bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V.

03. Februar: Einladung zur bpa-Dialogveranstaltung Pflege - Das wichtigste Thema im Wahlkampf!? Perspektiven der Parteien mit Bundestagskandidaten und -kandidatinnen zur Bundestagswahl in Berlin

Berlin (ots)

Die bpa Landesgruppe Berlin lädt pflegende Angehörige, interessierte Bürgerinnen und Bürger sowie Trägervertreter aus der Pflege zur Dialogveranstaltung Pflege - Das wichtigste Thema im Wahlkampf!? Perspektiven der Parteien ein, um mit den Bundestagskandidatinnen und -kandidaten aus Berlin über die Pflegepolitik der nächsten Legislaturperiode in den Austausch zu treten.

Wir laden auch Sie als Medienvertreterin und -vertreter herzlich ein. Melden Sie sich dazu gerne unter berlin@bpa.de an.

Pflege - Das wichtigste Thema im Wahlkampf!? Perspektiven der Parteien

am 03.02.25 um 17.30 Uhr mit

- Andreas Becker (SPD)

- Stella Merendino (Die Linke)

- Josephine Thyrêt (BSW)

-Silke Gebel (Die Grünen)

-Paulin Nusser (FDP)

-Tina Beyer (Volt)

in der Einrichtung Alloheim Senioren-Residenz "Schwyzer Straße",

Schwyzer Straße 7, 13349 Berlin

Zum Hintergrund: Die Landesgruppe Berlin des Bundesverbandes privater Anbieter sozialer Dienste (bpa) e.V. bildet mit über 400 Mitgliedsunternehmen die größte Trägervereinigung privater Pflegedienste, Tagespflegen und Pflegeheime im Land. Die oftmals als Familienbetriebe geführten privaten Pflegeunternehmen bilden das Rückgrat der pflegerischen Versorgung in Berlin. Sie stellen mit ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die notwendige Entlastung der pflegenden Angehörigen sicher und ermöglichen erst, dass dringend benötigte Arbeitskräfte der Berliner Wirtschaft zur Verfügung stehen anstatt sich in einer 1 zu 1 Betreuung um ihre pflegebedürftigen Mütter und Väter zu kümmern. Dieser mit Einführung der Pflegeversicherung besiegelte Gesellschaftsvertrag droht in der aktuellen Versorgungskrise zu zerbrechen, weil bestehende Plätze in der ambulanten und stationären Pflege trotz hoher Nachfrage wegen fehlender Pflegekräfte und unzureichender Finanzierung nicht belegt werden können. Wenn Pflegeunternehmen die Insolvenz droht, ist dies daher keine Randnotiz in der pflegepolitischen Nische, sondern ein immer größer werdendes wirtschaftliches und gesamtgesellschaftliches Problem, das u.E. von den politischen Parteien noch viel zu wenig aufgegriffen wird und in den aktuellen Wahlprogrammen deutlich zu kurz kommt.

Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuell