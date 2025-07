Betreutes Wohnen Hallertau

Betreutes Wohnen Hallertau: Mehr als ein Job – Struktur, Teamgeist und bezahlbarer Wohnraum

Wolnzach (ots)

Attraktive Arbeitsbedingungen, sichere Perspektiven und sofort verfügbarer Wohnraum: Das Betreute Wohnen Hallertau in Wolnzach bietet Pflegekräften nicht nur einen sinnstiftenden Arbeitsplatz, sondern auch ein Zuhause auf Zeit. Wovon die Pflegekräfte zusätzlich profitieren, welche Anforderungen sie erfüllen müssen und welche Wohnprojekte für die Pflegekräfte geplant sind, erfahren Sie hier.

Wer heute in der Pflege arbeitet, weiß: Der Beruf ist mehr als ein Job – er ist eine Berufung. Doch die Realität vieler Fachkräfte ist ernüchternd: Lange Wege zur Arbeit, hohe Mieten, fehlende Unterstützung und kaum Vereinbarkeit von Familie und Schichtdienst sorgen dafür, dass viele von ihnen nach kurzer Zeit das Berufsfeld wechseln müssen. Speziell Fachkräfte aus dem Ausland bringen viel Herzblut mit – jedoch keine Wohnung, in der sie leben können. Besonders in kleinen Städten wie Wolnzach ist bezahlbarer Wohnraum schließlich knapp – und oft der entscheidende Grund, warum neue Mitarbeitende gar nicht erst starten können. Doch nicht überall müssen sich Pflegekräfte selbst nach einer bezahlbaren Wohnung umsehen: Das Betreute Wohnen Hallertau hat für seine Mitarbeiter eine effektive Lösung gefunden.

Das Betreute Wohnen Hallertau hat früh erkannt, dass gute Arbeitsbedingungen nicht nur aus Dienstplänen und Vergütung bestehen – sondern auch vom Wohnumfeld beeinflusst werden. Deshalb stellt das Unternehmen aktuell rund 50 möblierte Mitarbeiterwohnungen zur Verfügung, die warm vermietet werden und sich fußläufig zur Einrichtung befinden. Die Wohnmöglichkeiten sind modern ausgestattet, sofort bezugsfertig und bieten insbesondere für Pendler, Auszubildende, FSJler oder internationale Fachkräfte eine solide Basis für einen erfolgreichen Start in ein neues Leben.

Ein wertschätzendes Arbeitsumfeld

Pflegefachkräften, Pflegehilfskräften, Betreuungskräften, Auszubildenden und FSJlern bietet das Betreute Wohnen Hallertau somit ein modernes, familiäres und wertschätzendes Arbeitsumfeld. Neue Mitarbeitende profitieren von einer strukturierten Einarbeitung, regelmäßigen Fortbildungen, fairer Vergütung und einer betrieblichen Altersvorsorge. Die Dienstpläne werden vorausschauend gestaltet, um Belastung zu vermeiden und eine gute Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben zu ermöglichen. Besonders wichtig ist dem Unternehmen der respektvolle Umgang im Team sowie eine offene, kollegiale Kommunikation über alle Berufsgruppen hinweg. Internationale Pflegekräfte erhalten zudem umfassende Unterstützung bei Sprache, Integration und Formalitäten. So entsteht ein Umfeld, in dem nicht nur Pflege auf hohem Niveau möglich ist – sondern auch ein wertvolles Miteinander im Team.

Ein echter Vorteil ist der sofort verfügbare, möblierte Wohnraum: Aktuell stehen 50 Mitarbeiterwohnungen in fußläufiger Entfernung zur Verfügung – warm vermietet und ideal für internationale Fachkräfte, Auszubildende oder Berufseinsteiger. Weitere Wohnungen inklusive Parkraum sind in Planung, um Mitarbeitenden auch mit Familien eine dauerhafte Perspektive in Wolnzach zu bieten. Das Beste: Die Häuser sind bereits jetzt mit modernen Photovoltaikanlagen und Stromspeichern ausgestattet. So ist im größten Mitarbeiterhaus bereits seit 14 Jahren ein Blockheizkraftwerk (BHKW) vom Typ „Dachs“ im Einsatz, das mit Flüssiggas (LNG) betrieben wird. Es erzeugt sowohl Wärme als auch Strom und erreicht einen Gesamtwirkungsgrad von 99 Prozent – ein beachtlicher Wert, der nicht nur zur Versorgungssicherheit, sondern auch zur Reduzierung des Primärenergieverbrauchs beiträgt.

Ob Einsteiger oder Profi: Pflege mit Perspektive beginnt hier

Das Betreute Wohnen Hallertau sucht engagierte Menschen, die ihren Pflegeberuf mit Herz, Verstand und Verantwortungsbewusstsein ausüben. Willkommen sind examinierte Pflegefachkräfte ebenso wie Pflegehilfskräfte, Betreuungskräfte, Auszubildende und Berufseinsteiger, die in einem stabilen, unterstützenden Umfeld ihre berufliche Zukunft gestalten möchten. Auch Wiedereinsteiger nach einer familiären oder beruflichen Auszeit finden hier einen Ort, an dem sie fachlich begleitet und menschlich geschätzt werden.

Besonderes Augenmerk legt das Unternehmen auf die Integration internationaler Pflegekräfte. Wer aus dem Ausland nach Deutschland kommt – sei es allein oder mit Familie – findet im Betreuten Wohnen Hallertau nicht nur einen Arbeitsplatz, sondern ein komplettes Unterstützungsangebot: mit bezahlbarem Wohnraum, Begleitung bei Behördengängen, sprachlicher Förderung und einem Team, das neue Kolleginnen und Kollegen offen aufnimmt. Gesucht werden somit Mitarbeitende, die sich mit den Werten des Hauses identifizieren, einen Sinn in ihrer Arbeit sehen und bereit sind, Teil eines zukunftsorientierten, nachhaltigen und familiär geführten Pflegekonzepts zu werden.

Sie möchten in einem wertschätzenden Umfeld arbeiten, das Ihre Leistung anerkennt – und gleichzeitig Wohnraum, Sicherheit und echte Perspektiven bietet? Dann werden Sie Teil des Teams vom Betreuten Wohnen Hallertau und vereinbaren Sie jetzt ein unverbindliches Kennenlerngespräch.

Original-Content von: Betreutes Wohnen Hallertau, übermittelt durch news aktuell