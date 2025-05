Volkswagen Group Charging GmbH (Elli)

Power2Drive 2025: Elli präsentiert neue Schnellladesäule Flexpole Plus und Kooperation mit Bundesverband UNITI

Bild-Infos

Download

Wolfsburg, München (ots)

Batterie-gepufferte Schnellladelösung von Elli bietet erweiterte Bezahllösungen

Neue Partnerschaft mit UNITI Bundesverband EnergieMittelstand e.V. zur Elektrifizierung von Tankstellen

Einladung für Medienvertreter*innen der Power2Drive: Elli Media Talk am 7. Mai, 12.15 & 14.15 Uhr in Messehalle C6, Stand 339 (siehe Akkreditierungshinweis)

Die Volkswagen Group Charging GmbH (Elli) stellt auf der international Branchenmesse Power2Drive in München die Produktneuheit "Flexpole Plus" vor: Die nächste Generation der batterie-gepufferten Schnellladelösung von Elli bietet unter anderem erweiterte Bezahllösungen und ist ideal für den Flottenbetrieb, Unternehmen und Charge Point Operator mit eingeschränktem Netzanschluss. In diesem Zusammenhang kündigt die Volkswagen Konzerntochter Elli eine wegweisende Kooperation mit UNITI Bundesverband EnergieMittelstand e.V. an, um Tankstellenstandorte in Deutschland zu zukunftsfähigen Energiehubs zu machen.

Seien Sie bei der Premiere der neuen Flexpole Plus dabei und akkreditieren Sie sich für den exklusiven Media Talk am 7. Mai um 12:15 & 14:15 Uhr in Halle C6, Stand 339. Akkreditierung via E-Mail an julia.pirlich@elli.eco .

Die Elli Flexpole Plus ist eine neue Evolutionsstufe der beliebten DC-Schnellladesäule - konzipiert für maximale Flexibilität, einfache Integration und zukunftssicheren Betrieb. Die Flexpole bleibt ihrer bewährten DNA treu: DC-Schnellladen bis zu 150 kW ohne Netzaufrüstung oder kostspielige Bauarbeiten, dank integrierter Batterie-Pufferung. Doch die neue Generation geht deutlich weiter.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Modulares Payment Terminal: Das neue Bezahlsystem erlaubt erstmals die flexible Integration der Terminals der verschiedenen Payment Service Provider (PSPs). Betreiber können selbst entscheiden, mit welchem Anbieter sie zusammenarbeiten möchten. Kontaktloses Bezahlen, EC-/Kreditkarte, Mobile Payment sind standardmäßig verfügbar.

Intelligentes Last- und Energiemanagement: Über eine weiterentwickelte ModBus-Schnittstelle kann die Flexpole nun noch besser mit AC-Ladepunkten oder Energiemanagementsystemen vor Ort kommunizieren. So werden Lastspitzen geglättet - besonders relevant für Standorte mit begrenzter Anschlussleistung.

Optimiertes Thermomanagement: Neue Kühlkreisläufe und ein intelligentes Wärmesteuerungssystem sorgen für weniger Stromverbrauch und höhere Effizienz.

Anpassbare HMI & Benutzerführung: Die neue Benutzeroberfläche der Flexpole ist vollständig anpassbar - Betreiber können Farben, Sprache, Logos oder Ladeanimationen individuell gestalten. Auch für Werbeeinblendungen (z. B. Sonderaktionen) steht ein dedizierter Bereich zur Verfügung.

Mark Möller, Chief Technical Officer Volkswagen Group Charging (Elli), betont: "Die Elli Flexpole ist ein echter Gamechanger, denn sie ermöglich den Ausbau von Ladeinfrastrukturen an Orten, die bisher als ungeeignet galten. Mit dem neuen Paymentterminal ist sie zudem kompatibel mit nahezu allen Zahlungsinfrastrukturen - und damit fit für öffentliche, halböffentliche und unternehmenseigene Standorte zugleich."

Starke Partnerschaft mit UNITI: Schnellladen an der Tankstelle neu gedacht

Elli startet im Mai eine neue Kooperation mit dem UNITI Bundesverband EnergieMittelstand e. V. und bringt die die Elektromobilität direkt an die Zapfsäule. Damit kann der Ausbau von Ladeinfrastruktur an rund 8.600 Tankstellen der UNITI-Mitgliedsunternehmen in Deutschland entscheidend vorangetrieben werden. Die Kooperation wird im Rahmen der Power2Drive offiziell bekannt gegeben.

UNITI-Mitglieder erhalten über die Partnerschaft Zugang zu einem modularen Elli Produkt- und Servicepaket: von der Standortanalyse und Planung über die Installation bis zur Inbetriebnahme der Flexpole oder anderer DC-Schnelllader - inklusive Service, Software und Hardware aus einer Hand. Dank batteriegepufferter Technologie ist für die Elli Flexpole keine Netzerweiterung und kein Tiefbau erforderlich, was wesentlich für häufig gemietete oder gepachtete Tankstellenflächen mit eingeschränkter Anschlussleistung sein kann.

Ein besonderes Highlight der Kooperation: UNITI-Standorte können in das "Selected Partner Network" von Elli aufgenommen werden. Das bedeutet, dass ihre Ladepunkte künftig in der Ladeplanung der Fahrzeuge des Volkswagen Konzerns angezeigt werden - also direkt im Navigationssystem von Millionen E-Fahrzeugen in Europa. Das steigert nicht nur die Sichtbarkeit, sondern positioniert freie und mittelständische Tankstellen auf Augenhöhe mit großen Marktakteuren. Giovanni Palazzo, CEO von Elli, erklärt: "Unser Ziel ist es, das Laden so einfach und zugänglich wie möglich zu machen. Gemeinsam mit UNITI bringen wir die passende Ladeinfrastruktur direkt an die Tankstellen - an Orte, die Millionen Menschen täglich nutzen. Die Flexpole ist dabei die perfekte Lösung: robust, schnell, einfach integrierbar und ideal für bestehende Tankstellen mit beschränkter Stromversorgung."

Auch Elmar Kühn, Hauptgeschäftsführer von UNITI, sieht in der Partnerschaft großes Potenzial: "Unsere Mitgliedsunternehmen erhalten durch Elli nicht nur Zugang zu einem technologisch starken Ladeprodukt, sondern gleichzeitig eine exzellente Sichtbarkeit in den Systemen eines der größten Fahrzeughersteller Europas. So wird die Tankstelle der Zukunft Realität - flexibel, wirtschaftlich und kundenorientiert."

Elli und Elli Mobility präsentiert ihre Lösungen auf der Power2Drive 2025 in München (Messehalle C, Stand 339). Fachbesucher*innen erhalten vor Ort exklusive Einblicke das Geschäftsfeld Laden und Energie der Volkswagen Konzernmarke Elli. Medienvertreter*innen laden wir herzlichen zum exklusiven Media Talk am 7. Mai um 12.15 & 14.15 Uhr ein. Bitte akkreditieren Sie sich unter julia.pirlich@elli.eco .

Weitere Informationen: www.elli.eco

Original-Content von: Volkswagen Group Charging GmbH (Elli), übermittelt durch news aktuell