SINEXCEL und Wasion Energy treiben ein wegweisendes Energiespeicherprojekt in Mittelamerika voran

Cartago, Costa Rica (ots/PRNewswire)

Das Windkraft-Energiespeichersystem Coopesantos, das gemeinsam von SINEXCEL (300693.SZ) und Wasion Energy entwickelt wurde, ist in Costa Rica offiziell in Betrieb genommen worden. An der Einweihungsfeier nahmen lokale Regierungsvertreter teil, was einen bedeutenden Meilenstein in der Zusammenarbeit zwischen China und Costa Rica im Bereich der erneuerbaren Energien darstellt.

Als erstes Projekt in Mittelamerika, das den fortschrittlichen Energiespeicher-Wechselrichter 1250 kW PCS von SINEXCEL umfasst, bietet es außergewöhnliche Leistung durch drei wesentliche Stärken: intelligente Steuerung, robuste Sicherheit und Anpassungsfähigkeit an die Umwelt.

Intelligente Steuerung: Bietet eine Effizienz von über 99 % für Spitzenlastabdeckung, Frequenzregelung und Spannungsunterstützung.

Robuste Sicherheit: Ausgestattet mit VSG-Netzbildungstechnologie (Virtual Synchronous Generator), die einen Schwarzstart und einen netzunabhängigen Parallelbetrieb ermöglicht, um die Stromversorgung unter extremen Bedingungen sicherzustellen.

Anpassungsfähigkeit an die Umwelt: Das gemeinsam mit Wasion Energy entwickelte System zeichnet sich durch eine verbesserte Erdbeben- und Feuchtigkeitsbeständigkeit aus, die auf die für Mittelamerika typischen hohen Temperaturen, die hohe Luftfeuchtigkeit und die häufigen seismischen Aktivitäten zugeschnitten ist.

Während des technischen Seminars vor der Inbetriebnahme wurde die Lösung von den nationalen Energiebehörden Costa Ricas, Branchenexperten und internationalen Kunden hoch gelobt – ein Beweis für die globale Wettbewerbsfähigkeit der Energiespeichertechnologie von SINEXCEL.

Diese erfolgreiche Implementierung markiert einen strategischen Durchbruch für SINEXCEL auf dem mittelamerikanischen Markt und einen wichtigen Meilenstein in der globalen Expansion des Unternehmens. Auch in Zukunft wird sich SINEXCEL dafür einsetzen, die Energiewende zu beschleunigen und die Energiefreiheit in ganz Lateinamerika und darüber hinaus zu stärken.

Informationen zu SINEXCEL

SINEXCEL wurde 2007 gegründet und ist ein Pionier auf dem Gebiet der Energiespeicherung, des Ladens von Elektrofahrzeugen und der Stromqualität. SINEXCEL verfügt über 12 GW installierte Speicherkapazität, 140.000 Ladestationen für Elektrofahrzeuge und fast 20 Millionen Ampere an AHF und arbeitet mit Branchenführern wie EVE Energy und Schneider Electric zusammen, um die Energieunabhängigkeit zu fördern.

