Risikofaktor Zahnzwischenraum - mehr als nur Oberflächenpflege / Gesunde Zähne brauchen mehr als glänzende Oberflächen

Strahlend weiße Zähne gelten als Inbegriff von Gesundheit, Schönheit und Selbstbewusstsein. Doch die äußere Oberfläche sagt wenig darüber aus, wie es um die eigentliche Mundgesundheit steht. Besonders die Zahnzwischenräume werden bei der täglichen Pflege häufig vernachlässigt - und genau dort entstehen die meisten Probleme. Sie sind eine Art "Eintrittspforte" für Karies, Zahnfleischentzündungen und sogar Erkrankungen, die den gesamten Körper betreffen können. Während Zahnbürsten etwa 60 % der Zahnflächen erreichen, bleibt der restliche Bereich ohne zusätzliche Zahnzwischenraumpflege unzureichend gereinigt [1].

Von innen nach außen: Mundgesundheit als ganzheitlicher Ansatz

Die Deutschen sind sich in puncto Mund- und Zahnhygiene einig: Laut einer Statista-Umfrage wollen über 90 % der Befragten - über alle Altersgruppen hinweg - ihre Zähne gesund halten [2]. Unter den 16- bis 29-Jährigen sticht vor allem der Wunsch nach weißen Zähnen hervor [2], denn ein gepflegtes Lächeln gehört zu einem gepflegten Erscheinungsbild unmittelbar dazu. Mundpflege bedeutet heute weit mehr als Kariesschutz. Sie ist fester Bestandteil moderner Selfcare- und Wellness-Routinen. Wer Zahnzwischenräume regelmäßig reinigt, stärkt Zahnfleisch und Zähne, beugt Entzündungen vor, sorgt für frischen Atem und verbessert sein allgemeines Wohlbefinden. Denn mittlerweile ist klar: Erkrankungen des Zahnfleisches wie etwa Parodontitis können sich auf den gesamten Körper auswirken und sogar schwerwiegende Erkrankungen wie Diabetes mellitus, Rheuma oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen mitbedingen [3]. Interdentalpflege - also die Reinigung der Zahnzwischenräume -ist damit kein Zusatz, sondern ein unverzichtbarer Bestandteil eines gesunden Lebensstils [1].

Die interdentalen Helfer von SUNSTAR GUM®

SUNSTAR GUM® entwickelt seit Jahrzehnten innovative Lösungen für die Interdentalpflege und stellt mit modernen Hilfsmitteln sicher, dass Mundhygiene wirksam, komfortabel und alltagstauglich ist [4]. Damit kann die tägliche Zahnzwischenraum-Reinigung zu wohltuenden-Selbstfürsorge-Ritualen beitragen und sogar zum persönlichen Wellness-Moment werden - mit angenehmen Geschmacks- und Frische-Kicks.

Einfache Reinigung mit Bürstchen

Die GUM® TRAV-LER® Interdentalbürsten sind besonders vielseitig. Mit ihrer dreieckigen Borstenstruktur entfernen sie bis zu 25 % mehr Plaque als runde Borsten. Ein ergonomischer, rutschfester Griff und der flexible Bürstenhals ermöglichen eine komfortable Anwendung auch im hinteren Zahnbereich. Die antibakterielle Borstenbeschichtung hält die Bürsten hygienisch, während die Schutzkappe sowohl einen sicheren Transport als auch die Funktion einer Griffverlängerung bietet. Sie sind wiederverwendbar, in vielen Größen erhältlich und eignen sich auch für Brücken, Implantate oder Zahnspangen [5].

Innovative Elastomerfilamente statt Borsten

Die neueste Generation der Gummi-Zahnzwischenraumreiniger bietet 152 ultra-weiche, flexible Borsten, die bis zu 50 % mehr Reinigungsleistung als frühere Modelle erzielen: die GUM® SOFT-PICKS® PRO. Der verdichtete Bürstenkopf entfernt zuverlässig Plaque und Speisereste, auch in schwer zugänglichen Bereichen. Dank des ergonomischen Griffs erreichen Anwender:innen selbst die hinteren Zahnzwischenräume mühelos. Die Interdentalreinigersind latexfrei, metallfrei und besonders schonend für Zahnfleisch und Zahnschmelz - eine komfortable Alternative zur Zahnseide [6].

