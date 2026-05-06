Aura

Geschenke für die ganze Familie: Digitale Bilderrahmen zum Muttertag und Vatertag verschenken

New York (ots)

Besondere Momente zu teilen, bringt Familien näher zusammen. Ob im gleichen Haus oder auf verschiedenen Kontinenten. Die digitalen Bilderrahmen von Aura verbinden zeitloses Design mit moderner Technologie und bringen die schönsten Bilder direkt ins Wohnzimmer. Ob Urlaubsfotos aus der Ferne oder Videos von den ersten Schritten der jüngsten Familienmitglieder: Die schönsten Erinnerungen werden so immer wieder präsentiert oder für die weitere Familie zugänglich. Zum Muttertag oder Vatertag schenken die eleganten Rahmen anhaltende Freude und sorgen jeden Tag aufs Neue für kleine, zauberhafte Momente im Alltag.

Räumliche Distanz verliert an Bedeutung: Familienmitglieder können die Aura Bilderrahmen ganz einfach mit der kostenlosen Aura App aktualisieren und mit neuen Bildern und Videos bespielen - egal, ob sie sich auf der anderen Seite der Stadt oder am anderen Ende der Welt befinden. So können besondere Familienmomente oder Erlebnisse direkt miteinander geteilt und miterlebt werden. Besonders emotional wird der Aura Rahmen durch die Möglichkeit, Bilder einzuscannen. Somit können die Malereien der Kinder und Enkelkinder direkt geteilt werden oder schon lang vergessene Erinnerungen aus alte Analog-Fotografien wiederbelebt werden.

Die beiden Bilderrahmen Aura Aspen und Aura Walden mit dem dekorativen Passepartout setzen Erinnerungen besonders elegant in Szene. Mit seinem beeindruckenden 12-Zoll-Display und dem besonders flexiblen Einsatzbereich präsentiert sich der Aspen als vielseitigster Bilderrahmen von Aura. Die bedeutendsten Momente können mit dem größten, an der Wand montierbaren, 15 Zoll HD-Rahmen des Aura Walden bestaunt werden. Dank Rahmenständer oder Wandmontagekit lässt er sich flexibel in der Wohnung platzieren, um den besten Platz für die schönsten Erinnerungen zu finden. Beide Modelle überzeugen durch blendfreie Displays, duale Ausrichtung und ein Seitenverhältnis, das perfekt zu Smartphone-Fotos passt. Jeder Aura Rahmen wird außerdem in einer hochwertigen Verpackung geliefert.

Mehr Informationen unter https://auraframes.de/

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