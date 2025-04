Konversational

KONVERSATIONAL ERHÄLT ALS EINES DER ERSTEN DREI EMEA-UNTERNEHMEN DIE SPEZIALISIERUNG „SERVICENOW CUSTOMER SERVICE MANAGEMENT"

Dublin (ots/PRNewswire)

Anerkennung der weltweit führenden Kompetenz bei der Bereitstellung von Technologielösungen für die Bereiche Telekommunikation, Medien und Technologie

Beibehaltung des prestigeträchtigen Elite Partner-Status

Stärkung seiner Position als Partner für die digitale Transformation

Konversational, ein weltweit führendes Technologieberatungsunternehmen, freut sich bekannt zu geben, dass es die begehrte ServiceNow Customer Service Management (CSM)-Spezialisierung erworben hat und damit zu den ersten drei Unternehmen in der EMEA-Region (Europa, Naher Osten, Afrika) gehört, die diese Designation erhalten haben.

Die Branchenauszeichnung würdigt das preisgekrönte Know-how und die Branchenerfahrung des Unternehmens in Verbindung mit seiner einzigartigen Fähigkeit, Kunden aus dem Telekommunikations-, Medien- und Technologiesektor (TMT) erstklassige Kundenservice-Lösungen über ServiceNow-Plattformen anzubieten. Außerdem wird der maßgeschneiderte Ansatz von Konversational honoriert, der die individuellen Bedürfnisse jedes Kunden betrachtet und eine maßgeschneiderte Antwort entwickelt – unterstützt durch weltweit führende Technologielösungen zur Stärkung der Kundenbindung und Förderung einer langfristigen Markentreue.

Diese jüngste Auszeichnung folgt auf die kürzlich erhaltene Auszeichnung als ServiceNow Elite Partner. Dieser Status wird nur an Partner vergeben, die über fundiertes Fachwissen verfügen, eine nachweisliche Erfolgsbilanz bei der Implementierung vorweisen können und sich dafür einsetzen, den Geschäftswert für ihre Kunden zu steigern. Er ist speziell den Unternehmen vorbehalten, die durchgängig hervorragende Leistungen in mehreren ServiceNow-Produktlinien erzielen.

Konversational wurde vor mehr als fünf Jahren gegründet und hat sich dank seiner umfassenden Branchenerfahrung und seines unübertroffenen technischen Know-hows im Bereich der ServiceNow-Technologielösungen rasch in das ServiceNow-Partnerprogramm integriert. Das Unternehmen hat die höchsten Auszeichnungen in sechs Praxisbereichen erhalten, darunter Customer Service Management und Field Service Management. Darüber hinaus hat Konversational allein im letzten Jahr die höchste Anzahl von qualifizierten Implementierungen im Rahmen des ServiceNow Deployment Success Incentive Program (DSIP) erreicht.

Konversational hat seinen Hauptsitz in Dublin und ist auch in Großbritannien, Frankreich, Deutschland und der Schweiz vertreten. Derzeit beschäftigt das Unternehmen 80 hochqualifizierte Fachleute in Dublin sowie in den Niederlassungen in London, Paris, Nantes, Zürich, München und Lausanne. Das Unternehmen plant, seine Präsenz auf dem europäischen Festland in den kommenden Monaten weiter auszubauen und will die Zahl seiner Mitarbeiter bis zum Jahresende auf über 120 erhöhen.

Das preisgekrönte Technologieunternehmen arbeitet mit einem breit gefächerten Portfolio von Unternehmenskunden aus den Bereichen Telekommunikation, Finanzdienstleistungen, IT-Services, Infrastruktur und dem öffentlichen Sektor zusammen und realisiert groß angelegte digitale Transformationsprojekte, die auf ServiceNow-Technologien aufbauen. Im kommenden Jahr will das Unternehmen seine KI-gestützten Serviceangebote erweitern – etwa durch die Integration von Agentic AI in Unternehmenslösungen, und seine Investitionen in neue Technologien und den Kundenservice intensivieren.

Kommentar von John Gilleran, Co-CEO

„Die „Customer Service Management Specialisation" ist ein weiterer wichtiger Meilenstein für Konversational. Sie bestätigt unsere Branchenerfahrung, unser technisches Know-how, unser Verständnis für die Anforderungen unserer Kunden und unsere Fähigkeit, alle diese Elemente miteinander zu kombinieren, um Projekte zur digitalen Transformation umzusetzen, die messbare positive Auswirkungen auf ein Unternehmen haben. Zu den ersten drei in der gesamten EMEA-Region zu gehören – und das in so kurzer Zeit – ist das Ergebnis unsere umfangreichen Erfahrungen in diesem Bereich und den Wert und die Innovation, die wir unseren Kunden bieten."

Kommentar von Johann Terrier, Vice President, Continental Europe

„Wir freuen uns darauf, unsere Präsenz auf dem europäischen Festland auszubauen, unser vielseitiges, erfahrenes und talentiertes Team bei Konversational in den kommenden Monaten zu verstärken und unsere Position als Partner der Wahl zu konsolidieren."

Kommentar von Erica Volini, Executive Vice President, Worldwide Industries, Partners and Go-to-Market, ServiceNow

„Die Tatsache, dass Konversational als einer der ersten EMEA-Partner die Spezialisierung für Customer Service Management erhalten und zugleich den Status eines Elite-Partners beibehalten hat, beweist die außergewöhnlichen Fähigkeiten, das tiefgreifende Fachwissen und die effektive Bereitstellung von transformativen Dienstleistungen für unsere gemeinsamen Kunden."

Informationen zu Konversational

Konversational ist ein internationales Technologieberatungsunternehmen und der führende ServiceNow Customer Workflow Partner mit dem Ziel, die Arbeitswelt für unsere Kunden zu verbessern. Im Jahr 2020 wurde das Unternehmenvon den beiden Branchenveteranen Richard Guy und John Gilleran gegründet und hat seinen Hauptsitz in Dublin sowie Niederlassungen in London, Paris, Nantes, Zürich, München und Lausanne. Derzeit sind dort 80 Personen beschäftigt.

