Die Einführung von OptixEdge von Rockwell Automation ermöglicht Kunden die Erschließung des Potenzials ihrer Daten

Erweiterte Edge-Gateway-Lösung verändert die Art und Weise, wie Daten verarbeitet werden, und ermöglicht so Zeit- und Kosteneinsparungen

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK), das weltweit größte Unternehmen für industrielle Automatisierung und digitale Transformation, hat heute die weltweite Einführung von OptixEdge angekündigt, einer innovativen Edge-Gateway-Lösung, die die Datenverarbeitung für Industriekunden revolutioniert.

Die intelligenten Maschinen von heute generieren mehr Daten als je zuvor, doch laut Rockwells neuestem State of Smart Manufacturing Report werden nur 44 % der Daten effektiv genutzt. Viele Unternehmen stehen vor Herausforderungen, die sie an der Nutzung einer großen Menge ihrer Daten hindern, z. B. Netzwerkbeschränkungen, Sicherheitsbedenken oder Speicherkosten. Traditionell werden Daten zur Verarbeitung an entfernte Cloud-Server gesendet, doch dies kann teuer und ineffizient sein.

OptixEdge kann diese Probleme direkt angehen, indem es Informationen dort verarbeitet, wo sie erstellt werden – an der Maschine und in Echtzeit. Die Lösung wird über die FactoryTalk® Optix™-Software von Rockwell mit dem Steuerungssystem des Benutzers verbunden, um Daten zu erfassen, zu analysieren und an die Cloud zu senden. Dadurch können Benutzer Maschinen- oder Systemdaten von mehreren Standorten aus überwachen und analysieren. Dies bedeutet schnellere Einblicke, niedrigere Kosten und eine intelligentere Entscheidungsfindung.

„Mithilfe von OptixEdge können die Kunden die volle Kontrolle über ihre Daten übernehmen, und es bietet leistungsstarke Edge-Computing-Funktionen mit Flexibilität, Sicherheit und Bedienerfreundlichkeit", so Jessica Morell, Software Product Manager bei Rockwell Automation. „Durch die Verarbeitung von Daten an ihrer Quelle ermöglicht OptixEdge es Kunden, wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen, die Effizienz zu verbessern und Innovationen in ihrem gesamten Betrieb voranzutreiben."

Zu den wichtigsten Funktionen von OptixEdge gehören:

Integrierte Assistenten-App : Eine vorinstallierte FactoryTalk Optix-Anwendung vereinfacht den Datenerfassungsprozess und ermöglicht eine einfache Konfiguration mit nur einem Webbrowser, was die Entwicklungszeit verkürzt. Darüber hinaus können Benutzer bei Bedarf kundenspezifische Anwendungen erstellen und bereitstellen.

: Eine vorinstallierte FactoryTalk Optix-Anwendung vereinfacht den Datenerfassungsprozess und ermöglicht eine einfache Konfiguration mit nur einem Webbrowser, was die Entwicklungszeit verkürzt. Darüber hinaus können Benutzer bei Bedarf kundenspezifische Anwendungen erstellen und bereitstellen. Auf Effizienz ausgelegt: Leichte Anwendungen können parallel mit der im Lieferumfang enthaltenen Software ausgeführt werden.

Leichte Anwendungen können parallel mit der im Lieferumfang enthaltenen Software ausgeführt werden. Sicherer Zugriff und Fehlerbehebung aus der Ferne: Remote-Unterstützung ist über FactoryTalk® Remote Access™ verfügbar, sodass Remote-Ingenieure und -Wartungsteams Systeme über eine sichere VPN-Verbindung programmieren, konfigurieren und reparieren können.

Remote-Unterstützung ist über FactoryTalk® Remote Access™ verfügbar, sodass Remote-Ingenieure und -Wartungsteams Systeme über eine sichere VPN-Verbindung programmieren, konfigurieren und reparieren können. Offen und flexibel: OptixEdge kann in Verbindung mit der vorhandenen Rockwell-Hardware einer Anlage oder Maschine oder den Grafikterminals und -Steuerungen von Drittanbietern verwendet werden.

OptixEdge kann in Verbindung mit der vorhandenen Rockwell-Hardware einer Anlage oder Maschine oder den Grafikterminals und -Steuerungen von Drittanbietern verwendet werden. Kosteneinsparung und Verbesserung der Netzwerkleistung: OptixEdge bietet Anwendern die Möglichkeit, weniger Daten in die Cloud zu senden, was zu Einsparungen beim Speichern und zur Verbesserung der Netzwerkleistung beitragen kann.

Erfahren Sie mehr über die innovative OptixEdge-Lösung von Rockwell auf der Rockwell-Website.

Über Rockwell Automation

Rockwell Automation, Inc. (NYSE: ROK) ist ein weltweit führender Anbieter von industrieller Automatisierung und digitaler Transformation. Wir verbinden die Vorstellungskraft der Menschen mit dem Potenzial der Technologie, um das menschlich Mögliche zu erweitern und die Welt produktiver und nachhaltiger zu machen. Der Firmensitz von Rockwell Automation befindet sich in Milwaukee, Wisconsin, USA. Rockwell Automation beschäftigt etwa 27.000 Mitarbeiter, die Kunden in mehr als 100 Ländern zur Seite stehen (Stand: Ende Fiskaljahr 2024). Weitere Informationen zur Umsetzung von Connected Enterprise® in Industrieunternehmen finden Sie unter www.rockwellautomation.com.

