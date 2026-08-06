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Reisetrend Astro-Tourismus und Höhepunkt des Perseiden-Sternschnuppenstroms am 12./13. August: Hier können Deutsche den Sternenhimmel entdecken

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Berlin (ots)

Mit den Perseiden erreicht 2026 einer der stärksten Meteorströme des Jahres in der Nacht auf den 13. August sein Maximum - bei nahezu perfekten Bedingungen durch Neumond.

Laut einer repräsentativen Umfrage im Auftrag von Airbnb möchte ein Drittel der Deutschen ein bedeutendes astronomisches Ereignis miterleben.

Passend dazu hat Airbnb bekannte Sternenregionen und Tipps für eine gelungene Sternennacht zusammengestellt.

Die Milchstraße mit bloßem Auge sehen, Sternbilder erkennen oder einfach eine Nacht lang in den Himmel schauen: Wer in Deutschland einen klaren Sternenhimmel erleben möchte, muss vor allem den künstlich beleuchteten Städten entkommen. Denn Straßenlaternen, Beleuchtungen an Gebäuden und Leuchtreklamen sorgen dafür, dass viele Sterne in urbanen Regionen nicht mehr sichtbar sind. Gleichzeitig liegt Astro-Tourismus im Trend: Laut einer repräsentativen Umfrage von Airbnb möchte ein Drittel der Deutschen ein bedeutendes astronomisches Ereignis miterleben. 2026 bietet dafür einen besonderen Anlass: Der Meteorstrom der Perseiden erreicht sein Maximum in den frühen Morgenstunden des 13. August, und da die Nacht zuvor Neumond ist, stört dieses Mal kein Mondlicht die Sicht auf die Sternschnuppen.

Raus aus der Stadt, hinein in die Dunkelheit

Für eine Reise zum Sternegucken braucht es weder einen langen Urlaub noch eine Fernreise. Viele der dunkelsten Regionen Deutschlands sind bereits in wenigen Stunden von den großen Städten aus erreichbar. Entscheidend ist nicht die Entfernung, sondern ein möglichst dunkler Standort mit freiem Blick auf den Himmel.

Zu den bekanntesten Sternenregionen Deutschlands gehören:

Westhavelland in Brandenburg: Der 2014 anerkannte Sternenpark liegt rund 70 Kilometer westlich von Berlin. Insbesondere die Umgebung der Gemeinde Gülpe ist für ihre geringe Lichtverschmutzung bekannt. Das Westhavelland war das erste von DarkSky International anerkannte Lichtschutzgebiet Deutschlands.

Der 2014 anerkannte Sternenpark liegt rund 70 Kilometer westlich von Berlin. Insbesondere die Umgebung der Gemeinde Gülpe ist für ihre geringe Lichtverschmutzung bekannt. Das Westhavelland war das erste von DarkSky International anerkannte Lichtschutzgebiet Deutschlands. Biosphärenreservat Rhön: Das länderübergreifende Gebiet in Bayern, Hessen und Thüringen ist ebenfalls seit 2014 als International Dark Sky Reserve anerkannt. In klaren, mondlosen Nächten lassen sich dort mehrere tausend Sterne und die Milchstraße erkennen.

Das länderübergreifende Gebiet in Bayern, Hessen und Thüringen ist ebenfalls seit 2014 als International Dark Sky Reserve anerkannt. In klaren, mondlosen Nächten lassen sich dort mehrere tausend Sterne und die Milchstraße erkennen. Winklmoos-Alm in Bayern: Der Sternenpark liegt auf rund 1.200 Metern Höhe in den Chiemgauer Alpen. Die erhöhte Lage und der freie Horizont schaffen besonders gute Voraussetzungen für Himmelsbeobachtungen. Die Winklmoos-Alm ist seit 2018 als International Dark Sky Park zertifiziert.

Der Sternenpark liegt auf rund 1.200 Metern Höhe in den Chiemgauer Alpen. Die erhöhte Lage und der freie Horizont schaffen besonders gute Voraussetzungen für Himmelsbeobachtungen. Die Winklmoos-Alm ist seit 2018 als International Dark Sky Park zertifiziert. Bayerischer Wald: Naturpark und Nationalpark Bayerischer Wald wurden 2025 gemeinsam als International Dark Sky Reserve anerkannt. Das Lichtschutzgebiet umfasst rund 940 Quadratkilometer und gehört damit zu den jüngeren zertifizierten Sternenregionen Deutschlands.

