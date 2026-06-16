Amperfied GmbH

Maximale Ladepunkt-Verfügbarkeit im Fokus: HEIDELBERG Amperfied präsentiert Performance-Lösungen für Ladeinfrastrukturen

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Wiesloch-Walldorf (ots)

Unter dem Motto "Level up your charging performance" kündigt HEIDELBERG Amperfied, eine Tochter der Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG), zur Power2Drive Europe 2026 seine strategische Weiterentwicklung an: Das Unternehmen positioniert sich künftig als ganzheitlicher Performance-Partner für leistungsfähige Ladeinfrastrukturen - weit über die Rolle eines reinen Hardware-Anbieters hinaus. Im Zentrum steht das neue Geschäftsmodell PerformancePRIME, das auf der Messe vom 23. bis 25. Juni 2026 in München (Halle B6, Stand 674) erstmals vorgestellt wird. Mit einem herstellerunabhängigen Ansatz bietet HEIDELBERG Amperfied ein skalierbares End-to-End-Leistungsportfolio - von der Planung und Installation über den Betrieb bis hin zum 24/7-Service.

Das Angebot umfasst modulare Performance-Pakete wie "UptimePRIME" für maximale Verfügbarkeit der Ladepunkte sowie "BusinessPRIME" zur Erschließung zusätzlicher Umsatzpotenziale - bei gleichzeitig planbaren Kosten durch monatliche Raten statt hoher Anfangsinvestitionen. Erste namhafte Kunden wie SAP und Siemens Energy und weitere führende Unternehmen setzen bereits auf diesen Ansatz.

PerformancePRIME: Gleichgerichtete Interessen, garantierte Leistung

Mit Planung, Installation, Betriebsführung und Service bietet HEIDELBERG Amperfied eine ganzheitliche Betreuung für neue und bestehende Ladeinfrastrukturen - unabhängig vom Hardware-Hersteller - und etabliert damit konsequent ein performancebasiertes Geschäftsmodell.

Ein Schritt, von dem beide Seiten profitieren: Mit planbaren, monatlichen Raten vermeiden Kunden hohe initiale Investitionskosten und erhalten eine vertraglich zugesicherte Ladeinfrastruktur-Performance - über die gesamte Laufzeit hinweg und über die reine Lade-Hardware hinaus.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Ladepunkt-Verfügbarkeit, denn: "Verfügbarkeit ist der entscheidende Erfolgsfaktor jeder Ladeinfrastruktur. Fallen Ladepunkte aus, entgehen Umsätze und die Betriebskosten steigen", sagt Robin Karpp, Geschäftsführer der Amperfied GmbH. Er ergänzt: "Mit PerformancePRIME richten wir unsere Leistungen konsequent auf den wirtschaftlichen Erfolg unserer Kunden aus und stellen sicher, dass unsere Interessen vollständig mit denen unserer Kunden übereinstimmen."

UptimePRIME: Ladepunkt-Verfügbarkeit als wirtschaftlicher Hebel

Interessenten bietet HEIDELBERG Amperfied unter anderem das Performance-Paket "UptimePRIME" in Kombination mit dem Schnell-Ladesystem Amperfied Dynamic DC: "Dank intelligenter, datenbasierter Echtzeit-Überwachung stellen wir einen zuverlässigen, proaktiven Service sicher und agieren, noch bevor Störungen entstehen und geschäftsrelevant werden," sagt Robin Karpp. Ein entscheidender Vorteil ist dabei der Zugriff auf den global tätigen Industrieservice des Mutterkonzerns HEIDELBERG.

Für Kunden ist der Effekt unmittelbar wirtschaftlich messbar: Durch maximale Ladepunkt-Verfügbarkeit steigern Ladepunktbetreiber ihre Umsätze, Logistikunternehmen sichern sich unterbrechungsfreie Lieferketten und Unternehmensflotten profitieren von jederzeit einsatzbereiten Fahrzeugen.

