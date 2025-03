fintechOne mobility GmbH

flowCar: Kunden machen positive Erfahrungen

München-Gräfelfing (ots)

Eine Sofortauszahlung für das eigene Auto erhalten und trotzdem damit weiterfahren? flowCar macht es mit seinem innovativen Geschäftsmodell möglich, schnell an Geld zu kommen und trotzdem seine Mobilität zu bewahren.

Im Leben ist niemand davor gefeit, in eine Situation zu geraten, in der schnell eine größere Geldsumme benötigt wird. Wer kennt es nicht aus eigener Erfahrung - sei es ein unerwarteter Umzug, eine größere, aber notwendige und ungeplante Anschaffung - in zahlreichen Lebenslagen kann es zu einem unvorhergesehenen Geldbedarf kommen. Wenn der eigene Kontostand diese Summe nicht hergibt, ist eine schnelle Lösung für den Finanzengpass gefragt. Hier kommen Anbieter wie flowCar ins Spiel: Wer ein Auto hat, kann sich bei diesem Fintech-Unternehmen den aktuellen Gegenwert für das Fahrzeug auszahlen lassen und dennoch damit weiterfahren. Wie das funktioniert? Mit einem praktischen Mietmodell, durch das dem Verkäufer die volle Nutzung seines Autos erhalten bleibt.

Komplett digitale Abwicklung bei flowCar

Die Funktionsweise des flowCar-Prinzips ist schnell erklärt: Wer zeitnah Geld benötigt, kann auf der Seite des Anbieters flowcar.eu eine Sofortanfrage stellen. Neben dem Wunschbetrag werden hier auch die Daten des Fahrzeugs und die eigenen Kontaktdaten angegeben und abgesendet. Innerhalb kürzester Zeit gibt es eine Rückmeldung - ist das Fahrzeug geeignet, kann es direkt zum nächsten Schritt gehen: der Fahrzeugbewertung. Das Auto wird dann entweder sofort oder zum Wunschtermin begutachtet, und zwar bequem per Live-Stream über das Smartphone. Eine langwierige Anfahrt zu einer Gutachterwerkstatt und Wartezeiten, um das Fahrzeug dort vorzuführen, sind nicht erforderlich. Der gesamte Prozess der digitalen Kfz-Begutachtung nimmt lediglich rund zehn Minuten in Anspruch.

Nach der erfolgreichen Prüfung erhält der Kunde innerhalb von fünf Minuten einen Vorschlag für den Verkaufs- und den anschließenden Mietvertrag für sein Fahrzeug per E-Mail. Auch die Vertragsabwicklung erfolgt voll digital, von der Online-Legitimationsprüfung bis hin zur digitalen Vertragssignatur. Alles kann über das eigene Smartphone und von zu Hause aus erledigt werden, lange Fahrten zu weit entfernten Niederlassungen sind nicht notwendig.

Dank der komplett digitalen Abwicklung gibt es auch bei der Auszahlung keine Wartezeiten - die vereinbarte Summe wird noch am selben Tag überwiesen. Ohne zusätzliche Kosten oder Gebühren - und ohne Schufa-Abfrage oder Bonitätsprüfung. Wer sich für das Abo-Modell von flowCar entschieden hat, kann sein Fahrzeug ohne jede Änderung weiterfahren.

Flexible Tarife

Bei der Vertragsgestaltung berücksichtigt flowCar die Kundenwünsche und -planungen und stimmt das Angebot auf die benötigte Summe und die voraussichtliche Nutzungsdauer ab. Möglich wird dies durch flexible Tarife, die sogar Prepaid-Verträge beinhalten, bei denen die monatliche Belastung der Kunden in den Folgemonaten möglichst niedrig gehalten wird. Dies ist bei aktuellen Liquiditätsengpässen besonders sinnvoll. Andere Tarife orientieren sich entweder an der größtmöglichen Flexibilität bei Laufzeit und Kündigung, an der maximalen Liquidität oder ebenfalls an der Minimierung der monatlichen Kosten.

Seriöse und faire Abläufe

Als seriöser Anbieter legt flowCar größten Wert auf transparente Abläufe und einen fairen Umgang mit seinen Kunden. So kommen bei der Bewertung der Fahrzeuge bewährte Standards und Datenbanken wie die DAT- oder die Schwacke-Liste zum Einsatz. Kunden erhalten also einen fairen Gegenwert für ihr Fahrzeug. Zudem finden bei der Entscheidung ethische Kriterien Anwendung, sodass für das Konzept nicht geeignete Kunden kein Angebot erhalten. Aus Gründen der Transparenz betont flowCar zudem, dass es sich bei seinem Geschäftskonzept nicht um ein Pfand-Modell handelt.

Positive Bewertungen auf Trustpilot

Wie gut die Erfahrungen der Kunden mit flowCar sind, lässt sich den Bewertungen des Unternehmens auf Trustpilot entnehmen. Hier haben bereits zahlreiche Nutzer in Erfahrungsberichten ihre positive Meinung zu dem Fintech-Unternehmen hinterlassen. Die Autoren loben neben der oft dringend benötigten Hilfe in einer misslichen finanziellen Situation vor allem die persönliche Beratung und die reibungslose und schnelle Abwicklung.

flowCar kennenlernen

Wer Interesse an der Möglichkeit hat, Bargeld für sein Auto zu bekommen, ohne seine Mobilität zu verlieren, der sollte sich das Angebot von flowCar einmal näher ansehen.

Zur Webseite des Unternehmens geht es hier: https://flowcar.eu/

