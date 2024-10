Sky Deutschland

Leverkusen gegen Frankfurt und Bayern gegen Stuttgart: die Bundesliga-Spitzenspiele am Samstag live und exklusiv bei Sky Sport

Unterföhring (ots)

Sky Experte Didi Hamann und Michael Leopold melden sich am Samstag ab 14:00 Uhr mit dem "Tipico Countdown" und den Nachmittagsspielen

Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff-Christoph Fuss berichten im Anschluss vom "Tipico Topspiel der Woche" in München

2. Bundesliga: Darmstadt - Köln, Hannover - Schalke, HSV - Magdeburg sowie alle weiteren Partien des 9. Spieltags live

Fans können den gesamten Fußball bei Sky Sport über das Internet mit Sky Stream und WOW live erleben sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q

Unterföhring, 17. Oktober 2024 - Die Bundesliga und 2. Bundesliga melden sich am Wochenende aus der Länderspielpause zurück. In beiden Ligen stehen dabei richtungsweisende Spitzenspiele auf dem Programm. Sky Sport überträgt die sechs Samstagsspiele der Bundesliga live und exklusiv, wahlweise als Einzelspiele und in der Original Sky Konferenz. Von den Begegnungen am Freitagabend und am Sonntag zeigt Sky Sport ausführliche Zusammenfassungen direkt nach Spielende. Außerdem präsentiert Sky Sport von Freitag bis Sonntag alle Partien der 2. Bundesliga live.

In der Bundesliga stehen an diesem Samstag gleich zwei Spitzenspiele im Fokus. Am Nachmittag empfängt Titelverteidiger Bayer Leverkusen und den aktuellen Tabellendritten Eintracht Frankfurt. Während die Hessen zuletzt ein Last-Minute-Unentschieden gegen den FC Bayern feierten, verspielte die Werkself eine 2:0-Führung gegen Holstein Kiel und musste sich am Ende mit einem Punkt begnügen.

Im Anschluss an die Nachmittagsspiele treffen im "Tipico Topspiel der Woche" Bayern München und der VfB Stuttgart aufeinander. Der Tabellenführer und Rekordmeister startete mit vier Siegen fulminant in die neue Saison, spielte zuletzt aber zwei Mal nur unentschieden. Auch die Schwaben mussten sich in den vergangenen beiden Ligaspielen jeweils mit Punkteteilungen begnügen. Obwohl der Vizemeister der Vorsaison aktuell derzeit auf dem achten Tabellenplatz liegt, befindet er sich nur fünf Punkte hinter der Tabellenspitze.

Ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderator Michael Leopold die Zuschauer im "Tipico Countdown" auf den Bundesliga-Samstag ein. Neben dem Spitzenspiel in der BayArena treffen dann der 1. FSV Mainz 05 auf RB Leipzig, der SC Freiburg auf den FC Augsburg, Borussia Mönchengladbach auf den 1. FC Heidenheim und 1899 Hoffenheim auf den VfL Bochum.

Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Expertin Julia Simic, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff-Christoph Fuss die Zuschauer zum "Tipico Topspiel der Woche" in der Allianz Arena, das neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 angeboten wird.

Alles rund um den Spieltag bei Sky Sport

"Guten Morgen Fans!", das Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News, eröffnet den Bundesliga-Samstag um 9:00 Uhr.

Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Bundesliga-Programm. Am Donnerstag ab 20:00 Uhr blickt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge "Matchplan" genauer auf die Partie zwischen dem FC Bayern und dem VfB Stuttgart, dieses Mal mit den Gästen Peter Stöger und Thomas Letsch. Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr "Deine Vorschau", in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen Borussia Dortmund und dem FC St. Pauli gezeigt wird.

Yannick Erkenbrecher und Mirko Slomka führen ab 16:30 Uhr durch "Dein Fußball Sonntag - Die Show". Im Verlauf der Sendung werden in "Highlights XXL" direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen der Bundesliga-Sonntagsspiele gezeigt, ab 17:30 Uhr die der Partie zwischen Holstein Kiel und Union Berlin, ab 19:30 Uhr die des VfL Wolfsburg gegen Werder Bremen.

Am Sonntag ab 18:00 Uhr begrüßt Moderator Patrick Wasserziehr die Zuschauer zur Fußballdebatte "Sky90", in der dieses Mal unter anderem Sky Experte Lothar Matthäus und Michael Leopold zu Gast sind. Komplettiert wird der Bundesliga-Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von "Glanzparade - Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.

Die 2. Bundesliga mit Darmstadt - Köln, Hannover - Schalke, HSV - Magdeburg

Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport auch alle neun Partien des 9. Spieltags der 2. Bundesliga live, acht davon exklusiv. Unter anderem treffen am Freitagabend die beiden Bundesliga-Absteiger Darmstadt 98 und 1. FC Köln aufeinander (Sky Experte: Sören Gonther), am Samstag Hannover 96 und der FC Schalke (Sky Experte: Simon Terodde) sowie der HSV und der 1. FC Magdeburg am Sonntag.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga mit Sky Stream live erleben

Alle Fußball-Übertragungen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de). Zudem stehen regelmäßig ein ausgewähltes Nachmittagsspiel der Bundesliga sowie das "Tipico Topspiel der Woche" der Bundesliga und 2. Bundesliga am Abend mit der gebuchten Zusatzoption live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Bundesliga-Topspiel präsentiert Sky Sport darüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.

Das Bundesliga-Wochenende bei Sky Sport

Donnerstag:

20:00 Uhr: "Matchplan" mit FC Bayern München - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga

Freitag:

18:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

21:00 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Keke Topp" auf Sky Sport Bundesliga

22:00 Uhr: "Bundesliga - Deine Vorschau" und ab 22:30 Uhr: "Highlights XXL" mit Borussia Dortmund - FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga

Samstag:

12:30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14:00 Uhr: "Tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga

15:15 Uhr: Bayer 04 Leverkusen - Eintracht Frankfurt auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15:15 Uhr: 1. FSV Mainz 05 - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 3

15:15 Uhr: SC Freiburg - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 4

15:15 Uhr: Borussia Mönchengladbach - 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga 5

15:15 Uhr: TSG 1899 Hoffenheim - VfL Bochum auf Sky Sport Bundesliga 6

17:30 Uhr: Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport Bundesliga 2

17:30 Uhr: "Tipico Topspiel der Woche" FC Bayern München - VfB Stuttgart auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20:00 Uhr: 2. Bundesliga "Tipico Topspiel der Woche" 1. FC Kaiserslautern - SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

21:15 Uhr: Alle Spiele, alle Tore - Die Winamax Highlightshow" auf Sky Sport Bundesliga

Sonntag:

13:00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4

16:30 - 20:15 Uhr: "Dein Fußball Sonntag - Die Show" auf Sky Sport Bundesliga

16:45 - 17:15 Uhr: "100% Fußball"

17:30 - 18:00 Uhr: "Highlights XXL" mit Holstein Kiel - 1. FC Union Berlin

18:00 - 19:30 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte"

19:30 - 20:15 Uhr: "Highlights XXL" mit VfL Wolfsburg - SV Werder Bremen

Montag:

18:30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" auf Sky Sport Bundesliga

