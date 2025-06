Artemed SE

Drei Chefärzte der Artemed Klinikgruppe prägen neues Standardwerk der Wirbelsäulentherapie

Tutzing

Die Artemed Klinikgruppe freut sich, bekanntzugeben, dass gleich drei ihrer Chefärzte maßgeblich zur neuen renommierten Fachpublikation "Referenz Wirbelsäule" beigetragen haben, die kürzlich im Thieme Verlag erschienen ist.

Mit ihrer wissenschaftlichen Expertise und praktischen Erfahrung haben sie sich mit eigenen Fachbeiträgen an dem interdisziplinär ausgerichteten Werk beteiligt, das von der Deutschen Wirbelsäulengesellschaft (DWG) unterstützt wird und sich bereits jetzt als neues Standardwerk im deutschsprachigen Raum etabliert.

Das von den renommierten Herausgebern Prof. Dr. med. Michael Rauschmann, Prof. Dr. med. Christoph Josten und Prof. Dr. med. Bernhard Meyer konzipierte Werk bildet in einzigartiger Tiefe sämtliche Krankheitsbilder, Diagnostikverfahren sowie konservative und operative Therapiemethoden entlang der gesamten Wirbelsäule ab. Die Struktur des Buchs ist modular aufgebaut und erlaubt eine flexible, digitale Nutzung - ein echter Paradigmenwechsel in der medizinischen Fachliteratur. Beiträge aus der Artemed Klinikgruppe im Überblick:

Dr. med. Andreas Reinke, MHBA, Chefarzt der Wirbelsäulenchirurgie der Klinik Vincentinum Augsburg, steuerte zwei Kapitel zur dorsalen Stabilisierungstechniken im Bereich der lumbosakralen Wirbelsäule bei. "Ich freue mich sehr, dieses umfassende Werk mitgestaltet zu haben - gemeinsam mit meinen Kollegen Dr. Sebastian Weckbach und Prof. Dr. Michael Kraus konnten wir unsere tägliche klinische Erfahrung in die wissenschaftliche Aufarbeitung einfließen lassen", so Dr. Reinke. "Für mein Team habe ich direkt mehrere Exemplare angeschafft - wir werden es regelmäßig nutzen."

Priv.-Doz. Dr. med. Martin Stangenberg, Chefarzt der Wirbelsäulen- und Neurochirurgie am Krankenhaus Tabea Hamburg, verfasste gleich drei Artikel zu hochspezialisierten Themen: Densfrakturen sowie Repositionstechniken an der Halsund Lendenwirbelsäule. Seine Beiträge tragen maßgeblich zur Differenzierung konservativer und operativer Verfahren in der oberen und unteren Wirbelsäulenregion bei.

Dr. med. Markus Eichler, Chefarzt des Rhein-Neckar Wirbelsäulenzentrums, beschäftigte sich in seinem Beitrag mit Spondylolyse und Spondylolisthese - zwei zentralen Pathologien der Wirbelsäule. Seine langjährige Erfahrung aus Universitätskliniken in Heidelberg und Mannheim sowie seine erfolgreiche Arbeit im Fachzentrum Lorsch flossen direkt in die Publikation ein.

Ein Meilenstein für die Wirbelsäulenmedizin "Die Beteiligung unserer Experten an diesem bedeutenden Werk unterstreicht nicht nur die hohe fachliche Kompetenz innerhalb der Artemed Klinikgruppe, sondern auch unsere aktive Rolle bei der Weiterentwicklung und Standardisierung der Wirbelsäulenmedizin", ist sich die Artemed Klinikgruppe einig. "Wir sind stolz auf unsere Chefärzte und gratulieren ihnen herzlich zu dieser wissenschaftlichen Auszeichnung!"

Das Werk "Referenz Wirbelsäule" ist ab sofort im Thieme Verlag erhältlich. Es richtet sich an alle Fachärzte und Therapeuten der Neurochirurgie, Orthopädie und Unfallchirurgie sowie angrenzender Disziplinen, die sich mit Diagnostik und Therapie von Wirbelsäulenerkrankungen beschäftigen - und liefert dabei nicht nur theoretisches Wissen, sondern auch praktische "Tipps & Tricks" führender Spezialisten.

Über die Artemed SE

Die Artemed Gruppe mit Sitz im oberbayerischen Tutzing ist ein mittelständisch geprägtes Gesundheitsunternehmen mit über 10.000 Mitarbeitern, dem nunmehr 18 Krankenhäuser in ganz Deutschland und zwei in China angehören. Weiter betreibt die Artemed durch eine eigene Stiftung medizinische Projekte in Myanmar, Tansania und Bolivien. Die Artemed Kliniken zeichnen sich durch höchste klinische Kompetenz sowohl in der Grund- und Regelversorgung, in der Not- und Dringlichkeitsversorgung sowie hochspezialisierten medizinischen Bereichen aus. www.artemed.de

