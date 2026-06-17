Volkswagen Group Charging GmbH (Elli)

Einladung zur Pressekonferenz: Volkswagen und Elli präsentieren erstes V2G Produktpaket

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Wolfsburg/München (ots)

Vehicle to Grid wird derzeit von verschiedenen Anbietern über einzelne Fahrzeugmodelle, lokale Angebote oder Partnerschaften in den Markt gebracht. Offen ist jedoch, wie sich diese Ansätze über Pilotprojekte hinaus in die Breite überführen lassen.

Der Volkswagen Konzern präsentiert auf der Power2Drive seinen Ansatz, Vehicle to Grid auf Basis einer bestehenden Fahrzeugflotte und einer integrierten Energieplattform skalierbar zu machen.

Im Mittelpunkt stehen dabei:

eine bereits im Feld befindliche Flotte von rund einer Million bidirektional vorbereiteter Fahrzeuge auf MEB-Basis

ein integrierter Systemansatz, der Fahrzeug, Lade-Hardware, Stromtarif und Energiemarkt verbindet

die Überführung in ein standardisiertes Angebot für Kundinnen und Kunden des Volkswagen Konzerns

Damit stellt Volkswagen Vehicle to Grid nicht nur als technische Funktion dar, sondern als potenziell skalierbares System mit Relevanz für Elektromobilität, Energiekosten und Energiesystem.

Wir laden Sie ein, diesen Ansatz im Rahmen unserer Pressekonferenz auf der Power2Drive einzuordnen:

Einladung zur Pressekonferenz auf der Power2Drive Europe 2026

Verbindliche Anmeldung erwünscht

Ort: Power2Drive Europe 2026, Pressezentrum West 2. OG

Datum: 23. Juni 2026

Uhrzeit: 11:00 Uhr

Sprecher

Giovanni Palazzo - CEO Elli & SVP Charging and Energy Volkswagen Group Technology

Silke Bagschik - Head of After Sales and Customer Interaction Volkswagen AG

Mit Beginn der Messe startet zudem die Vorregistrierung für das geplante Vehicle-to-Grid-Angebot der Marke Volkswagen. Kundinnen und Kunden können sich erstmals für die Markteinführung vormerken lassen.

Networking & Lunch

Im Anschluss an die Pressekonferenz laden wir Sie herzlich zu einem gemeinsamen Lunch ein. Dort besteht die Möglichkeit zum vertiefenden Austausch mit den Sprecherinnen und Sprechern sowie Fachverantwortlichen aus den Bereichen Energie, Technologie und Vertrieb.

Vorabgespräche und Anmeldung

Zur Teilnahme bitten wir um verbindliche Anmeldung per Email. Für Hintergrundgespräche oder die Vereinbarung individueller Interviewtermine vor Ort oder im Vorfeld der Veranstaltung wenden Sie sich bitte an:

Ela Günes

Volkswagen Group Charging GmbH (Elli)

Corporate Communications Lead

+49 1716863094

media@elli.eco | www.elli.eco | www.volkswagen-group.com

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