eSystems MTG GmbH

Power2Drive Europe 2025: eSystems und Kontron Solar optimieren das PV-Überschussladen

Wendlingen (ots)

Die eSystems GmbH präsentiert auf der Power2Drive Europe 2025 in München vom 7. bis 9. Mai eine neue Lösung für das optimierte Laden von Elektroautos mit PV-Eigenstrom. Gemeinsam mit der Kontron Solar GmbH (Halle C6 Stand 110) hat eSystems ein Gesamtsystem aus intelligenter Wallbox und Hochleistungs-Wechselrichter für den eMobility-Markt entwickelt. Die Technologie ermöglicht ein unterbrechungsfreies PV-Laden, präzises Lademonitoring und eine nahtlose Anbindung an externe Energiemanagement- und Steuerungssysteme über standardisierte Schnittstellen. eSystems und Kontron Solar stellen erstmals unter dem Dach des österreichischen IoT-Unternehmens Kontron aus. Kontron ist ein weltweit führender Anbieter von IoT/Embedded Computer Technology (ECT).

Das Gesamtsystem ist auf eine optimale Nutzung der Sonnenenergie ausgelegt: Bis zu vier MPP-Tracker ermöglichen eine größtmögliche PV-Eingangsleistung des Hybridwechselrichters SolBrid von Kontron Solar. Auch bei geringer Sonneneinstrahlung kann die intelligente Wallbox das E-Auto unterbrechungsfrei mit Solarstrom versorgen, da sie die Norm ISO 15118 umgesetzt hat. Diese Norm regelt, dass sich pro Phase beliebig kleine Ladeströme signalisieren lassen. Eine minimale Ladeleistung von 1,4 kW oder weniger ist auf diese Weise ohne Phasenumschaltung möglich. Voraussetzung ist, dass auch das E-Auto die Norm ISO 15118 integriert hat. Für den Fall, dass dies nicht so ist, bietet die ghostONE Wallbox zusätzlich eine integrierte 3-1-Phasenumschaltung an.

"Der Hochlauf der Elektromobilität erfordert völlig neue Entwicklungen für das heimische Laden", unterstreicht Jochen Paukert, Geschäftsführer der eSystems. "Deshalb ist unsere Wallbox eine Plattform voller smarter Features und vernetzter Funktionen." Die Wallbox ist in zwei Varianten erhältlich: einmal als Whitelabel-/Customized-Produkt "ghostONE", das sich vollständig in die Marke des Kunden integrieren und auf dessen Bedürfnisse zuschneiden lässt. Zum anderen als eine sofort verfügbare Lösung unter der Marke Kontron Solar. Beide Ausführungen sind kompatibel mit nahezu allen Elektro- und Hybridmodellen. Neben der ISO 15118 unterstützt die Wallbox auch das EEBUS-Protokoll für Smart Home-Anwendungen. Die Wallbox hat den EEBUS-Use Case "Limitation of Power" (LPC) umgesetzt und ist damit nach §14a EnWG netzdienlich einsetzbar. Eine eichrechtskonforme Variante ist ebenfalls erhältlich. Das Ladesystem ist zudem optimal vor Hackerangriffen geschützt: Es erfüllt die neuen europäischen Funkanlagenrichtlinien (RED), die im Sommer 2025 in Kraft treten.

Mit dem flexiblen Hybridwechselrichter SolBrid lassen sich unterschiedlichste Anlagenkonfigurationen realisieren: von komplexen Dachstrukturen bis zu hybriden Speicherlösungen. In Kombination mit dem Netztrennschalter Grid Switch erweitert sich der Funktionsumfang um Notstrombetrieb, Echtzeit-Energiemessung und präzises Energiemonitoring. Netztrennschalter und Energiezähler werden über standardisierte Schnittstellen angebunden. SolBrid ist zudem kompatibel mit verschiedenen Hochvolt-Batterien. SolBrid unterstützt das herstellerunabhängige SunSpec-Kommunikationsprotokoll und bietet Anbindungen via WLAN und LAN.

eSystems ist im März 2024 gemeinsam mit der KATEK Memmingen GmbH (jetzt Kontron Solar) von der börsennotierten Kontron Gruppe übernommen worden. Die Kontron AG verfolgt das Ziel, die Kompetenzen beim PV-Laden zu bündeln und das volle Potenzial des PV-gestützten Ladens auszuschöpfen. "Das PV-Überschussladen ist enorm wichtig für die Elektromobilität", betont Hannes Niederhauser, CEO der Kontron AG. "E-Autos können mit eigenem Solarstrom zu 100 Prozent nachhaltig und kostengünstig geladen werden. Gleichzeitig entlastet das Eigen-PV-Laden das Stromnetz und treibt die Energiewende voran."

Über eSystems

Die eSystems MTG GmbH entwickelt und fertigt technologisch führende AC-Ladelösungen für das intelligente und vernetzte Laden von Elektroautos. Kernprodukte sind mobile und festinstallierte AC-Ladesysteme, sowie modulare Systemlösungen zur Anbindung an Smart Homes und zur Integration in das Smart Grid. Die Technologien von eSystems ermöglichen ein netz- und nutzerdienliches Laden. eSystems ist ein zertifizierter Automobilzulieferer. Zu den Kunden zählen namhafte Automobilhersteller. eSystems war Teil des Elektronikdienstleisters KATEK SE, der im März 2024 von der börsennotierten Kontron Gruppe übernommen wurde. Seit der Übernahme gehört eSystems zur "GreenTec" Division der Kontron AG, dem weltweit führenden Anbieter von IoT-Technologie. Kontron beschäftigt weltweit rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. www.esystems.de

Über Kontron Solar

Kontron Solar mit Sitz in Memmingen produziert und vertreibt Hochleistungselektronik für die Solar-, Energie- und E-Mobilitätsindustrie. Neben Produkten wie Wechselrichtern und Ladestationen für die Elektromobilität bietet das Unternehmen eine Reihe von White-Label-Services an, vom Prototyping elektronischer Baugruppen über die Produktion bis hin zur anschließenden Unterstützung des Integrationsprozesses beim Kunden, einschließlich Logistik, After-Sales und Serviceaktivitäten. Der 1976 als Steca Elektronik GmbH gegründete Hersteller gehörte seit 2019 zur deutschen, auf Elektronik fokussierten KATEK Group. Diese fusionierte 2024 mit dem österreichischen IoT-Technologieunternehmen Kontron AG.

Weitere Informationen: www.kontron-solar.com

Über Kontron

Die Kontron AG (www.kontron.com, ISIN AT0000A0E9W5, WKN A0X9EJ, KTN) ist ein führendes IoT-Technologieunternehmen. Seit mehr als 20 Jahren unterstützt Kontron Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen dabei, mit intelligenten Lösungen wirtschaftliche Ziele zu erreichen. Von automatisierten industriellen Abläufen, intelligenterem und sicherem Transportwesen bis hin zu fortschrittlichen Kommunikations-, Konnektivitäts-, Medizin- und Energielösungen bietet das Unternehmen seinen Kunden wertschöpfende Technologien. Mit der Übernahme der Katek SE Anfang 2024 stärkt Kontron das Portfolio durch die neue Division GreenTec mit den Bereichen Solarenergie und eMobility maßgeblich und beschäftigt rund 7.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in mehr als 20 Ländern weltweit. Kontron ist im SDAX® sowie TecDAX® der Deutschen Börse gelistet.

