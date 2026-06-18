Cable-Sherpa GmbH

Weltpremiere in München: Cable-Sherpa GmbH präsentiert neue Kabelmanagementlösung für Schnellladeinfrastruktur und High-Power-Charging der nächsten Generation

Bild-Infos

Download

Freistadt/München (ots)

Cable-Sherpa GmbH präsentiert Weltneuheit für Kabelmanagement an Schnellladern.

Auf der diesjährigen Power2Drive Europe in München präsentiert Cable-Sherpa nun die nächste Innovationsstufe: den Cable-Sherpa DC. Die Lösung wurde mit Unterstützung von Phoenix Contact entwickelt und überträgt das bewährte Konzept erstmals auf DC-Ladeinfrastruktur.

Der Cable-Sherpa DC ermöglicht einfaches, sicheres und sauberes Kabelhandling auch bei leistungsstarken Schnellladesystemen. Damit adressiert das Unternehmen gezielt die steigenden Anforderungen im Bereich High-Power-Charging für PKW als auch Nutzfahrzeuge.

Das erste Vorserienprodukt wird exklusiv im Startup-Bereich am Stand C4.560F vorgestellt.

Fokus auf Benutzerfreundlichkeit und Nachhaltigkeit

Mit seinen Lösungen verfolgt Cable-Sherpa konsequent das Ziel, die Elektromobilität alltagstauglicher zu machen. Durch die strukturierte Kabelführung werden nicht nur Stolperfallen reduziert, sondern auch Verschleiß und Wartungskosten signifikant gesenkt.

"Mit Phönix Contact als Partner und der Einführung des Cable-Sherpa DC setzen wir ein starkes Zeichen für die Zukunft der Ladeinfrastruktur", so Erwin Kunst, Co-Founder von Cable-Sherpa. "Unsere Technologie bringt mehr Komfort, Sicherheit und Effizienz in den Ladealltag."

SmarterE Europe: Treffpunkt der Zukunftstechnologien

Mit der Teilnahme an der SmarterE Europe setzt Cable-Sherpa ein weiteres Highlight in seiner Erfolgsgeschichte. Die Messe gilt als Europas wichtigste Innovationsplattform für neue Energielösungen und Elektromobilität. "Bereits 2025 sorgte unsere Nominierung als Finalist des SmarterE Awards für Aufsehen und bestätigt unseren Innovationsgeist und unser Bestreben, Elektromobilität noch komfortabler zu machen", sagt Andreas Affenzeller, Mitbegründer von Cable-Sherpa.

Original-Content von: Cable-Sherpa GmbH, übermittelt durch news aktuell