildungsmaterial und Trainingsmitteln

Hier geht es zu Instagram und LinkedIn.

Original-Content von: UN CPCR, übermittelt durch news aktuell