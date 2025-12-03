PRESSEPORTAL Presseportal Logo

WDR Newsroom

NRW-Innenminister Reul zur Sicherheit im Stadion: "Wir haben das Problem nicht im Griff"

Köln (ots)

NRW-Innenminister Reul hat sich im WDR im Vorfeld der Innenministerkonferenz zum Thema "Sicherheit im Fußball-Stadion" geäußert - und zu den diskutierten Maßnahmen wie personalisierten Tickets.

Gesendet wird das komplette Interview im WDR5 Morgenecho. Es wird am Morgen auch online unter diesem Link zur Verfügung gestellt: https://www1.wdr.de/radio/wdr5/sendungen/morgenecho/index.html

Hier zunächst einige zentrale Zitate:

"Wir haben das Problem nicht im Griff."

"Wenn Transparente gezeigt werden: "Sicherheit zerstört die Fankultur" - da muss ich sagen: die haben den Schuss nicht gehört."

"Ich habe nie verstanden, warum da so Sonderrechte gefordert werden."

Zur Frage der personalisierten Tickets:

"Ich finde, wir brauchen ein paar Maßnahmen. Ich bin da offen, über welche Maßnahmen man was erreichen kann." Personalisierte Tickets seien "keine Zaubermethode. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das einzige und das einzig Richtige ist."

"Regeln gibt es überall. Und die gelten auch im Fußballstadion. Und wenn da Menschen hinkommen, Kinder, Familien - zurecht verlangen die, dass wir ihre Sicherheit organisieren."

"Ich bin wirklich ein eingefleischter Fußballfan. Aber ich verstehe nicht, warum bei Fußball immer so eine Randale ist, während alle anderen Sportarten das Problem nicht haben."

Zur Frage, ob es in der Landesregierung Streit mit den Grünen geben wird:

"Das glaube ich überhaupt nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand wirklich ernsthaft meint, die Fans können machen, was sie wollen."

Hier längere Auszüge:

Reul sagte zur Frage, warum er in Sachen Sicherheit im Stadion Handlungsbedarf sieht: "weil wir das Problem nicht im Griff haben. Wir haben zum Beispiel bei den Übergriffen auf unbeteiligte Menschen Steigerungen. Die werden immer vergessen. Das sind dann der normale Bürger, der Fußballgucken will und von diesen ganzen Ärger körperlich verletzt wird."

"Der normale Mensch sagt: das kann doch nicht sein, dass wir einen Riesenaufwand an Polizei leisten müssen, damit im Fußballstadion und ums Fußballstadion herum einigermaßen vernünftige Zustände herrschen. Das gibt es bei keiner anderen Sportart."

"(...) es gibt immer noch diesen Ärger. Pyrotechnik, die gefährlich ist und anderes mehr. Da kann man doch nicht einfach sagen, das ist alles in Butter. Und wenn dann Transparente gezeigt werden: "Sicherheit zerstört die Fankultur" - da muss ich sagen die haben den Schuss nicht gehört."

"Ich habe nie verstanden, warum da so Sonderrechte gefordert werden."

Zu personalisierten Tickets:

"Ich finde, wir brauchen ein paar Maßnahmen. Ich bin da offen, über welche Maßnahmen man was erreichen kann.

Pressekontakt:

WDR Newsroom / 0221 - 220 8787

Original-Content von: WDR Newsroom, übermittelt durch news aktuell

