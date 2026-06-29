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70-Stunden-Woche und keine Zeit für Finanzen: Wie stark belastete Praxisinhaber völlig passiv Vermögen aufbauen

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Rielasingen - Worblingen (ots)

Zwischen endlosen Patientenakten, ausufernder Bürokratie und zermürbenden 70-Stunden-Wochen bleibt vielen niedergelassenen Ärzten für eine entscheidende Sache überhaupt keine Zeit: den eigenen Vermögensaufbau. Wer nach einem kräftezehrenden Praxistag noch versucht, sich um anstrengende Immobilien-Mieter zu kümmern oder nervös die volatilen Aktienmärkte zu studieren, scheitert meist an der fehlenden Energie.

Der klassische Immobilienkauf ist für voll ausgelastete Mediziner oft ein ungewollter zweiter Vollzeitjob – was sie stattdessen brauchen, ist ein renditestarkes Sachwert-Investment, das als ultimative ‚Hands-off‘-Lösung funktioniert. Hier erfahren Sie, warum Zeit bei der Geldanlage oft der entscheidende Faktor ist und weshalb sich bestimmte Direktinvestments besonders gut für stark ausgelastete Praxisinhaber eignen.

Hohe Einkommen bedeuten nicht automatisch Vermögensaufbau

Viele Ärztinnen und Ärzte erzielen über Jahre hinweg stabile und überdurchschnittliche Einkommen. Dennoch entsteht daraus nicht zwangsläufig ein entsprechendes Vermögen. Häufig fehlt es nicht am Kapital, sondern an der Zeit, sich strukturiert mit finanziellen Entscheidungen zu beschäftigen.

Im Praxisalltag haben medizinische und organisatorische Aufgaben verständlicherweise Vorrang. Finanzthemen werden deshalb oft auf später verschoben. Überschüsse verbleiben auf Konten, werden unsystematisch investiert oder fließen in Anlagen, die langfristig mehr Aufmerksamkeit erfordern als ursprünglich angenommen.

Das eigentliche Problem liegt dabei selten in fehlenden Einnahmen. Vielmehr fehlt häufig eine Strategie, die Vermögensaufbau mit den zeitlichen Realitäten des Arztberufs vereinbar macht.

Wenn Investments zum zweiten Beruf werden

Viele klassische Anlageformen bringen einen erheblichen Verwaltungsaufwand mit sich. Immobilien gelten zwar seit Jahrzehnten als beliebte Sachwertinvestition, verursachen jedoch nicht selten zusätzlichen Organisationsaufwand. Mietverhältnisse, Instandhaltungen, Verwaltungsfragen oder rechtliche Themen erfordern Zeit und Aufmerksamkeit.

Auch andere Investments verlangen regelmäßige Entscheidungen und eine laufende Marktbeobachtung. Für Menschen mit ohnehin stark ausgelasteten Arbeitstagen kann daraus schnell ein zusätzlicher Belastungsfaktor entstehen.

Deshalb gewinnt ein anderes Kriterium zunehmend an Bedeutung: Nicht allein die mögliche Rendite entscheidet über die Qualität einer Kapitalanlage, sondern auch der Aufwand, der notwendig ist, um diese Rendite zu erzielen.

Was ein Investment für Ärzte leisten sollte

Für viele Praxisinhaber sind deshalb vor allem Investments interessant, die mehrere Eigenschaften miteinander verbinden. Sie sollten langfristig kalkulierbare Erträge ermöglichen, möglichst wenig laufende Betreuung erfordern und gleichzeitig auf einem nachvollziehbaren wirtschaftlichen Fundament stehen.

Darüber hinaus spielen steuerliche Aspekte eine wichtige Rolle. Gerade bei hohen Einkommen kann eine Investition attraktiver werden, wenn sie neben wirtschaftlichen Erträgen auch steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten eröffnet.

Entscheidend bleibt jedoch immer die wirtschaftliche Substanz. Steuerliche Vorteile können eine Investition unterstützen, sie sollten aber niemals der alleinige Grund für eine Anlageentscheidung sein.

Warum Energieprojekte zunehmend in den Fokus rücken

Vor diesem Hintergrund beschäftigen sich immer mehr Ärzte mit Investitionen in die Energieinfrastruktur. Insbesondere Photovoltaik-Projekte verbinden mehrere Eigenschaften, die für stark eingebundene Mediziner interessant sein können.

Die Anlagen basieren auf einem realen Sachwert und erzeugen über viele Jahre hinweg laufende Einnahmen. Gleichzeitig werden Planung, technische Überwachung, Wartung und kaufmännische Abwicklung häufig von spezialisierten Dienstleistern übernommen. Dadurch bleibt der laufende Zeitaufwand für den Investor überschaubar.

Hinzu kommen steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten, die insbesondere für Gutverdiener relevant sein können. In Kombination mit langfristig planbaren Erträgen entsteht ein Investmentansatz, der sich vergleichsweise gut in den Alltag eines Praxisinhabers integrieren lässt.

Vermögen entsteht durch Systeme, nicht durch Zufall

Viele Ärzte verbringen einen Großteil ihres Berufslebens damit, Einkommen zu erwirtschaften. Langfristige finanzielle Stabilität entsteht jedoch nicht allein durch hohe Einnahmen, sondern durch den Aufbau von Vermögenswerten, die unabhängig von der eigenen Arbeitskraft Erträge generieren können.

Je früher solche Strukturen aufgebaut werden, desto stärker profitieren Anleger von langfristigen Entwicklungen und Zinseszinseffekten. Gleichzeitig sinkt die Abhängigkeit von einem späteren Praxisverkauf oder von der Erwartung, auch im Ruhestand noch hohe Einkommen erzielen zu müssen.

Fazit: Zeit wird zum entscheidenden Anlagekriterium

Für niedergelassene Ärztinnen und Ärzte ist Zeit häufig die knappste Ressource. Deshalb sollte sie bei Investitionsentscheidungen genauso berücksichtigt werden wie Rendite, Risiko oder steuerliche Aspekte.

Anlagen, die laufende Erträge mit überschaubarem Verwaltungsaufwand verbinden, gewinnen vor diesem Hintergrund an Attraktivität. Sachwertinvestitionen wie Photovoltaik-Projekte sind dabei ein Beispiel für einen Ansatz, der wirtschaftliche Perspektiven mit einem vergleichsweise geringen Zeitbedarf verbindet. Gerade für stark ausgelastete Praxisinhaber kann das ein wichtiger Baustein einer langfristigen Vermögensstrategie sein.

Über Olaf Zeh und Philipp Zeh:

Olaf Zeh und Philipp Zeh sind die Geschäftsführer der Ärzteversorger GmbH, einem Tochterunternehmen der FW Faire Werte eG. Gemeinsam unterstützen sie niedergelassene Ärzte, Zahnärzte und Apotheker in enger Zusammenarbeit mit deren Steuerberatern dabei, durch gezielte Photovoltaik-Investitionen steuerlich optimiertes Vermögen aufzubauen. Mehr Informationen unter: www.dieaerzteversorger.de

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