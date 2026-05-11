AfB gemeinnützige GmbH

afb social & green IT mit dem Label "Verified Social Enterprise" ausgezeichnet

Prinzip Impact first: Inklusiver IT-Refurbisher überzeugt mit belegbarer Sozial- und Umweltwirkung

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Wien (ots)

Der Premium-IT-Refurbisher afb social & green IT darf ab 2026 das österreichische Gütesiegel "Verified Social Enterprise" tragen und gehört damit zu rund 3 Prozent der ausgezeichneten Social Enterprises in Österreich. Das staatliche VSE-Label des Bundesministeriums für Wirtschaft, Energie und Tourismus (BMWET) wird an Unternehmen, Genossenschaften und Vereine vergeben, die die soziale und ökologische Wirkung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten priorisieren. Neben der österreichischen AfB mildtätige und gemeinnützige Gesellschaft zur Schaffung von Arbeitsplätzen für behinderte Menschen mbH wurden dieses Jahr noch 25 weitere Sozialunternehmen ernannt. Staatssekretärin Elisabeth Zehetner überreichte die Auszeichnungen am 8. Mai 2026 in Wien im Rahmen des VSE Impact Forum - Unternehmertum schafft Wirkung.

Gernot Hochfellner, Geschäftsführer von afb in Österreich, betont: "Das offizielle VSE-Label ist für uns eine sehr wichtige Auszeichnung und ein großer Erfolg. Es bestätigt die positive Wirkung unseres inklusiven Refurbishment-Modells und unterstützt unser Ziel, soziales Unternehmertum stärker in der Gesellschaft zu verankern."

Das Verified Social Enterprise-Label wird seit 2022 vom BMWET vergeben. Die Abwicklung übernimmt die Austria Wirtschaftsservice Gesellschaft in Zusammenarbeit mit dem Social Entrepreneurship Network Austria SENA sowie der Wirtschaftskammer Österreich. Inzwischen sind 85 Sozialunternehmen als VSE anerkannt und erscheinen als solche im Unternehmens-Serviceportal sowie im A-Z Firmenregister der Wirtschaftskammer Österreich. Die Auszeichnung ist der sichtbare Beweis, dass die Social Enterprises die Sozial- und Umweltwirkung ihres Geschäftsmodells über den wirtschaftlichen Gewinn stellen und so eine Schlüsselfunktion für gesellschaftlichen Wandel und eine nachhaltige Wirtschaft übernehmen.

"Diese nachhaltige Transformation treiben wir als inklusiver Premium-IT-Refurbisher seit über 20 Jahren voran - ökonomisch, sozial und ökologisch", erklärt Hochfellner. "Bei uns arbeiten Menschen mit und ohne Beeinträchtigung ganz selbstverständlich Seite an Seite." Gleichzeitig gibt afb social & green IT gebrauchten Smartphones, Laptops und anderer Business-Hardware durch eine professionelle Aufbereitung und den Weiterverkauf an Firmen, Institutionen oder private Nutzer ein zweites Leben.

Belegbarer Klima-Impact und gelebte Inklusion

"Beides zusammen erzeugt messbaren Impact, den wir in unseren jährlichen Wirkungsberichten transparent kommunizieren", so Hochfellner. Denn als Gruppe gemeinnütziger Kapitalgesellschaften hat afb social & green IT das VSE-Prinzip "Impact first" von Anfang an verinnerlicht und die soziale und ökologische Wirkung des Unternehmens durch wissenschaftliche Studien untermauern lassen. Allein im letzten Jahr bereitete die afb Group, Europas größter gemeinnütziger IT-Dienstleister, 728.000 Geräte auf und sparte dadurch 68.200 Tonnen klimaschädliche CO2-äquivalente Emissionen ein. Fast jeder zweite der rund 700 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätze ist inklusiv. An den beiden Standorten Wien und Klagenfurt der österreichischen AfB arbeiten aktuell 50 Menschen, 11 davon mit Beeinträchtigungen.

Für Gernot Hochfellner ist das Verified Social Enterprise-Label nicht nur ein Erfolg, sondern auch ein Ansporn: "Wir möchten die Menschen für Kreislaufwirtschaft und Inklusion sensibilisieren, das Bewusstsein für die sozialen und ökologischen Folgen von IT-Nutzung stärken und Alternativen in der Beschaffung verankern. Unser langfristiges Ziel ist ganz klar die Förderung einer nachhaltigen Gesellschaft. Umso besser, wenn wir als Verified Social Enterprise dieses Ziel sichtbar und gemeinschaftlich voranbringen können."

Download des gesamten Pressematerials: https://ots.de/8Rq3Yc

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