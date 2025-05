Movate

Movate und Alcatel-Lucent Enterprise schmieden strategische Partnerschaft zur Beschleunigung der KI-gestützten digitalen Transformation

London (ots/PRNewswire)

Movate, ein weltweit führendes Unternehmen für digitale Technologie und Kundenerfahrungsservices, gab heute eine strategische Partnerschaft mit Alcatel-Lucent Enterprise bekannt, einem führenden Anbieter von sicheren Netzwerk- und Kommunikationslösungen, die es Unternehmen und Branchen ermöglichen, ihre betriebliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. Als ALEs ausgewählter KI-Transformationspartner wird Movate die nächste Phase der KI-gestützten digitalen Transformation des Unternehmens unterstützen sowie innovative, wirkungsvolle Erfahrungen für ALEs globales Kunden- und Partner-Ökosystem bereitstellen.

Im Mittelpunkt dieser strategischen Partnerschaft steht die Entwicklung einer GenAI-Plattform der nächsten Generation, deren Kernstück die Skalierbarkeit und Sicherheit ist. Sie bietet fortschrittliche Analysen, eine einheitliche Datenverwaltung sowie eine modulare Architektur mit kontinuierlichen Lernschleifen, um eine intelligente Automatisierung voranzutreiben und messbare Auswirkungen auf das Geschäft der Kundschaft zu erzielen.

Durch die Kombination der umfassenden KI- und Digital-Expertise von Movate mit dem robusten Technologieportfolio von ALE wird die Partnerschaft die Innovationszyklen beschleunigen und ein agileres, erlebnisorientiertes Servicemodell für die Kundschaft von ALE ermöglichen. Die Allianz wird außerdem alle Geschäftsbereiche von ALE mit KI-gestützten Tools und Service-Frameworks ausstatten, um schnellere Markteinführungsstrategien zu ermöglichen sowie die Servicebereitstellung zu verbessern.

„Wir freuen uns, unsere langjährige Zusammenarbeit mit Alcatel-Lucent Enterprise zu vertiefen, während wir uns gemeinsam auf diese transformative KI-Reise begeben", so Sunil Mittal, Geschäftsführer von Movate. „Durch die Nutzung unserer gemeinsamen Expertise sind wir gut positioniert, um gemeinsam KI-gesteuerte Lösungen zu entwickeln, welche digitale Erlebnisse verbessern, Abläufe rationalisieren und nachhaltiges Wachstum im gesamten globalen Ökosystem von ALE fördern. Diese Partnerschaft unterstreicht unseren fortwährenden Einsatz für Innovation und hervorragenden Service."

„Dieses neue Kapitel in unserer KI-Reise mit Movate markiert nicht nur einen Innovationssprung, sondern ist auch ein Beweis dafür, was möglich ist, wenn zwei vorausschauende Teams zusammenkommen", sagte Rasheed Mohamad, Global-Revenue- und Betriebsleiter bei Alcatel-Lucent Enterprise. „Wir freuen uns darauf, die Zukunft zu gestalten – intelligenter, schneller und effizienter. Gemeinsam erschließen wir neue Möglichkeiten, um digitale Erfahrungen zu transformieren und unserer Kundschaft weltweit einen langfristigen Mehrwert zu bieten."

Amardeep Juneja, Europa-Chef von Movate, sagte, „Diese Partnerschaft vereint die innovative KI- sowie digitale Innovationskompetenz von Movate mit der leistungsstarken Netzwerk- und Cloud-Infrastruktur von ALE. Gemeinsam definieren wir digitale Erlebnisse neu – mit intelligenten, sicheren sowie zukunftsgeeigneten Lösungen, die für Kundschaft und Partner auf der ganzen Welt einen bedeutenden, langfristigen Mehrwert schaffen."

Joseph Peterle, Einkaufsleiter bei Alcatel-Lucent Enterprise, sagte , „Wir freuen uns, unsere Partnerschaft mit Movate zu erweitern, um neue KI-gesteuerte Lösungen zu entwickeln. Diese Technologie wird die betriebliche Effizienz von ALE weiter steigern und den Grundstein für weitere neue Lösungen legen, um ein führendes Unternehmen im Enterprise-Telekommunikationsmarkt zu bleiben und unserer Kundschaft sowie unseren Partnern ein hochwertiges Erlebnis zu bieten."

Informationen zu Movate

Movate ist ein Unternehmen für digitale Technologie und Kundenerfahrungsservices mit dem Ziel, die Branche mit grenzenloser Agilität, auf die Menschen gerichteter Innovation und unerbittlichem Fokus auf die Verbesserung der Kundenergebnisse zu verändern. Es hilft ehrgeizigen, wachstumsorientierten Unternehmen in allen Branchen, der Zeit voraus zu sein, indem es sein vielfältiges Talent von mehr als 12 000 Vollzeit-Beschäftigten an 21 globalen Standorten sowie ein Netzwerk mit Tausenden Technologieexperten in 60 Ländern nutzt, die über 100 Sprachen sprechen. Movate hat sich zu einem der meist ausgezeichneten und von Analysten akkreditierten Unternehmen in seinem Umsatzbereich entwickelt. Weitere Informationen finden Sie auf www.movate.com.

Informationen zu Alcatel-Lucent Enterprise

Alcatel-Lucent Enterprise bietet sichere Netzwerk- sowie Kommunikationslösungen, die es Unternehmen und Branchen ermöglichen, ihre betriebliche Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. In der Cloud. Vor Ort. Hybrid.

Alle Lösungen bieten integrierte Sicherheit, haben nur begrenzte Auswirkungen auf die Umwelt und erfüllen die Datenschutzanforderungen von Organisationen sowie Privatpersonen auf nationaler und internationaler Ebene.

Alcatel-Lucent Enterprise konzentriert sich auf drei Säulen: Umwelt-Nachhaltigkeit, soziale Verantwortung sowie verantwortungsvolle Unternehmensführung, Bereitstellung von Technologielösungen zum Wohle der Umwelt, der Menschen und der Wirtschaft.

Mehr als 100 Jahre Innovation haben das Unternehmen zu einem vertrauenswürdigen Berater für mehr als eine Million Kunden in aller Welt gemacht.

Mit dem Hauptsitz in Frankreich und 3400 Geschäftspartnern weltweit erreicht Alcatel-Lucent Enterprise eine effektive globale Reichweite mit lokalem Fokus. Weitere Informationen finden Sie auf www.al-enterprise.com.