BusinessPRIME: Skalierbare Einnahmequelle für Unternehmen

HEIDELBERG Amperfied ermöglicht neue Umsatz-Potenziale für Unternehmenskunden, deren Kerngeschäft nicht die Ladeinfrastruktur ist - die aber von den Einnahmen des verkauften Ladestroms profitieren möchten. "Wir ermöglichen unseren Kunden, selbst als Ladepunktbetreiber aufzutreten - mit minimalem operativem Aufwand und voller Kostentransparenz ", erklärt Robin Karpp und ergänzt: "Wir übernehmen Betrieb, Service und Optimierung der Infrastruktur, sodass sich unsere Kunden vollständig auf die Auslastung ihrer Ladepunkte konzentrieren können."

Im industriellen Einsatz bewährt

Das Geschäftsmodell ist im Markt bereits etabliert: HEIDELBERG Amperfied betreibt komplexe Ladeinfrastrukturen für namhafte Unternehmen. Zu den Referenzen zählen unter anderem die Betriebsführung von über 2.000 Ladepunkten für SAP sowie Projekte für Siemens Energy, führende Logistikunternehmen, Banken, Gastronomieketten und Energieversorger.

Power2Drive Europe 2026

HEIDELBERG Amperfied präsentiert sein Portfolio auf der Power2Drive Europe (23. - 25. Juni 2026) in Halle B6, Stand 674. Im Fokus steht die zentrale Fragestellung, wie Ladeinfrastrukturen - mit PerformancePRIME - gezielt zu nachhaltigen Wertschöpfungs- und Ertragstreibern entwickelt werden können.

https://www.amperfied.de/power2drive-2026/

Über HEIDELBERG:

Die Heidelberger Druckmaschinen AG (HEIDELBERG) ist ein führendes Technologieunternehmen, das weltweit seit mehr als 175 Jahren für Innovationskraft, Qualität und Zuverlässigkeit im Maschinenbau steht. Mit einem klaren Fokus auf Wachstum treibt HEIDELBERG als Gesamtanbieter und Systemintegrator die Weiterentwicklung in den Kernbereichen Verpackungs- und Digitaldruck, Softwarelösungen und dem Lifecycle-Ge-schäft mit Service und Verbrauchsmaterialien voran, damit Kunden maximale Produktivität und Effizienz erreichen können.Aufbauend auf jahrzehntelanger Industrie- und Systemkompetenz erschließt das Unternehmen zudem gezielt neue Märkte in den Bereichen Sicherheit, Energie, Ladeinfrastruktur und industrielle Systemlösungen - mit klarer Skalierungskompetenz und attraktiven Wachstumsperspektiven. Aufgrund einer starken internationalen Präsenz in rund 170 Ländern, der Schaffenskraft und Kompetenz seiner rund 9.500 Mitarbeitenden, eigener Produktionsstätten in Europa, China und den USA sowie einem der größten globalen Vertriebs- und Servicenetzwerke, ist das Unternehmen global gut positioniert.

Diese Presseerklärung enthält in die Zukunft gerichtete Aussagen, welche auf Annahmen und Schätzungen der Unternehmensleitung der Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft beruhen. Auch wenn die Unternehmensleitung der Ansicht ist, dass diese Annahmen und Schätzungen zutreffend sind, können die künftige tatsächliche Entwicklung und die künftigen tatsächlichen Ergebnisse von diesen Annahmen und Schätzungen aufgrund vielfältiger Faktoren erheblich abweichen. Zu diesen Faktoren können beispielsweise die Veränderung der gesamtwirtschaftlichen Lage, der Wechselkurse und der Zinssätze sowie Veränderungen innerhalb der grafischen Industrie gehören. Die Heidelberger Druckmaschinen Aktienge-sellschaft übernimmt keine Gewährleistung und keine Haftung dafür, dass die künftige Entwicklung und die künftig erzielten tatsächlichen Ergeb-nisse mit den in dieser Presseerklärung geäußerten Annahmen und Schätzungen übereinstimmen werden.

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