Reinigung & frischer Atem inklusive

Mit den GUM® SOFT-PICKS® MINTY wurde die beliebte SOFT-PICKS®-Produktlinie um eine frische, geschmackvolle Variante erweitert. Wie die klassischen Modelle reinigen auch die MINTY-Versionen zuverlässig die Zahnzwischenräume, in denen sich Zahnbelag und Speisereste besonders leicht ansammeln. Die ultra-weichen, flexiblen Gummiborsten gleiten sanft zwischen die Zähne und entfernen Plaque gründlich, ohne Zahnfleisch oder Zahnschmelz zu reizen. Der entscheidende Unterschied: Die MINTY-Ausführung verleiht der Zahnzwischenraumreinigung ein spürbar erfrischendes Minzaroma, das sofort für ein sauberes, angenehmes Mundgefühl sorgt. Damit ist die tägliche Zahnzwischenraumreinigung nicht nur wirksam, sondern wird auch zu einem kleinen Wellness-Moment - mit dem doppelten Effekt von Pflege und Frische [7].

Die minzigen Interdentalreiniger sind metallfrei, latexfrei und damit besonders schonend auch für sensible Nutzer:innen geeignet. Durch ihr handliches Format passen sie in jede Tasche oder Geldbörse und sind somit die perfekte Lösung für unterwegs: Ob nach dem Mittagessen im Büro, bei einem Geschäftsmeeting oder auf Reisen - die kleinen Helfer sorgen jederzeit für gepflegte Zahnzwischenräume und frischen Atem.

Besonders praktisch: Die einfache Handhabung macht die SOFT-PICKS auch für Menschen attraktiv, die Zahnseide als schwierig empfinden. Ohne komplizierte Technik oder Hilfsmittel lässt sich die Reinigung mühelos in den Alltag integrieren - ein idealer Einstieg in die Interdentalpflege und zugleich eine optimale Ergänzung zur täglichen Zahnpflege zuhause.

Aufflauschende Zahnseide für besonders enge Stellen

Die GUM® EXPANDING FLOSS Zahnseide wurde speziell entwickelt, um den besonderen Anforderungen bei der Reinigung der Zahnzwischenräume gerecht zu werden. Ihr einzigartiges Merkmal: Sie ist beim Einführen flach und dünn, sodass sie auch durch enge Zahnzwischenräume mühelos gleitet. Bei Kontakt mit Speichel flauscht sich der kompakte Faden auf und passt sich individuell den unterschiedlich großen Zahnzwischenräumen an. Dadurch vergrößert sich die Kontaktfläche und die Reinigungsleistung steigt deutlich - Plaque und Speisereste werden effektiv entfernt [8].

Die sanfte, aber stabile Struktur der Zahnseide sorgt dafür, dass sie schonend zum Zahnfleisch ist, ohne dabei an Wirksamkeit einzubüßen. Besonders Menschen mit empfindlichem Zahnfleisch profitieren von der angenehmen Anwendung: Die Zahnseide gleitet leicht, schneidet nicht ein und hinterlässt ein spürbar sauberes Gefühl. Damit wird die tägliche Pflege der Zahnzwischenräume nicht nur effizient, sondern auch komfortabel.

Ein weiterer Vorteil: Durch die Aufflauschung füllt die Zahnseide selbst kleine Zwischenräume vollständig aus und erreicht so Stellen, die für herkömmliche Zahnseiden oft unzugänglich bleiben. Auch bei ungleichmäßigen Zahnabständen - beispielsweise durch natürliche Zahnstellung oder nach zahnmedizinischen Behandlungen - passt sie sich flexibel an und sorgt für eine gründliche Reinigung. Dass sie dabei nicht nur durch Funktionalität, sondern auch durch ihre Qualität überzeugt, bestätigt das aktuelle ÖKO-TEST Magazin (Ausgabe 10/2025): Die GUM® EXPANDING FLOSS wurde hier mit der Note "gut" bewertet - ein Ergebnis, das die hohe Material- und Verarbeitungsqualität ebenso unterstreicht wie die konsequenten Sicherheits- und Nachhaltigkeitsstandards von SUNSTAR.