Daneben bieten unter anderem auch die Sterneninsel Pellworm, die Kyritz-Ruppiner Heide sowie der Natur- und Sternenpark Nossentiner/Schwinzer Heide besonders dunkle Nächte.

Tipps für eine gelungene Nacht unter den Sternen:

Neumond statt Vollmond wählen: Der Mond kann den Himmel so stark aufhellen, dass schwächere Sterne und die Milchstraße kaum noch zu erkennen sind. Die besten Bedingungen herrschen rund um den Neumond.

Der Mond kann den Himmel so stark aufhellen, dass schwächere Sterne und die Milchstraße kaum noch zu erkennen sind. Die besten Bedingungen herrschen rund um den Neumond. Wetterbericht genau prüfen: Eine geringe Bewölkung reicht nicht immer aus. Auch hohe Schleierwolken, Nebel oder eine hohe Luftfeuchtigkeit können die Sicht beeinträchtigen. Entscheidend ist ein möglichst klarer und trockener Himmel.

Eine geringe Bewölkung reicht nicht immer aus. Auch hohe Schleierwolken, Nebel oder eine hohe Luftfeuchtigkeit können die Sicht beeinträchtigen. Entscheidend ist ein möglichst klarer und trockener Himmel. Abstand zu Städten halten: Bereits der Lichtschein einer weiter entfernten Stadt kann die Beobachtung stören. Unterkünfte in Alleinlage oder am Rand dünn besiedelter Regionen sind deshalb besonders geeignet.

Bereits der Lichtschein einer weiter entfernten Stadt kann die Beobachtung stören. Unterkünfte in Alleinlage oder am Rand dünn besiedelter Regionen sind deshalb besonders geeignet. Einen freien Horizont suchen: Bäume, Gebäude und Berge schränken den Blick ein. Gut geeignet sind offene Wiesen, Anhöhen oder ausgewiesene Sternenbeobachtungsplätze.

Bäume, Gebäude und Berge schränken den Blick ein. Gut geeignet sind offene Wiesen, Anhöhen oder ausgewiesene Sternenbeobachtungsplätze. Den Augen Zeit geben: Die Augen benötigen etwa 20 bis 30 Minuten, um sich vollständig an die Dunkelheit zu gewöhnen. In dieser Zeit sollten helle Lichtquellen vermieden werden.

Die Augen benötigen etwa 20 bis 30 Minuten, um sich vollständig an die Dunkelheit zu gewöhnen. In dieser Zeit sollten helle Lichtquellen vermieden werden. Auf weißes Licht verzichten: Weißes Licht - ob vom Smartphone oder einer Taschenlampe - stört die Dunkeladaption der Augen signifikant. Sternen-Apps sollten im Nachtmodus mit reduzierter Helligkeit laufen, für die Orientierung eignet sich eine Taschenlampe mit Rotlichtfunktion.

Weißes Licht - ob vom Smartphone oder einer Taschenlampe - stört die Dunkeladaption der Augen signifikant. Sternen-Apps sollten im Nachtmodus mit reduzierter Helligkeit laufen, für die Orientierung eignet sich eine Taschenlampe mit Rotlichtfunktion. Fernglas statt Teleskop ausprobieren: Für den Einstieg ist kein teures Teleskop notwendig. Bereits mit einem einfachen Fernglas lassen sich mehr Sterne, Sternhaufen und teilweise auch Details des Mondes erkennen.

Für den Einstieg ist kein teures Teleskop notwendig. Bereits mit einem einfachen Fernglas lassen sich mehr Sterne, Sternhaufen und teilweise auch Details des Mondes erkennen. Rücksicht auf Natur und Anwohner:innen nehmen: In Schutzgebieten gelten teilweise besondere Regeln. Reisende sollten ausgewiesene Wege und Beobachtungsplätze nutzen, Lärm vermeiden und keine zusätzlichen Lichtquellen aufstellen.

Ausgewählte Unterkünfte in den Sternregionen:

Alle aufgeführten Unterkünfte sind Gäste-Favoriten und gehören damit zu den beliebtesten Unterkünften auf Airbnb, basierend auf der Meinung der Gäste. Gäste-Favoriten werden auf der Grundlage von Bewertungen und Daten zur Zuverlässigkeit aus mehr als einer halben Milliarde Reisen ermittelt.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen Unterkünfte dienen der Inspiration und Veranschaulichung. Airbnb unterstützt oder bewirbt diese Unterkünfte oder andere Unterkünfte bzw. Erlebnisse in keiner Weise.

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