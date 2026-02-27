ACCUPOWER

Brandsicher: Grazer ACCUPOWER bringt mit NATEC HOME ersten in Österreich entwickelten Heimspeicher mit Salz-Technologie auf den Markt

Bild-Infos

Download

Graz (ots)

NATEC HOME ist ein neuer Heimspeicher für den privaten Einsatz von Photovoltaikanlagen bis zum Notstrom und auch für die Industrie geeignet. Entwicklung und Design kommen aus Graz.

100 Prozent brandsicher, bis zu 90 Prozent nachhaltiger als Lithium-Ionen-Akkus, temperaturunempfindlich, eine bis zu 3 Mal längere Lebensdauer und nicht teurer als herkömmliche Heimspeicher: Mit NATEC HOME bringt das Grazer Unternehmen ACCUPOWER den ersten in Österreich entwickelten und selbst designten Heimspeicher mit Natrium-Ionen-Technologie auf den Markt. Die Innovation ist kein Zufall: Schon im Vorjahr gelang ACCUPOWER der internationale Durchbruch mit der Serienreife für industriefähige Natrium-Ionen-Akkus. Dieses Know-how nutzt das steirische Unternehmen jetzt für die erste Produktserie konzipiert für den privaten Einsatz. „Spitzeninnovationen entstehen nicht nur im Silicon Valley, sondern auch bei bei uns in der Steiermark. NATEC HOME kann als Speicher für Photovoltaikanlagen genutzt werden oder auch als Notstromaggregat. Mit NATEC HOME denken wir Akkutechnologie neu und kombinieren Innovation mit Verantwortung und Nachhaltigkeit.“, sagt Moritz Minarik, CEO der ACCUPOWER. Mit einem Preis von 3990 Euro netto liegt NATEC HOME im selben Preissegment als herkömmliche Lithium-Ionen-Akkus – und das bei allen Vorteilen. Mit NATEC X-PLORE (ab 740 Euro) kommt zeitgleich ein Natrium-Ionen-Akku als Speicher für mobile Kleinfahrzeuge, Boote oder Camper auf den Markt. Bestellt werden können NATEC HOME sowie NATEC X-PLORE ab sofort unter natec@accupower.at. Die ersten 100 verkauften NATEC HOME Speicher werden von ACCUPOWER mit rund 770 Euro gefördert, das entspricht 100 Euro pro Kilowattstunde.

Mit einer Nennkapazität von exakt 7,68 Kilowattstunden und einer Leistung von 3,8 Kilowatt bietet NATEC HOME eine langlebige, effiziente und vor allem höchst sichere Lösung für moderne Haushalte. Für höhere Speicherkapazitäten können bis zu 15 Einheiten zusammengeschlossen werden und sind als Speicher so auch für Unternehmen oder die Industrie geeignet. Dafür sorgt der Natrium-Ionen-Speicher von NATEC, der ohne kritische Rohstoffe wie etwa Kobalt oder Lithium auskommt. Natrium ist ein wesentlicher Bestandteil von Speisesalz (Natriumchlorid) und als Rohstoff zudem auch in Europa ausreichend verfügbar, was zukünftig die Abhängigkeit von anderen Ländern vermindert. Ein wichtiger Vorteil vor allem für den Heimgebrauch ist die hohe Brandsicherheit. Dazu kommt eine Temperaturstabilität: Während herkömmliche Heimspeicher bei Minusgraden auf eine Restleistung von nur noch 30 Prozent kommen, erreicht NATEC HOME noch immer 90 Prozent. Somit kann er auch problemlos im Freien aufgestellt werden. Ein Betrieb ist zwischen minus 30 Grad und plus 50 Grad Celsius problemlos gewährleistet. Die Lebensdauer des in Graz entwickelten Heimspeichers wird für den Hausgebrauch auf 20 bis 25 Jahre angegeben. Das ist bis zu drei Mal so lange wie bei Lithium-Ionen-Speichern. Und selbst nach 20 bis 25 Jahren haben die Natrium-Ionen-Akkus von NATEC noch immer mindestens 80 Prozent Restleistung.

