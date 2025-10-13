doppler Schirme

Verstärkung im SUPERSTRONG-Team

Bild-Infos

Download

Braunau (ots)

Österreichischer Schirmhersteller doppler erweitert seine erfolgreiche, extrem windbeständige SUPERSTRONG-Regenschirmreihe um neue Modelle

Die Regenschirme der doppler SUPERSTRONG-Reihe sind wahre Superhelden – selbst Sturm und heftige Böen zwingen sie nicht in die Knie. Dank ihrer innovativen Konstruktion aus Stahl und Fiberglas schlagen sie selbst bei starken Winden nicht um und halten so ihre Träger stets trocken. Ihr schlicht-modernes Design und die durchdachte Technik machen sie zu perfekten Begleitern, egal ob auf dem Arbeitsweg oder bei Outdoor-Aktivitäten.

Wo herkömmliche Regenschirme oft schon bei leichtem Wind in die Knie gehen und umschlagen, halten die SUPERSTRONG-Schirme dank ihrer innovativen Technik sogar Windstärken bis zu 120 km/h stand – und so ihre Träger immer trocken. Nun gibt es Zuwachs im SUPERSTRONG-Team. Neben dem Taschenschirm „Magic“ sind auch die Modelle „Magic Plus“ mit erweitertem Schirmdach und „Long Automatic“, ein stilvoller Langschirm, erhältlich. „Die große Nachfrage und das Feedback unserer Kunden haben bestätigt, wie viele Menschen sich einen besonders robusten und windbeständigen Schirm wünschen. Deswegen bieten wir nun mit der Erweiterung der Reihe neue Modelle, für noch mehr Einsatzmöglichkeiten“, so Rene Schwarz, Vertriebsleiter Regen beim österreichischen Schirmhersteller doppler.

Kraftvoll, kompromisslos und mit dem PLUS an Schutz

Die neuen doppler SUPERSTRONG-Regenschirme definieren Belastbarkeit neu: Alle drei innovativen Modelle vereinen neueste Technik, modernes Design und ultrarobuste Materialien. Zusätzlich zum Taschenschirm „Magic“ ist nun auch der „Magic Plus“ erhältlich. Durch das an drei Segmenten verlängerte Schirmdach bietet er deutlich mehr Schutzfläche – so bleibt nicht nur sein Träger selbst, sondern auch Gepäck am Rücken zuverlässig trocken. Der markant geformte Griff, inspiriert von einem Diamanten, unterstreicht die Härte des Regenschirms und sorgt zugleich für den nötigen Halt, gerade bei stürmischem Wetter.

Der „Long Automatic“ erweitert als extrem belastbarer Langschirm das SUPESTRONG-Team und setzt neue Maßstäbe in Sachen Eleganz und Widerstandskraft. Klassisch-coole Linienführung für Business-Looks oder festliche Anlässe, gepaart mit der High-Performance der SUPERSTRONG-Reihe – selbst im heftigsten Sturm ist jetzt der stilvolle, trockene Look gesichert.

Mit den drei Mitgliedern des SUPERSTRONG-Teams bietet doppler nicht einfach nur Regenschirme, sondern echte Superhelden für extreme Bedingungen. Für alle, die sich darauf verlassen wollen, dass ihr Schirm sie nicht im Regen stehen lässt, sondern zuverlässig schützt, auch wenn der Wind rauer wird.

Weiteres Fotomaterial ist unter presse.movea.at verfügbar.

Original-Content von: doppler Schirme, übermittelt durch news aktuell