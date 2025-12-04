AccessGO / DGfB Deutsche Gesellschaft für Barrierefreiheit mbH

1.000x kostenlose Barrierefreiheit: AccessGO startet bundesweites Gratisprogramm für gemeinnützige Webseiten & Vereine

Barrierefreie Webseiten sind für 15 Prozent der Bevölkerung wichtig und seit Mitte 2025 Gesetz. Viele gemeinnützige Organisationen und Vereine sind vom Barrierefreiheitsstärkungsgesetz (BFSG) zwar nicht direkt verpflichtet, profitieren jedoch besonders von barrierefreien Webseiten. Denn für Spenden, Ehrenamt, Beratung, Bildung oder soziale Angebote ist eine möglichst barrierefreie digitale Erreichbarkeit entscheidend. Gleichzeitig fehlt es in vielen solcher Organisationen an Zeit, Budget oder technischem Know-how, um ihre Webseiten entsprechend anzupassen.

Mit dem neuen bundesweiten Gratisprogramm stellt AccessGO deshalb 1.000 kostenfreie Lizenzen bereit, um digitale Teilhabe dort zu stärken, wo sie besonders wichtig ist. Im Rahmen des Programms erhalten förderfähige Organisationen eine vollständige AccessGO STANDARD-Lizenz, inklusive Webseiten-Plugin, Auto-Optimierung, Browser-Assistent und automatisch generierter Barrierefreiheitserklärung. Damit lassen sich Barrieren in wenigen Minuten sichtbar machen und beheben, ohne technisches Vorwissen und unabhängig vom verwendeten Webseitenbaukasten.

Das Programm richtet sich an eingetragene gemeinnützige Organisationen, Vereine und Einrichtungen mit klar sozialem, kulturellem oder bildungsorientiertem Zweck. Voraussetzung sind ein Jahresumsatz unter 500.000 Euro, maximal 15 fest angestellte Mitarbeitende sowie eine aktive Website. Bewerben kann man sich über ein einfaches Formular auf der AccessGO Website unter https://www.accessgo.de/kostenlos

Matthias Wirz, Geschäftsführer von AccessGO: "Barrierefreiheit im Netz sollte keine Frage der Ressourcen sein. Gerade gemeinnützige Organisationen leisten täglich wichtige Arbeit für unsere Gesellschaft. Wir möchten ihnen ermöglichen, digitale Barrieren abzubauen und ihre Angebote für alle zugänglich zu machen."

Das bietet das Programm

Kostenloses AccessGO STANDARD Paket

Webseiten-Plugin zur sofortigen Verbesserung der Barrierefreiheit

Auto-Optimierung für u. a. Alt-Texte & Tastaturbedienbarkeit

Browser-Assistent zum direkten Auffinden von Barrieren im Kontext

Generator für die rechtskonforme Barrierefreiheitserklärung

Wer sich bewerben kann

Gemeinnützige Organisationen oder Vereine

Jahresumsatz unter 500.000EUR

Höchstens 15 dauerhaft Beschäftigte

Bewerbung unter https://www.accessgo.de/kostenlos

Hinweis: Das Kontingent an Lizenzen ist begrenzt. Es besteht kein Anspruch auf Aufnahme.

