CARE Deutschland e.V.

80 Jahre CARE-Paket - Auch heute noch voll mit Hoffnung

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Bonn (ots)

"Ich habe dir ein CARE-Paket gepackt." Das sagt man ja heute immer noch, wenn man jemandem etwas Nützliches oder Nahrhaftes mitbringt. Entstanden ist das Care-Paket aber vor 80 Jahren mit einer beispiellosen Hilfsaktion. Nach dem zweiten Weltkrieg beschlossen 22 Wohlfahrtsverbände in den USA, dem völlig verwüsteten Europa zu helfen, gründeten die Organisation C.A.R.E. und heraus kam eben das weltberühmte CARE-Paket. Der US-Dampfer "American Ranger" brachte damals (15. Juli 1946) die ersten gut 36.000 CARE-Pakete nach Deutschland. Doch was war damals eigentlich drin in so einem Paket? Wie hat sich die Idee im Laufe der Jahrzehnte verändert? Und wie "packt" man heute ein CARE-Paket? Helke Michael berichtet.

Sprecherin: Das CARE-Paket ist bis heute eine der größten Solidaraktionen weltweit. Nach dem Krieg wurden insgesamt 100 Millionen Pakete verschickt - 10 Millionen davon allein nach Deutschland, so Stefan Ewers, Vorstand der Hilfsorganisation CARE.

O-Ton 1 (Stefan Ewers, 16 Sek.): "Für die Menschen hier war so ein Paket damals nicht einfach nur ein Karton mit Lebensmitteln, es war ein Zeichen: Ihr seid nicht vergessen. Jemand denkt an euch und deshalb ist das CARE-Paket bis heute so stark im Gedächtnis geblieben, als Symbol für Menschlichkeit, Solidarität und Hilfe in größter Not."

Sprecherin: Die ersten CARE-Pakete waren Restbestände der US-Armee und enthielten vor allem Fleischkonserven, Cornflakes, Haferflocken, Zucker, Kakao und Kaffeepulver. Mit der Zeit kamen dann Pakete mit beispielsweise Kleidung, Decken, Medikamenten oder Saatgut dazu.

O-Ton 2 (Stefan Ewers, 11 Sek.): "Heute gibt es das klassische CARE-Paket mit festem Inhalt meist gar nicht mehr. Die Idee ist geblieben, aber die Hilfe richtet sich sehr viel genauer nach der jeweiligen Situation vor Ort. Das CARE-Paket steht heute deshalb vor allem für das Prinzip dahinter."

Sprecherin: Heute kann man das CARE-Paket vor allem symbolisch im Spendenshop packen.

O-Ton 3 (Stefan Ewers, 16 Sek.): "Mit einem Trinkwasserpaket etwa kann man durch eine Spende die Versorgung mit sauberem Wasser für Menschen in Not sicherstellen. Oder mit einem Notunterkunftspaket unterstützt man eine Familie, die durch Krieg oder eine Katastrophe ihr Zuhause verloren hat. Und mit einem Schulpaket kann man einem Kind den Schulbesuch für ein Jahr ermöglichen."

Sprecherin: Die Hilfsorganisation arbeitet mittlerweile in über 100 Ländern weltweit. Ein Schwerpunkt liegt nach wie vor auf der akuten Nothilfe, zum Beispiel in der Ukraine, in Gaza, im Sudan oder im Libanon.

O-Ton 4 (Stefan Ewers, 33 Sek.): "Gleichzeitig reicht unsere Arbeit weit über die Nothilfe hinaus. CARE setzt sich dafür ein, Armut zu überwinden und langfristige Perspektiven zu schaffen. Dazu gehören Bildungsangebote, Gesundheitsversorgung, Ernährungssicherung, Zugang zu sauberem Wasser und nachhaltige Projekte. Im Mittelpunkt stehen dabei besonders Frauen und Mädchen, denn sie tragen in Krisen oft die größte Last. Armut kann nur überwunden werden, wenn alle Menschen gleiche Chancen haben. Das CARE-Paket gibt es deshalb heute nicht mehr nur als Karton, sondern als Prinzip. Schnelle Hilfe in akuter Not und zugleich Unterstützung, die Menschen langfristig stärkt."

Vor 80 Jahren kamen die ersten CARE-Pakete in Deutschland an. Alles zur heutigen Arbeit von CARE und dazu, wie auch Sie helfen können, finden Sie im Netz unter care.de. Und wenn Sie selbst symbolisch ein CARE-Paket für Menschen in Not verschicken möchten - oder ein sinnvolles Geschenk für ihre Liebsten suchen - dann schauen Sie im Netz in den CARE-Spendenshop

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