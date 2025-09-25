Rockwell Automation

Rockwell Automation, Avvale und ESGeo kündigen Zusammenarbeit zur Bereitstellung einer OT-generierten Lösung für die Nachhaltigkeitsberichterstattung an

Neues Angebot unterstützt Industrieunternehmen bei der automatischen Erfassung und Kontextualisierung von Betriebsdaten, um die Messung, Sichtbarkeit sowie Weitergabe von Nachhaltigkeitskennzahlen zu verbessern

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute bekannt gegeben, dass die kürzlich erweiterte Zusammenarbeit mit Avvale und ESGeo Industrieunternehmen dabei helfen wird, die wachsenden Erwartungen von Gesellschaft, Regulierungsbehörden sowie Investoren in Bezug auf Nachhaltigkeitsberichterstattung und -leistung einfacher zu erfüllen.

Die Zusammenarbeit kombiniert die Datenkapazitäten von Rockwell Automation im Bereich der Betriebstechnologie (OT), die Expertise von Avvale als Systemintegrator – spezialisiert auf ERP und digitale Transformation – sowie die Unternehmenslösung von ESGeo für nicht-finanzielle Offenlegungen.

Avvale spielt eine Schlüsselrolle bei der Überbrückung der Kluft zwischen Technologie und Geschäftsergebnissen. Mit einem tiefgreifenden Verständnis industrieller Prozesse unterstützt es Unternehmen bei der Implementierung robuster und maßgeschneiderter Lösungen, die eine reibungslose Integration und Ausrichtung an Nachhaltigkeits- und Betriebszielen gewährleisten. Seine Expertise beschleunigt die Einführung digitaler Lösungen und stellt sicher, dass Unternehmen das volle Potenzial ihrer Investitionen in Automatisierung und Daten ausschöpfen.

„Durch die Ausweitung unseres Angebots auf Level 4 – die oberste Ebene der Automatisierungspyramide – können wir unseren Kunden eine noch umfassendere Unterstützung bieten, um ihre Datenerfassung und -weitergabe einfacher zu automatisieren sowie Nachhaltigkeitsergebnisse zu verbessern", sagt Emmanuel Guilhamon, Vizepräsident für Nachhaltigkeit bei Rockwell Automation. „Wir helfen ihnen dabei, ihre Betriebsdaten doppelt so gut zu nutzen, indem verwertbare Erkenntnisse gewonnen werden, die sowohl die Einhaltung von Vorschriften unterstützen als auch Mehrwert fürs Unternehmen bieten."

Die cloudbasierte ESGeo-Plattform arbeitet mit Rockwell-Softwarelösungen zusammen, um Daten aus Automatisierungssystemen, Lieferketten und Unternehmensquellen zu sammeln, zu kontextualisieren und zu teilen, um die Berichterstattung über Umwelt, Soziales sowie Unternehmensführung (ESG) zu unterstützen. Es ersetzt die manuelle Datenerfassung sowie die Tabellenkalkulationen und hilft Herstellern, die Fülle an ungenutzten Informationen und Erkenntnissen zu erschließen, die in ihren täglichen Betriebsdaten enthalten sind.

Avvale unterstützt Unternehmen mit seiner Expertise im Bereich der Integration und digitalen Transformation industrieller Prozesse bei der Entwicklung sowie der Implementierung maßgeschneiderter Lösungen und trägt so zu einer schnellen, nahtlosen Einführung mit sofortigem Nutzen bei.

ESGeo stärkt die Zusammenarbeit durch die Bereitstellung einer cloudbasierten, zertifizierten Digital Governance Suite für ESG-Daten. Es bietet Unternehmen eine zentralisierte Plattform zur Erfassung, Validierung und Kommunikation nicht-finanzieller Daten sowie ESG-Kennzahlen.

„Mit der Technologie von Rockwell und dem Know-how von Avvale bieten wir Lösungen an, um die betriebliche Effizienz zu steigern, die Produktivität zu optimieren sowie die Einführung fortschrittlicher Technologien zu beschleunigen", sagt Fabrizio Fiocchi, Geschäftsführer und Gründer von ESGeo. „Unsere Zusammenarbeit konzentriert sich darauf, Nachhaltigkeit in Geschäftsabläufe zu integrieren. Mit dieser Lösung können Unternehmen nicht nur ihre Ziele bei der Einhaltung internationaler Vorschriften erreichen, sondern auch ihre soziale sowie ökologische Leistung optimieren und so einen langfristigen Wert für ihr Unternehmen schaffen."

Durch die Integration von ESGeo in Geschäftsabläufe erfüllen Unternehmen nicht nur gesetzliche Vorschriften effizienter, es erleichtert auch das Management, die Steuerung sowie die Verbesserung von Auswirkungen, Risiken und Chancen durch eine direkte Verknüpfung mit betrieblichen Prozessen.

Es stehen verschiedene Bereitstellungsoptionen zur Verfügung. Kunden können sich direkt an ESGeo wenden oder mit Rockwell und seinem PartnerNetwork™-Systemintegrato, Avvale zusammenarbeiten, um die erforderlichen Systeme zu integrieren.

Informationen zu Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), ist ein weltweit führendes Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft von Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um die Grenzen des Menschenmöglichen zu verschieben und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Rockwell Automation hat seinen Hauptsitz in Milwaukee, Wisconsin, USA, und beschäftigte zum Ende des Geschäftsjahres 2024 rund 27 000 Problemlöser, die sich unserer Kundschaft in mehr als 100 Ländern widmen. Um mehr darüber zu erfahren, wie wir das vernetzte Unternehmen in Industrieunternehmen zum Leben erwecken, besuchen Sie http://www.rockwellautomation.com .