Mit einer Größe von 80 Zentimeter Höhe, 22,7 Zentimeter Breite und 50 Zentimeter Länge ist NATEC HOME um etwa 30 Prozent größer und auch schwerer als Akkus mit kritischen Rohstoffen. „Die Größe ist für den Heimgebrauch aber fast nie ein Kriterium – sehr wohl aber Brandsicherheit, Lebensdauer, Temperaturstabilität und Nachhaltigkeit“, sagt Bettina Haberler, COO der ACCUPOWER.

Mit der Forschung zur industriefähigen Serienreife von Natrium-Ionen-Akkus startete ACCUPOWER bereits im Jahr 2023 und gilt damit weltweit als einer der Vorreiter. Im April 2025 gelang dann der international viel beachtete Durchbruch: Die entscheidende Innovation steckt – neben mehreren anderen wesentlichen Faktoren – maßgeblich im sogenannten Battery Management System (BMS), das zur dauerhaften Überwachung, Regelung und zum Schutz von Akkus dient. Dabei handelt es sich beispielsweise um Ladezustandserkennung, Tiefentladeschutz, Überladeschutz oder auch um komplexe Systeme mit Datenschnittstellen. „Unsere High-Tech-Akkuentwicklungen sind bereits jetzt weltweit in einer Vielzahl an industriellen Anwendungen im Einsatz. Dass wir nun in der Lage sind, mit NATEC HOME oder auch mit NATEC X-PLORE Speicher für den privaten Gebrauch zu entwickeln und zu designen, ist ein riesiger Meilenstein in der nachhaltigen Entwicklung des privaten Energiesektors“, sagt Manfred Zettl, CSO der ACCUPOWER.

Besonders auch: Bis zu 15 Einheiten von NATEC HOME können zusammengeschlossen werden, um als Speicher oder Notstromversorgung auch für kleine bis mittelgroße Unternehmen genutzt zu werden. Zu NATEC HOME und NATEC X-PLORE kommen Mitte 2026 mit NATEC STORE sowie NATEC STORE C20 zwei komplett für die Industrie entwickelte Natrium-Ionen-Speicher, die im Container zum Beispiel für Windparks oder für die Stromversorgung entlegener Orte zum Einsatz kommen können.

„Nachhaltigkeit beginnt in der Entwicklung und dem stetigen Willen, Lösungen zu finden. Dass wir mit NATEC HOME nun in der Lage sind, Natrium-Ionen-Akkus auch für den privaten Gebrauch in Österreich anzubieten, reduziert die Abhängigkeit von seltenen und konfliktträchtigen Rohstoffen maßgeblich“, erklärt ACCUPOWER-CEO Moritz Minarik. Im Vergleich benötigt eine Tonne Lithium beim Abbau bis zu 15 Tonnen CO2, 1 Tonne Natriumchlorid hingegen nur 60 Kilogramm. Die Forschung an Natrium-Ionen-Batterien hat ihren Ursprung bereits in den 1970er Jahren, erlebte aber erst in den letzten Jahren ihren Aufschwung durch Fortschritte in der Materialforschung. Die ACCUPOWER gilt dabei als einer der weltweiten Innovationsführer.

Über ACCUPOWER

Die ACCUPOWER mit Sitz in Graz zählt weltweit zu den Innovationsführern für High-Tech-Spezial-Akkulösungen. Gegründet wurde das Unternehmen 1998. Seit 2022 zählt die ACCUPOWER zur MOONS GROUP, die ebenfalls ihren Sitz in Graz hat. CEO ist der 31 Jahre junge Steirer Moritz Minarik. Akku-Sonderanfertigungen wurden bislang in 52 unterschiedliche Länder der Welt exportiert. Zu den Kunden und Partnern zählen weltweit bekannte Marken wie Porsche, AVL oder Kapsch.

www.accupower.at

www.accupower.at/natec/natec-home

Original-Content von: ACCUPOWER, übermittelt durch news aktuell