bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

Meurer zu Barmer Pflegereport: "Das sind Menschen, für die es keine Versorgungskapazitäten gibt."/bpa fordert Bund-Länder-AG auf, die Versorgungssicherheit in den Mittelpunkt der Beratungen zu stellen

Zum heute veröffentlichten BARMER Pflegereport, der erneut den deutlichen Anstieg der Zahl von Pflegebedürftigen aufzeigt, sagt der Präsident des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa), Bernd Meurer:

"Das sind nicht nur statistische Daten. Das sind Menschen, für die es derzeit keine ausreichenden Versorgungsangebote gibt.

Die heute veröffentlichten Zahlen zeigen erneut, dass die massive demografische Herausforderung noch bevorsteht: Zuerst gehen die Babyboomer in großer Zahl durch ihren Renteneintritt aus der Pflege, später werden sie selbst pflegebedürftig.

Schon jetzt entstehen keine neuen Versorgungsangebote, es verschwinden vielmehr stationäre Plätze und ambulante Angebote. Verantwortlich dafür sind unklare Rahmenbedingungen, uner-träglich lange Zahlungsfristen der Sozialhilfeträger und unzureichende Maßnahmen des Gesetzgebers gegen den Personalmangel.

Die derzeit tagende Bund-Länder-AG muss jetzt endlich erkennen, dass die Versorgungssicherheit das zentrale Thema der nächsten Jahre ist, und hier Antworten liefern. Damit neue pflegerische Kapazitäten entstehen, brauchen wir schnelle und umfassende Refinanzierungen, eine Kompetenzvermutung für internationale Fachkräfte zur Sicherung des Personalbedarfs und eine konsequente Strategie zur Digitalisierung und Entbürokratisierung."

