CARE Deutschland e.V.

Ukraine-Wiederaufbaukonferenz: Frauen müssen maßgeblich beteiligt werden

Bonn (ots)

Anlässlich der Ukraine Recovery Conference 2026 am 25. und 26. Juni in Danzig ruft die internationale Hilfsorganisation CARE dazu auf, die Bedürfnisse von Frauen und Mädchen beim Wiederaufbau in den Mittelpunkt zu stellen und Geschlechtergerechtigkeit konsequent und nachhaltig zu priorisieren. Die umfassende, direkte und maßgebliche Beteiligung von Frauen und Mädchen an allen Diskussionen und Entscheidungsprozessen muss sichergestellt werden.

Beim Wiederaufbau geht es nicht nur um die physische Infrastruktur, sondern um die Wiederherstellung der Voraussetzungen, die es Menschen ermöglichen, ihr Leben wieder aufzubauen: Dazu gehören Arbeitsmöglichkeiten, Traumaversorgung, psychosoziale Unterstützung und langfristige Unterstützung für Überlebende geschlechtsspezifischer Gewalt.

Obwohl Frauen und Kinder etwa 76 Prozent der ukrainischen Geflüchteten ausmachen, ist anders als in den Jahren 2024 und 2025 bei der diesjährigen Konferenz kein separates thematisches Panel zu Geschlechtergerechtigkeit vorgesehen. Damit läuft das Thema Gefahr, noch stärker an den Rand gedrängt zu werden. Für einen nachhaltigen Wiederaufbau ist es jedoch unerlässlich, dass diese Bedürfnisse und Perspektiven in der Wiederaufbauplanung berücksichtigt werden.

"Ein echter Wiederaufbau kann nicht ohne diejenigen gestaltet werden, die die Ukraine jeden Tag von Grund auf neu aufbauen", sagt Michael McGrath, Landesdirektor von CARE Ukraine. "Ukrainische Frauen managen ihre Familien, halten die lokale Wirtschaft am Laufen und sorgen für das soziale Gefüge dieses Landes. Eine Agenda für den Wiederaufbau muss über den physischen Wiederaufbau und Investitionen hinausgehen. Sie muss es Menschen ermöglichen, ihr Leben wieder aufzubauen."

Frauen stehen dabei vor spezifischen Herausforderungen. Überlebende geschlechtsspezifischer und konfliktbezogener sexualisierter Gewalt benötigen nicht nur sofortige Hilfe, sondern auch langfristigen Zugang zu Schutzdiensten, wirtschaftlichen Möglichkeiten und rechtlicher Unterstützung.

Ukrainische Frauenrechtsorganisationen sind dabei von entscheidender Bedeutung. Daryna Ivchenko, Programmleiterin bei der CARE-Partnerorganisation "Girls", ist bei der Konferenz vor Ort und betont: "Geschlechtergerechtigkeit ist kein separater Politikbereich - sie ist die Grundlage für den Wiederaufbau der Ukraine. Da sich 58 Prozent der ukrainischen Frauen jeden Monat ehrenamtlich engagieren - fünfmal so viele wie im EU-Durchschnitt -, muss ihr Einsatz durch gleichwertige Investitionen und Beteiligung gewürdigt werden. Für uns ist diese Konferenz von Bedeutung, weil sie alle drei Sektoren zusammenbringt: Regierung, Zivilgesellschaft und Wirtschaft. Sie müssen sich gemeinsam dazu verpflichten, Geschlechtergerechtigkeit in den Mittelpunkt ihrer Bemühungen zu stellen."

CARE wurde 1945 gegründet, um Armut und Hunger in Europa mit Millionen CARE-Paketen zu lindern. Heute setzt sich CARE in über 100 Ländern mit überwiegend einheimischen Kräften und Partnerorganisationen für die Überwindung von Not, Armut und Ausgrenzung ein und stellt insbesondere Frauen und Mädchen ins Zentrum seiner Arbeit.

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