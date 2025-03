MarketDialog GmbH

Flops in der Kundenbetreuung und die teuren Folgen

Was haben führende Unternehmen wie Adobe, SAP oder Salesforce gemeinsam? Mit Änderungen ihrer Geschäftsmodelle in der Vergangenheit, wie zum Beispiel deutliche Preiserhöhungen, die Einführung von Abonnementmodellen oder verpflichtende Systemumstellungen wurden teils kontroverse Reaktionen bei ihren Bestandskunden ausgelöst.

Preise ohne nennenswerten Mehrwert zu erhöhen oder den Service zu verschlechtern verzeihen B2B Kunden in der Regel selten. Nicht einmal großen Namen und Marken rechtfertigen einen Freifahrtschein. Das Ignorieren bestehender Kunden und ihrer Bedürfnisse geht auf Kosten der Kundenloyalität. Gerade in wirtschaftlich unsicheren Zeiten können Verluste von B2B-Kunden fatale Folgen haben - insbesondere, da sich die Akquise von Neukunden in Krisen oft schwieriger gestaltet und die Kompensation von Umsatzausfällen zur Herausforderung wird.

Obwohl allgemein bekannt ist, dass die Akquisitionskosten für neue Kunden bis zu fünfmal höher sind als die Pflege von Bestandskunden, fließt in der Regel nur ein Bruchteil der Marketingbudgets in Service- und Loyalitätsmaßnahmen. Eine Studie der Management- und Unternehmensberatung Bain & Company in Zusammenarbeit mit der Harvard Business School ergab, dass eine Steigerung der Kundenbindungsrate um nur 5 % zu einer Gewinnsteigerung von 25 % bis 95 % führen kann. Diese Zahlen machen deutlich: Investitionen in Maßnahmen zur Kundenzufriedenheit lohnen sich.

Wird Kundenzufriedenheit unterschätzt?

Trotz dieser Erkenntnisse wird die Bedeutung der Kundenzufriedenheit in vielen B2B-Unternehmen oft unterschätzt. Dabei sind die angebotenen Produkte und Dienstleistungen gerade in diesem Bereich häufig hochwertig, komplex, innovativ oder maßgeschneidert - und erfordern entsprechend hohe Investitionen seitens der Kunden. Dennoch läuft der Bestandskunde oft einfach mit, und nicht selten wird an seinen Wünschen und Bedürfnissen vorbei entwickelt, anstatt ihn direkt zu befragen.

Unternehmen, die gezielt in die Zufriedenheit ihrer Bestandskunden investieren, gewinnen gleichzeitig wertvolle Informationen für Strategien zur Neukundengewinnung. "In der aktuellen wirtschaftlichen Lage ist es für Unternehmen essenziell, den direkten Dialog mit ihren Kunden zu suchen", sagt Helen Hain, Gründerin und Managing Partner von MarketDialog, und ergänzt: "Nur wer seine Kunden kennt und versteht, kann gezielt agieren, statt blind zu investieren."

Kundenzufriedenheitsanalysen: Valide Insights aus erster Hand

Die Vertriebs- und Kommunikationsagentur MarketDialog empfiehlt Unternehmen im B2B-Segment dringend, regelmäßig Kundenzufriedenheitsstudien durchzuführen. Der direkte Austausch mit Kunden liefert wertvolle Daten, die weit über eine einfache Bewertung der Zusammenarbeit hinausgehen. Durch professionelle, persönliche Gespräche in Form von Telefoninterviews mit den Kunden ihrer Kunden führt MarketDialog tiefgehende Analysen durch. Diese basieren auf einer Kombination aus offenen und geschlossenen Fragen, Multiple-Choice-Elementen und Bewertungsskalen.

Das Ziel dieser Umfragen ist es nicht nur, die Zufriedenheit und den Erfolg bestehender Maßnahmen zu evaluieren oder bestehende Kundenbeziehungen zu stärken, sondern auch wertvolle Erkenntnisse für Produktentwicklung, Serviceoptimierung, Kundenbindung und Neukundengewinnung zu gewinnen. Niemand kann ein Unternehmen besser beurteilen und validere Insights liefern als der Kunde, der mit ihm zusammenarbeitet. Die Ergebnisse dieser Studien bilden einen zentralen Baustein für nachhaltigen Geschäftserfolg.

"Kundenzufriedenheitsanalysen bieten die Möglichkeit, nicht nur Schwachstellen aufzudecken, sondern auch Potenziale für zukünftige Entwicklungen zu identifizieren", erklärt Sven Burkhardt, Prokurist und Director Marketing bei MarketDialog.

Ein wichtiger Erfolgsfaktor

Regelmäßige Kundenzufriedenheitsanalysen sind eine wertvolle Grundlage für strategische Entscheidungen und nachhaltige Geschäftsentwicklung. Unternehmen, die kontinuierlich auf das Feedback ihrer Kunden eingehen, können ihre Marktposition stärken und langfristige Wettbewerbsvorteile sichern.

MarketDialog ist eine führende Vertriebs- und Kommunikationsagentur mit Sitz in Eschborn. Mit über 60 Mitarbeitern unterstützt das Unternehmen internationale Konzerne, führende mittelständische Unternehmen und innovative Start-ups in der Kundenkommunikation, Leadgenerierung und Marktforschung.

