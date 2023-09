Düsseldorf (ots) - Sozialämter in Nordrhein-Westfalen haben Millionenschulden bei Pflegeeinrichtungen. Das hat der Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V. (bpa) in einer Branchenumfrage unter seinen Mitgliedsbetrieben im Land ermittelt. In der Umfrage gaben mehr als 200 Einrichtungen aus ganz NRW ...

mehr