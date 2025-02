Dr. Ansay Ltd.

Cannabis für alle von Apotheken: Marktführer DrAnsay.com setzt Regierungsversprechen um

Bild-Infos

Download

Hamburg (ots)

Während die Bundesregierung mit der vollen Legalisierung von Cannabis über Ladengeschäfte gescheitert ist, ermöglicht die Plattform DrAnsay.com dies nunmehr über ihren Apotheken-Marktplatz.

Seit 2022 können Patienten dort online ihr Cannabis auswählen und zugleich per Fragebogen ihr Rezept für häufige Beschwerden wie Schlafstörung, Stress und Schmerzen erhalten. Die Wunschapotheke liefert das Cannabis dann per Post oder bietet es zur Abholung oder per Botenservice an. Nunmehr erhalten auch alle gesunden Patienten ohne Beschwerden ihr Cannabis auf Rezept für die Indikation Anti-Aging, z.B. gegen Hautalterung.

Da die Beschaffung von Cannabis somit faktisch für alle legalisiert und der Schwarzmarkt unnötig ist, hat Friedrich Merz auch keinen Grund mehr, Cannabis wie angekündigt wieder zu verbieten oder Missbrauch zu behaupten.

Apotheken als perfekte Cannabis-Shops - Legalisierung durch die Hintertür?

Im Koalitionsvertrag hatten SPD, Grüne und FDP noch eine "kontrollierte Abgabe von Cannabis an Erwachsene zu Genusszwecken in lizenzierten Geschäften" angekündigt. Wegen rechtlicher Bedenken kam es aber bisher am 1.4.24 nur zur Legalisierung des Konsums und zur Herabstufung von Cannabis mit THC als normale rezeptpflichtige Arznei.

Die Lösung von DrAnsay.com setzt nun das Regierungsversprechen rechtskonform um, indem sie Apotheken zu optimalen "lizenzierten Geschäften" macht. Denn Apotheken bieten bereits jetzt ihr bewährtes Netz an vor-Ort-Apotheken, günstigste Preise und größte Auswahl. Zudem bieten sie neben Versandservice auch beste Qualität, Beratung und Sicherheit.

Marktführer DrAnsay.com baut Dominanz weiter aus

Die Zahlen des Marktplatzes für Cannabis-Apotheken sprechen für sich:

Über 110 Versand-Apotheken listen vorrätige Sorten Cannabis-Blüten und -Extrakte

Im Januar 2025 wurden über DrAnsay.com 1.859 kg Cannabisblüten verkauft.

Die stärkste Apotheke setzte davon allein 251 kg um - ein Umsatz von rund 2,1 Millionen Euro.

Verglichen mit den Importzahlen von Cannabis-Blüten nach Deutschland 2024 (Q1: 8 Tonnen, Q2: 12 Tonnen, Q3: 20 Tonnen) zeigt sich:

DrAnsay.com ist die dominierende Kraft im Markt und wächst weiter. Zudem hat DrAnsay.com alle relevanten Innovationen für Online Cannabis auf Rezept in Deutschland eingeführt zur Schaffung des nunmehr weltgrößten legalen Cannabis-Marktes: Das Rezept per Fragebogen ohne Arztbesuch, der Apotheken-Marktplatz inkl. Rezept, das online Rezept i.d.R. ohne Arztgespräch und Anti-Aging als Indikation für alle gesunden Nutzer.

DrAnsay.com erfüllt zudem auch die Pflichten der deutschen Ärzte optimal durch umfassende Aufklärung, Mengenlimit, Ausweis-Kontrolle, optionales Arztgespräch und einen evidenzbasierten Fragebogen zur Bewertung der Suchtgefahr.

"Nur dank uns ist das Versprechen der Regierung zur vollen Cannabis-Legalisierung nun optimal umgesetzt und alle Patienten da versorgt, wo der Staat versagt oder von Lobbyisten beherrscht wird. Ich verkünde nun die frohe Botschaft von Cannabis für alle!", so Gründer und Geschäftsführer Dr. jur. Can Ansay.

Über DrAnsay.com

DrAnsay.com wurde 2018 von Dr. jur Can Ansay gegründet mit dem Angebot von online Krankschreibungen in Deutschland und 2019 auch in Frankreich. 2021 kamen gemeinnützige Online Covid-Testzertifikate hinzu, die millionenfach kostenlos genutzt wurden. 2022 startete dann der Apotheken-Marktplatz für Cannabis inkl. Arztrezept. Über DrAnsay.com wurden bisher über 1 Mio. Patienten behandelt mit 4,8 Sterne Rating auf Google und 4,7 Sterne Rating auf Trustpilot. Von der sechsstelligen Anzahl an Cannabis-Patienten gab es bisher keinerlei Beschwerden über Fehlbehandlung oder Gesundheitsschäden.

Original-Content von: Dr. Ansay Ltd., übermittelt durch news aktuell