doppler Schirme

Österreichisches Qualitätsunternehmen doppler präsentiert die Gartentrends für den Sommer 2025

Bild-Infos

Download

Braunau (ots)

Funktionalität trifft auf Farbe – Terrasse und Balkon werden zum zweiten Wohnzimmer

Der Outdoor-Bereich wird auch 2025 zur stilvollen Wohlfühloase: Schirme in intensivem Orange, Auflagen in üppigem Grün, Zierkissen mit floralen Mustern – farbige Akzente geben den Ton an. Klassische Farben wie Anthrazit und Sand bleiben, ergänzt werden sie durch lebendige Highlights. Besonders gefragt sind dabei flexible Möbel, die sich sowohl für großzügige Gärten als auch für kleine Stadtbalkone eignen.

Gemeinsam Zeit im Freien verbringen, das macht bei sommerlichen Temperaturen auf der eigenen Terrasse oder auf dem eigenen Balkon besonders viel Spaß. Bei gutem Wetter wird der Außenbereich zur Erweiterung des Wohnraums. Sonnenschirme in klassischen Farben wie Anthrazit oder kräftigem Orange sowie Möbel aus Aluminium sorgen für das entsprechende Ambiente. Farbenfrohe Auflagen sind der dazu passende Eyecatcher. „2025 dreht sich alles um warme, natürliche Töne, nachhaltige Materialien und Möbel, die sich an die Gegebenheiten vor Ort anpassen – egal ob große Terrasse oder kleiner Balkon. Stapelbare Möbel schaffen Raum und ausziehbares Mobiliar ermöglicht Flexibilität – perfekt für urbane Wohnsituationen“, so Johann Höfer, Vertriebsleiter für Gartenmöbel bei doppler. Mit dem aktuellen Garten-Angebot begegnet doppler den aktuellsten Trends und sorgt für den Wohlfühlfaktor im Freien.

Praktikabel und am Puls der Zeit

„Wir bringen erstmals einen höhenverstellbaren Pendelschirm sowie einen Sonnenschirm, der sich auch als Regenschirm verwenden lässt, auf den Markt. Die neue myZONE Serie richtet sich gezielt an eine jüngere Zielgruppe – modern, funktional und mit Orange als Key-Color“, sagt Jürgen Schmeller, Vertriebsleiter Garten bei doppler. Während bei Schattenspendern weiterhin auch klassische Naturfarben beliebt sind, der Trend geht zum Farbton Sand, machen die Outdoor-Textilien dieses Jahr den Blumen Konkurrenz: Bei den Auflagen steigt die Nachfrage nach satten Grüntönen und Blumenmustern, die gerne als Farbkleckse in Form von Zierkissen eingesetzt werden. „Rattanmöbel mit Plastikgeflecht wurden in den letzten Jahren weniger gekauft, das wird sich auch in diesem Jahr fortsetzen. Stattdessen greift man nun immer öfter zu Möbeln aus Aluminium, mit Rope-Geflechten oder Kunststoffbezügen“, so Johann Höfer. Für Käuferinnen und Käufer bleibt das Thema Nachhaltigkeit von großer Bedeutung – sie greifen verstärkt zu nachhaltig erwirtschaftetem Holz sowie langlebigen und umweltverträglicheren Materialien wie rPET-Stoffen.

Qualität aus Österreich

doppler steht seit Jahrzehnten für langlebige Gartenmöbel mit smartem Design. Die stilistisch abgestimmten Serien bieten Vielfalt und lassen sich gut kombinieren. Das Unternehmen aus Oberösterreich reagiert schnell auf neue Strömungen und setzt diese gezielt in Kollektionen um. Dabei werden verschiedenste Stilrichtungen von zeitlos und schlicht bis modern bedient. Seit jeher steht doppler für Qualität und Beständigkeit. Um diese zu bewahren, empfiehlt Jürgen Schmeller: „Bei Schirmen sollte bereits beim Kauf auf den Sonnenschutzfaktor und die Lichtechtheit geachtet werden. Das Hohenstein-Logo ist hierfür ein gutes Qualitätsmerkmal. Passendes Zubehör wie ausreichend schwere Sockel und Schutzhüllen gegen Witterungseinflüsse sorgen für Langlebigkeit.“

Weiteres Fotomaterial ist unter presse.movea.at verfügbar.

Original-Content von: doppler Schirme, übermittelt durch news aktuell