Dank ihrer einfachen Handhabung eignet sich der feine Helfer besonders gut für den Alltag: Ob als abendliches Ritual vor dem Schlafengehen oder als ergänzender Schritt am Morgen - die Anwendung lässt sich schnell und unkompliziert in die tägliche Mundhygiene integrieren. Das Ergebnis: Gesunde Zähne, gepflegtes Zahnfleisch und ein frischer Atem, der Sicherheit für den ganzen Tag gibt.

Zahnseide gedrehtem Faden und Minz-Grüntee-Wellness-Effekt

Wer auch die Zahnseide-Nutzung mit einem erfrischenden Moment verbinden möchte, findet in der GUM® TWISTED FLOSS Zahnseide eine attraktive Variante mit dezentem Minze-Grüntee-Geschmack. So verbindet sie wirksame Plaque-Entfernung mit einem belebenden Mundgefühl - perfekt für alle, die Wert auf ein Plus an Frische legen. Ein besonderes Merkmal dieser Zahnseide ist die gedrehte Struktur: Zwei eng miteinander verbundene Stränge bieten 30 % mehr Oberfläche als Zahnseiden mit nur einem Faden und schaffen so eine vergrößerte Reinigungsfläche. Plaque wird dadurch besonders effektiv entfernt - auch in engen Interdentalräumen und unterhalb des Zahnfleischsaums, wo sich Beläge bevorzugt ablagern. Auf diese Weise können selbst hartnäckige Beläge zuverlässig aufgenommen und entfernt werden - ohne dass dabei unnötiger Druck auf das Zahnfleisch ausgeübt werden muss [9].

Ein weiterer Vorteil liegt in der Stabilität der Fasern: Die Zahnseide franst nicht aus und bleibt auch bei wiederholten Bewegungen stabil. Gerade bei eng stehenden Zähnen, wo andere Zahnseiden leicht reißen oder unzureichend reinigen, zeigt sie ihre besondere Stärke.

Auch in puncto Komfort überzeugt die gewachste Zahnseide: Sie gleitet sanft durch die Zahnzwischenräume und ist daher auch für Einsteiger:innen in die Interdentalpflege oder für Menschen mit empfindlichem Zahnfleisch geeignet. Durch ihre strapazierfähige Beschaffenheit vermittelt sie nach der Anwendung ein langanhaltendes Sauberkeitsgefühl, das den ganzen Tag über Sicherheit gibt.

Zahnseide oder Interdentalreiniger - was passt besser zu mir?

Ob Zahnseide oder Interdentalreiniger die bessere Wahl ist, hängt von den individuellen Gegebenheiten ab. Zahnseide zeigt besondere Vorteile bei sehr engen Zahnzwischenräumen und ermöglicht eine gezielte Reinigung bis zum Zahnfleischrand. Interdentalbürsten oder SOFT-PICKS Interdentalreiniger sind hingegen für größere Zwischenräume konzipiert, bieten eine erhöhte Kontaktfläche und lassen sich oft einfacher anwenden - auch bei empfindlichem Zahnfleisch oder eingeschränkter Motorik. Studien weisen darauf hin, dass eine Kombination beider Methoden in vielen Fällen den größten Nutzen bringt, da so unterschiedliche Raumstrukturen effektiv erreicht werden können [10]. Entscheidend bleibt die konsequente tägliche Anwendung, unabhängig vom gewählten Hilfsmittel.

