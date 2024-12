ZDF

ZDFneo-Programmänderung ab Woche 52/24

Mainz (ots)

Woche 52/24 Freitag, 27.12. Bitte Programmänderung und Zeitkorrekturen beachten: 2.25 The Bay Verderben 3.10 The Bay Vermutung 3.55 The Bay Verluste 4.40 The Bay Versäumnis 5.35 Die Schwarzwaldklinik -6.20 Sturz mit Folgen (ZDF 4.3.1989) (Die Sendung „Game Two #360“ wurde auf Donnerstag, 23.01.2025, verschoben. Die Sendung „Terra Xplore“ entfällt.) Woche 04/25 Donnerstag, 23.01. Bitte neuen Ausdruck beachten: 1.20 Game Two #360 Videospielmagazin (Ausdruck gilt auch für die Ausstrahlung am Freitag, 24.01.2025, 23.30 Uhr.) Woche 05/25 Donnerstag, 30.01. Bitte neuen Ausdruck beachten: 0.25 Game Two #361 Videospielmagazin (Ausdruck gilt auch für die Ausstrahlung am Freitag, 31.01.2025, 1.35 Uhr.)

