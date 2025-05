Addepar

Addepar beschleunigt Plattform-Innovation mit strategischer Akquisition und fortgesetzten jährlichen F&E-Investitionen von mehr als 100 Millionen Dollar

New York (ots/PRNewswire)

Übernahme von Arcus vertieft die KI-Fähigkeiten von Addepar über seine offene Plattform und bietet Kunden auf der ganzen Welt einen verbesserten Mehrwert

Addepar, die führende Technologie- und Datenplattform für Vermögens-, Anlage- und Asset-Management, gab heute die Übernahme von Arcus bekannt, einem innovativen Anbieter von KI-Workflows für Unternehmen. Dieser strategische Schritt beschleunigt die Technologie-Roadmap von Addepar, um hochentwickelte künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen (ML) tiefer in die Plattform einzubetten, unterstützt durch die laufenden Investitionen des Unternehmens von über 100 Millionen US-Dollar jährlich in Forschung und Entwicklung.

In den letzten fünfzehn Jahren hat Addepar eine Technologieplattform entwickelt, die Daten konsolidiert und vereinheitlicht. Diese wird von den Kunden für strenge Analysen, maßgeschneiderte Berichte und umsetzbare Erkenntnisse genutzt und liefert so einen konsistenten und dauerhaften Mehrwert für ihre Kunden und Stakeholder. Das nächste Kapitel in der Geschichte von Addepar wird zunehmend auf KI und maschinelles Lernen setzen und damit zusätzliche Funktionen wie intelligentes Datenmanagement, Erkennung von Anomalien, optimierte Abstimmung und vorausschauende Erkenntnisse erschließen. Die Übernahme von Arcus – mit seiner Expertise in multimodalen, mehrstufigen KI-Workflows – beschleunigt diese Entwicklung und ermöglicht es Addepar, fortschrittliche KI-Funktionen nahtloser zu integrieren. So kann das Unternehmen die Effizienz und Wirkung von Investitionen steigern und gleichzeitig die strengen Anforderungen an Datenverwaltung, Datenschutz und Kontrollen einhalten, in die es seit seiner Gründung vor 15 Jahren investiert hat.

„Addepar hat konsequent in die Integration neuester Technologien in unsere Plattform und Produkte investiert, um sowohl unsere internen Teams als auch unsere Kunden in die Lage zu versetzen, produktiver zu arbeiten und fundiertere Entscheidungen zu treffen", so Eric Poirier, Geschäftsführer von Addepar. „Da sich die KI-Landschaft weiterhin schnell verändert, ist Addepar bestrebt, an der Spitze der fortschrittlichen Technologie zu bleiben und diese Fähigkeiten auf unsere Kunden auszuweiten. Mit unseren überdurchschnittlich hohen Investitionen in Innovation wollen wir intelligente, kontextbezogene Tools bereitstellen, die es unseren Kunden ermöglichen, sich in dynamischen und unvorhersehbaren Märkten zu behaupten. Gleichzeitig stellen wir sicher, dass wir und unsere Kunden weiterhin Best Practices im Bereich Governance umsetzen und weiterentwickeln."

„Wir haben uns grundsätzlich darauf konzentriert, eine Plattform zu entwickeln, die flexibel, interoperabel und zukunftssicher ist", sagt Bob Pisani, technischer Leiter bei Addepar. „Unsere Architektur ermöglicht eine nahtlose Integration in die vorhandenen Tools der Kunden, wodurch Störungen minimiert und der langfristige Nutzen maximiert werden. Die Übernahme von Arcus ist ein großer Schritt nach vorn in unserer KI-Strategie, da so adaptive Intelligenz in die Plattform einbettet wird. Dies ermöglicht dynamische, datengesteuerte Workflows, die auf Echtzeit-Kontext in der gesamten Addepar-Plattform reagieren."

Diese bedeutenden Fortschritte werden auf der AddeConf25 im Mittelpunkt stehen. Die jährliche Technologie- und Innovationskonferenz von Addepar findet am 21. Mai in New York City statt. Auf dieser Veranstaltung werden Kunden, Partner und Branchenführer zusammenkommen, um die neuesten und modernsten Funktionen der offenen Plattform von Addepar kennenzulernen. Die Teilnehmer werden aus erster Hand erfahren, wie diese Entwicklungen intelligentere Arbeitsabläufe fördern, die Transparenz verbessern und mehr verwertbare Informationen über die sich entwickelnde globale Finanzlandschaft liefern und die Zukunft der Vermögensverwaltung aufzeigen.

Informationen zu Addepar Addepar ist ein globales Technologie- und Datenunternehmen, das Anlagespezialisten dabei unterstützt, ihren Kunden eine möglichst fundierte und präzise Beratung zu bieten. Hunderttausende von Nutzern haben Addepar in den letzten zehn Jahren vertraut, um intelligentere Anlageentscheidungen und bessere Beratung zu ermöglichen. Mit einer Kundenpräsenz in mehr als 50 Ländern aggregiert die Plattform von Addepar Portfolio-, Markt- und Kundendaten für ein Vermögen von mehr als 7 Billionen USD. Die offene Plattform von Addepar lässt sich mit mehr als 100 Software-, Daten- und Dienstleistungspartnern integrieren, um eine Komplettlösung für ein breites Spektrum von Unternehmen und Anwendungsfällen zu bieten. Addepar setzt auf ein globales, flexibles Arbeitsmodell mit Niederlassungen in Silicon Valley, New York City, Salt Lake City, Chicago, London, Edinburgh, Pune und Dubai.

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2299460/Addepar_Logo.jpg

