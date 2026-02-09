PRESSEPORTAL Presseportal Logo

WDR Newsroom

Hilfe gegen Suizidgedanken - ab Mittwoch startet das Projekt "Mutpost"

Köln (ots)

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

+++SPERRFRIST MONTAG, 09.02.2026 6 UHR+++

am kommenden Mittwoch (11.02.2026) startet in Deutschland das Projekt „Mutpost“. Das hat „15 Minuten. Der tagesschau-Podcast am Morgen“ exklusiv erfahren.

Bei „Mutpost“ können Menschen anonym Briefe schreiben, um diejenigen, die Suizidgedanken haben, zum Umdenken zu bewegen. Entwickelt und umgesetzt wurde „Mutpost“ vom Werner Felber-Institut. Das Institut in Dresden setzt sich für Suizidprävention und interdisziplinäre Forschung im Gesundheitswesen ein.

„Mutpost“ orientiert sich an dem Projekt des Briten Ben West, der mit seiner Plattform „Reasons to stay“ in den letzten Tagen viel Aufmerksamkeit erreichte. „Reasons to stay“ veröffentlicht anonyme Briefe. Damit soll Menschen, die suizidale Gedanken haben, Mut und Hoffnung gegeben werden. Ben West hatte seine Homepage ins Leben gerufen, um an seinen Bruder zu erinnern, der sich mit 15 Jahren das Leben nahm.

Das Projekt „Mutpost“ wird etwas farbenfroher gestaltet und hält sich konsequent an die Standards der suizidpräventiven Berichterstattung. Die Briefe werden von Fachpersonen moderiert, die über fundiertes Wissen zu Suizidalität und Suizidprävention verfügen. Zudem gibt es eine Übersicht zu Hilfsangeboten sowie einen Soforthilfe-Button.

Zu solchen Projekten hat die Deutsche Gesellschaft für Suizidprävention dem tagesschau-Podcast gegenüber erklärt:

„Das Projekt hat uns im gesamten Team sehr berührt. Wir sind beeindruckt davon, wie viele Menschen sich hier beteiligen, und empfinden dies als sehr inspirierend. In unserer Arbeit in der Suizidprävention ist die Hinterbliebenenperspektive von großer Bedeutung, die Ben West mit seiner Geschichte eindrucksvoll vermittelt, Natürlich stellen diese Briefe keinen Ersatz für eine Therapie dar. Sie können jedoch Menschen Mut machen, insbesondere dann, wenn sie sich allein fühlen.“

„15 Minuten. Der tagesschau-Podcast am Morgen“ spricht in der kommende Folge darüber, wie solche Projekte in der Suizidprävention helfen können.

„15 Minuten. Der tagesschau-Podcast am Morgen“ ist ab Montag 09.02. ab 6 Uhr in der ARD-Audiothek und bei allen Podcast-Anbietern verfügbar. https://1.ard.de/15Minuten

Bitte beachten Sie die Sperrfrist!

Pressekontakt:

Bei Rückfragen wenden Sie sich gerne an den WDR-Newsroom. Sie erreichen uns über newsroom-jetzt@wdr.de oder 0221-220-8787.

Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuell

