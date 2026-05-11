Innomotics GmbH

Innomotics treibt die Elektrifizierung der LNG-Produktion mit globalen Großaufträgen voran

Bild-Infos

Download

Nürnberg (ots)

Innomotics erhält mehrere Aufträge zur Lieferung von Motoren- und Antriebstechnologie für eLNG-Projekte mit einem Gesamtvolumen im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich

Innomotics beschleunigt die Elektrifizierung der LNG-Produktion mit eLNG-Lösungen auf Basis elektrischer Antriebssysteme

Deutliche betriebliche, ökologische und wirtschaftliche Vorteile gegenüber konventionellen LNG-Anlagen mit Gasturbinen

Unterstützt die Dekarbonisierung und den globalen Wandel hin zu nachhaltigen Energiesystemen

Innomotics, ein weltweit führender Anbieter von Elektromotoren und Großantriebssystemen, hat mehrere bedeutende eLNG-Aufträge in Europa, Kanada, dem Nahen Osten und Australien gewonnen. Das Gesamtvolumen aller Aufträge liegt im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.

Mit seinen innovativen eLNG-Lösungen treibt Innomotics die Transformation der LNG-Produktion voran. Durch den Ersatz konventioneller, gasturbinenbasierter Verflüssigungsprozesse durch elektrifizierte Antriebssysteme können LNG-Betreiber ihre Effizienz deutlich steigern, Emissionen reduzieren und Betriebskosten senken.

Da die weltweite Nachfrage nach saubereren Energien weiter wächst, bleibt LNG ein zentraler Bestandteil des globalen Energiemixes. Gleichzeitig ist die traditionelle LNG-Produktion sehr energieintensiv und mit hohen Treibhausgasemissionen verbunden. eLNG begegnet diesen Herausforderungen durch den Einsatz von Strom – einschließlich erneuerbarer Energien aus Wind-, Solar- und Wasserkraft – zur Verflüssigung von Erdgas und ermöglicht damit einen nachhaltigeren und effizienteren Produktionsprozess.

Die Elektrifizierung von LNG-Anlagen ist ein entscheidender Schritt, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzieren und Dekarbonisierungsziele zu erreichen. Elektrische Antriebssysteme von Innomotics erzielen Systemwirkungsgrade von bis zu 95 Prozent und übertreffen damit die Leistung konventioneller Gasturbinen deutlich. Gleichzeitig profitieren Betreiber von einem geringeren Wartungsaufwand: Die Systeme können bis zu fünf Jahre ohne geplante Stillstände betrieben werden und erreichen Anlagenverfügbarkeiten von bis zu 99,9 Prozent.

Durch die Integration von Hochspannungsmotoren und drehzahlvariablen Antrieben entlang der gesamten LNG-Wertschöpfungskette – von Verdichtung und Kühlung bis hin zu Speicherung und Gasaufbereitung – ermöglicht Innomotics einen vollständig elektrifizierten Produktionsprozess. Werden die eLNG-Lösungen mit erneuerbarer Energie betrieben, können direkte CO₂-Emissionen vollständig vermieden und die jährlichen Emissionen um bis zu 500.000 Tonnen reduziert werden. Damit unterstützt Innomotics Betreiber dabei, regulatorische Anforderungen und Nachhaltigkeitsziele zu erfüllen.

„Elektrifizierung ist die Grundlage für eine nachhaltige Zukunft der LNG-Produktion. Mit unseren eLNG-Lösungen ermöglichen wir Betreibern, Effizienz deutlich zu steigern, Emissionen zu reduzieren und die Zuverlässigkeit über den gesamten Prozess hinweg zu erhöhen. Das stärkt nicht nur die Wettbewerbsfähigkeit, sondern beschleunigt auch den Übergang hin zu Net-Zero-Betriebsmodellen“, sagt Michael Reichle, CEO von Innomotics.

Er ergänzt: „Betreiber stehen zunehmend unter Druck, Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit in Einklang zu bringen. Unsere elektrischen Antriebssysteme bieten einen überzeugenden Business Case, indem sie Lebenszykluskosten senken, Stillstandszeiten minimieren und maximale Betriebssicherheit in anspruchsvollen LNG-Umgebungen gewährleisten.“

Kürzlich vergebene eLNG-Projekte

Wegweisender eLNG-Erfolg in Hammerfest, Norwegen Hammerfest ist Standort der weltweit ersten vollelektrischen LNG-Anlage, die seit 2007 in Betrieb ist. Ausgestattet mit zwei 65-MW-Antrieben für Kältemittelverdichter erreicht die Anlage seit über 15 Jahren einen zuverlässigen Betrieb mit minimalem Wartungsaufwand und einer außergewöhnlichen Verfügbarkeit von 99,88 Prozent. Das Projekt setzte neue Maßstäbe für Zuverlässigkeit und Effizienz im LNG-Sektor und belegt den langfristigen Nutzen elektrischer Antriebssysteme unter anspruchsvollen Bedingungen.

Innovatives schwimmendes LNG-Projekt in Kanada Dieses Projekt ist die weltweit erste schwimmende vollelektrische LNG-Anlage. Vier komplette Antriebsstränge mit jeweils 35 MW versorgen die Hauptkältemittelverdichter. Die Anlage ist darauf ausgelegt, jährlich drei Millionen Tonnen eLNG zu exportieren. Das Projekt demonstriert die Skalierbarkeit und Flexibilität der Innomotics-Technologie und verbindet hohe Leistung mit niedrigen Emissionen in einer anspruchsvollen Offshore-Umgebung.

Neue Maßstäbe für LNG-Anlagen in Katar Die LNG-Anlage verfügt über mehrere 60-MW- und 45-MW-Züge mit jeweils drei Kältemittelverdichtern. Als weltweit führender LNG-Produzent setzt Katar auf Systeme von Innomotics, um maximale Verfügbarkeit und operative Exzellenz sicherzustellen. Dieses Großprojekt unterstreicht die Fähigkeit von Innomotics, komplexe Anlagen mit hoher Kapazität zuverlässig und effizient zu unterstützen.

Niedrigste Emissionen durch erneuerbare Energien bei einem LNG-Projekt in Kanada Die LNG-Anlage wird mit erneuerbarer Wasserkraft betrieben und verfügt über 50-MW-LCI-eLNG-Züge. Die Anlage ist darauf ausgelegt, jährlich 2,1 Millionen Tonnen LNG mit den niedrigsten Emissionen der globalen LNG-Exportindustrie zu produzieren. Dieses Referenzprojekt zeigt die ökologischen Vorteile der Kombination elektrischer Antriebstechnologie mit erneuerbaren Energien.

Mehr Nachhaltigkeit durch Carbon Capture bei einem CCUS-LNG-Projekt in Australien

Dieses Projekt nutzt mehrere Mittelspannungsmotoren und Antriebssysteme mit einer Gesamtleistung von 297 MW für die LNG-Produktion in Kombination mit einem Carbon-Capture-Projekt. Die Installation zeigt die Kompatibilität der Innomotics-Lösungen mit fortschrittlichen Nachhaltigkeitsinitiativen und ermöglicht es Betreibern, ihren CO₂-Fußabdruck zu reduzieren und gleichzeitig eine hohe Prozesseffizienz sicherzustellen.

Zusätzliche Materialien zu eLNG:

Whitepaper zu eLNG

Expertenvideo zu eLNG

Entdecken Sie unsere eLNG-Erfolgsgeschichten

3D-Visualisierung in einer virtuellen Welt: Innomotics Electrosphere

Für weitere Informationen, besuchen Sie: https://www.innomotics.com/hub/de/applications/electrified-lng

Folgen Sie uns auf LinkedIn: www.linkedin.com/company/innomotics

Original-Content von: Innomotics GmbH, übermittelt durch news aktuell