So finden Sie das passende Produkt

Die Wahl des richtigen Interdentalprodukts hängt maßgeblich von der Anatomie der Zwischenräume sowie den individuellen Vorlieben ab. Während manche Verbraucher:innen von einer dünnen Zahnseide profitieren, eignen sich für andere breitere Bürstchen oder flexible Picks besser. Praktische Orientierungshilfen, die sich nach Zahnzwischenraumgröße, Materialeigenschaften und Handhabung richten, erleichtern die richtige Auswahl und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahnzwischenraumreinigung dauerhaft in das tägliche Zahnputzritual integriert wird [11] [12]. So wird die regelmäßige Anwendung nicht zur Hürde, sondern zur festen Säule der täglichen Zahnpflege. Wer herausfinden möchte, welcher Helfer für die eigenen individuellen Bedürfnisse die richtige Wahl ist, kann sich online mit Hilfe dieser Orientierungshilfen erkundigen:

Den richtigen Interdentalreiniger finden: https://ots.de/ftRL5t

Die richtige Zahnseide finden: https://ots.de/Qm5vVX

Nachhaltig wirksam: Kleine Dentalhelfer, großer Effekt

SUNSTAR verbindet innovative Mundpflegeprodukte mit gelebter Nachhaltigkeit. So werden die SOFT-PICKS® sowie die GUM TRAV-LER® regionalin Schönau (Deutschland) mit 100 % erneuerbarer Energie produziert und in Verpackungen geliefert, die zu 80 % aus Recyclingmaterial bestehen. Die Philosophie von SUNSTAR beruht auf den Prinzipien Reduce, Reuse, Recycle und Recover - von der Optimierung der Produktionsprozesse über ein zertifiziertes Energiemanagement bis hin zu klimaneutralen Produkten. Die Langlebigkeit vieler Interdentalprodukte, wie der TRAV-LER® Bürsten, trägt zusätzlich zu einem bewussteren Umgang mit Ressourcen bei. Damit wird Zahnzwischenraumpflege nicht nur zu einem Gewinn für die Gesundheit, sondern auch für die Umwelt [13].

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.sunstar.com/de-de/

____________________________________________________________________________

Nachhaltigkeit - mehr als nur ein Wort

Nachhaltigkeit hat in den letzten Jahren im Rahmen des Umweltschutzes immer mehr an Bedeutung gewonnen. Bei SUNSTAR wird das Wort mit Leben gefüllt, denn die Überzeugung spiegelt sich in allen Geschäftsaktivitäten wider und ist damit ein gelebter Wert. So wird etwa die gesamte Produktionskette regelmäßig einer Analyse unterzogen, um die einzelnen Prozesse zu optimieren. Ziel ist es, die Gesamtauswirkungen auf die Umwelt zu reduzieren. Vier Schritte lenken dabei in die richtige Richtung:

Reduce: Reduzierung von CO2- und anderen Emissionen an Unternehmensstandorten sowie von Kunststoffmengen, die für unsere Produkte verwendet werden. Reuse: Förderung der Wiederverwendung von Produkten und/oder Teilen von Produkten. Recycle: Förderung durch recyclingfähiges Produktdesign und Verwendung von recyclingfähigen Materialien. Recover: Förderung des Ersatzes von aus Erdöl gewonnenen Materialien durch wiederverwertbare Materialien.

Was bereits umgesetzt wurde:

Implementierung lokaler Recyclingprogramme in Europa

in Europa Zertifizierung nach der internationalen Umweltmanagementnorm ISO 14001

ISO 14001 Aufstellung eines EnUmt ( Energie- und Umwelt-Team )

) Gründung des Global Environment Committees

Betreiben einer der größten PV-Anlagen

Einsatz von Ökostrom

Systematisches Energiemanagement (zertifiziert nach ISO 50001)

(zertifiziert nach ISO 50001) Klimaneutrale Produkte

Unterstützung mehrerer Klimaschutzprojekte

Die SUNSTAR Group verfolgt die langfristige Vision, Nachhaltigkeit zu fördern und ein nachhaltiges Management sicherzustellen.

Mehr dazu unter: https://www.sunstargum.com/de-de/uber-uns/nachhaltigkeit.html

____________________________________________________________________________

