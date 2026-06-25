SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS

SLUDGE-DRYING-SYSTEMS (SDS) michel gmbh: SDS Merkur sorgt für Aufmerksamkeit

Kompakte All-in-One-Lösung setzt neue Impulse in der modernen Schlammtrocknung

Bild-Infos

Download

Kreuzwertheim (ots)

Die Schlammtrocknung steht vor einem tiefgreifenden Wandel. Steigende Energiepreise, verschärfte Umweltauflagen sowie der wachsende Druck auf kommunale und industrielle Betreiber erhöhen den Bedarf an effizienten, wirtschaftlichen und flexibel einsetzbaren Lösungen. Mit dem neuen SDS Merkur reagiert die SLUDGE-DRYING-SYSTEMS (SDS) michel gmbh auf diese Entwicklung und erweitert ihre erfolgreiche SDS-Trocknerreihe um eine kompakte All-in-One-Lösung für kleinere und dezentrale Anwendungen.

Der SDS Merkur markiert einen wichtigen Entwicklungsschritt innerhalb des bestehenden Produktportfolios. Während die etablierten SDS-Trockner weiterhin als leistungsstarke Einzelkomponenten sowie flexibel skalierbare Gesamtsysteme eingesetzt werden, vereint der neue Merkur erstmals alle zentralen Prozessschritte in einem vollständig integrierten System.

Trocknungstechnologie, intelligente Steuerung, optionale Wärmepumpe sowie Schneckenpresse sind in einer kompakten Plug-&-Play-Einheit gebündelt - ohne komplexe Schnittstellen, ohne aufwendige Planungsprozesse und ohne lange Inbetriebnahmezeiten.

"Der SDS Merkur ist unsere Antwort auf den klaren Trend hin zu kompakten, schnell integrierbaren und gleichzeitig wirtschaftlich überzeugenden Lösungen. Gerade Unternehmen und Kommunen mit kleineren Schlammmengen benötigen Systeme, die effizient arbeiten und sofort einsatzbereit sind", erklärt Felix Hellmuth, Geschäftsführung der SLUDGE-DRYING-SYSTEMS GmbH & Co. KG.

Ein zentrales Leistungsmerkmal ist das Niedertemperaturverfahren ab 40 °C. Dadurch kann der SDS Merkur vorhandene Abwärme optimal nutzen und den Energieverbrauch deutlich senken - ein entscheidender Vorteil in Zeiten volatiler Energiemärkte und wachsender Betriebskosten.

Trotz der kompakten Bauweise basiert der SDS Merkur auf der bewährten SDS-Technologie, die bereits in zahlreichen industriellen und kommunalen Anwendungen erfolgreich eingesetzt wird. Dadurch lassen sich unterschiedlichste Schlämme effizient behandeln - von kommunalem Klärschlamm über Industrieschlämme bis hin zu spezifischen Reststoffen aus der Lebensmittelindustrie.

Besonders hervorzuheben ist die konsequent mobile und modulare Systemarchitektur des SDS Merkur: Als kompakte Containerlösung ausgeführt, lässt sich das System - ebenso wie alle weiteren SDS-Modelle - unabhängig von zusätzlicher Gebäude- oder Halleninfrastruktur schnell und flexibel installieren.

Für zusätzliche Effizienz sorgt auch beim SDS Merkur die integrierte Steuerungssoftware "IntelligentDry®", die den gesamten Trocknungsprozess innerhalb der All-in-One-Lösung vollautomatisch überwacht, steuert und optimiert. Dadurch werden stabile Trocknungsergebnisse bei gleichzeitig deutlich reduziertem Personal- und Energieeinsatz erreicht.

Mit dem SDS Merkur erweitert SDS sein Portfolio gezielt im Bereich kompakter Systemlösungen und bedient damit einen der aktuell stärksten Branchentrends: den Wandel von komplexen Großanlagen hin zu modularen, energieeffizienten und schnell verfügbaren Komplettsystemen.

"Wir beobachten europa- und weltweit eine klar zunehmende Nachfrage nach kompakten, schnell integrierbaren und zugleich wirtschaftlich überzeugenden Lösungen. Der SDS Merkur ist genau die Antwort auf diese Entwicklung", so Felix Hellmuth weiter.

Der SDS Merkur steht damit für eine neue Generation der Schlammtrocknung - effizient, kompakt und konsequent auf Nachhaltigkeit ausgelegt.

Ausblick / Messen 2026

Die SLUDGE-DRYING-SYSTEMS (SDS) michel gmbh wird die Systemlösungen im Jahr 2026 auf nationalen und internationalen Fachmessen präsentieren und dort Einblicke in aktuelle Entwicklungen der modernen Schlammtrocknung geben. Besucher haben die Möglichkeit, die Technologie direkt vor Ort kennenzulernen und Anwendungen live zu erleben.

Für weitere Informationen zum SDS Merkur sowie zur gesamten SDS-Trocknerreihe kontaktieren Sie das Vertriebsteam über https://schlammtrocknung.com/kontakt/.

Original-Content von: SCHLAMMTROCKNUNG michel gmbh - SDS, übermittelt durch news aktuell