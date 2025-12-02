PRESSEPORTAL Presseportal Logo

bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Meurer zu Eckpunkte-Entwurf: Die Bundesregierung spricht mit den Ländern endlich auch über die Versorgungssicherheit./ bpa-Präsident fordert Konkretisierungen bis zur Vorlage der Bund-Länder-Eckpunkte

Berlin (ots)

Zum jetzt bekanntgewordenen Entwurf des Bundes zu den bald zur Veröffentlichung anstehenden Eckpunkten der Bund-Länder-AG zur Zukunft der Pflegeversicherung sagt der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Bernd Meurer:

"Die Bundesregierung spricht mit den Ländern jetzt endlich auch über die Versorgungssicherheit. Das ist ein wichtiger Fortschritt. Die jetzt bekannt gewordenen Vorschläge verlieren sich aber nach wie vor in Finanzierungsdetails mit fragwürdiger Umsetzungsperspektive.

Wichtig ist jetzt, die professionelle pflegerische Versorgung für eine steigende Zahl von Pflegebedürftigen zu sichern. Dazu brauchen wir Personal, sichere und schnelle Refinanzierungen, einen Digitalisierungsschub und weniger Bürokratie. Das fordert Maßnahmen von Bund, Ländern und Kommunen. Im jetzt vorliegenden Papier sind erste Ansätze dazu, eine Konkretisierung ist dringend notwendig."

Norbert Grote, bpa-Hauptgeschäftsführer,
Tel.: +49 30 30 87 88-60, www.bpa.de

Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell

