Muttertag: Erinnerungen verschenken mit Aura

München

Momente, an die man sich immer wieder gerne erinnert, haben einen ganz besonderen Platz in unseren Herzen - und in unserem Zuhause. Zum Muttertag und zum Vatertag werden diese Erinnerungen durch die vernetzten Bilderrahmen von Aura zum perfekten Geschenk. Die wichtigsten Schritte im Leben werden so einfach wie nie zuvor von überall aus mit den Liebsten geteilt.

Nah oder Fern

Von einem Ende der Stadt zum anderen oder an verschiedenen Orten auf der ganzen Welt: Die schönsten Momente möchte man immer mit den Liebsten teilen. Die wichtigsten Erinnerungen sollen dabei aber auch besonders in Szene gesetzt werden. Mit den vernetzten Bilderrahmen von Aura ist das einfach wie nie. Über die Aura App werden die besten Fotos und Videos auf dem Smartphone direkt auf den Rahmen geladen - und kostenlos in der geschützten Cloud mit unbegrenztem Speicherplatz verwahrt, so dass sie nicht verloren gehen. Per Einladung in die App tragen auch Familienmitglieder zum digitalen Fotoalbum bei.

Aura zum Verschenken

Als perfektes Geschenk zum Muttertag oder zum Vatertag bietet Aura einen besonderen Service: Der Rahmen kann bereits vorab mit Bildern bespielt werden, die erscheinen, sobald der Empfänger den Rahmen öffnet und aufstellt. Zusammen mit der kostenlosen, hochwertigen Geschenkverpackung ist die gelungene Überraschung damit sicher - auch für weniger technikaffine Empfänger.

Intuitive Technik für bleibende Erinnerungen

Die Aura Bilderrahmen haben eine intuitive Bedienoberfläche und können per App kinderleicht eingerichtet werden. Eine Vielzahl an innovativen Funktionen setzt jedes Foto perfekt in Szene. Mit dem In-App-Scanner können auch gedruckte oder gemalte Bilder digitalisiert und dem Rahmen hinzugefügt werden - perfekt für die Kunstwerke der Kleinsten. Der Colorizer erweckt Bilder mit Schwarz-weißen oder Sepia-Tönen neu zum Leben. Mit dem intuitiven iOS-Widget lassen sich Bilder auf dem Aura-Rahmen auch direkt auf dem Smartphone-Startbildschirm anzeigen.

Produktübersicht

Der Aura Carver bietet ein 10,1-Zoll-HD-Display für gestochen scharfe Bilder und ist in den Farben Gravel und Sea Salt zu einem UVP von 159 EUR auf auraframes.de erhältlich.

Der Aura Carver Mat verfügt über ein 10,1-Zoll-HD-Display mit mattem Design in Gravel und White Quartz und ist zu einem UVP von 199 EUR auf auraframes.de erhältlich.

Hinweis an die Redaktion:

Bei Fragen zu einem Produkttest wenden Sie sich gerne an uns. Weitere Informationen zu den Produkten sowie Bestellmöglichkeiten finden Sie unter auraframes.de.

Über Aura:

Aura ist ein führender Anbieter im Bereich digitaler Bilderrahmen und steht für Innovation und Qualität. Die Kernidee: Fotos verbinden Menschen, unabhängig von räumlichen und zeitlichen Distanzen. Mit erstklassigen Produkten setzt Aura neue Maßstäbe in einer standardisierten Kategorie. Die Rahmendesigns sind geprägt von hochwertiger Ästhetik und einer präzisen Kalibrierung der Bilddarstellung. Über eine intuitive App können Nutzer weltweit Erinnerungen teilen und in Echtzeit erleben. Mit über fünf Millionen Kunden weltweit und wachsender Nachfrage ist Aura eine etablierte Marke mit Hauptsitz in New York. Die Produkte sind über auraframes.com sowie bei führenden Handelspartnern in den USA, Kanada, Großbritannien, Deutschland und Frankreich erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter auraframes.de.

