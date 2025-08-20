Antares Vision Group

ANTARES VISION GROUP: DIE ZUKUNFT DER QUALITÄTSKONTROLLE AUF DER DRINKTEC 2025

Brescia, Italien (ots/PRNewswire)

Antares Vision Group, der italienische multinationale Marktführer im Bereich Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle, der durch integriertes Datenmanagement für Transparenz in der Produkt- und Lieferkette sorgt, ist einer der Hauptaussteller auf der Drinktec 2025, der führenden internationalen Fachmesse für die Getränke- und Liquid-Food-Industrie, die vom 15. bis 19. September in München stattfindet. An ihrem Stand (Halle A6 | Stand 350) wird die Unternehmensgruppe hochmoderne Lösungen vorstellen, die die Zukunft der Qualitätskontrolle und Rückverfolgbarkeit im Getränkesektor neu definieren werden.

Im Mittelpunkt steht EB-EYE – ein Leerflaschen-Inspektionssystem der nächsten Generation, das durch die Integration von proprietären Technologien der Gruppe von Grund auf neu konzipiert wurde und eine effektivere Kontrolle ermöglicht. Das Herzstück dieser Innovation ist das System AV-MultiView, das durch eine Kombination aus fortschrittlichen Kameras und innovativer Beleuchtung eine bis zu viermal höhere Auflösung als Standardsysteme bietet und dazu in der Lage ist, Defekte zu erkennen, die nur ein Drittel der üblichen Abmessungen haben. Die integrierte KI analysiert die aufgenommenen Bilder, um Defekttypen genau zu klassifizieren und gezielte Korrekturmaßnahmen oder selektive Nachbearbeitungsprozesse auszulösen. Das Ergebnis ist eine signifikante Verringerung des Ausschusses und der falschen Ausschüsse mit unmittelbaren Vorteilen für die Produktionseffizienz und Produktqualität.

Darüber hinaus wird die Gruppe ihre Serialisierungslösungen vorstellen – Hardware- und Softwaresysteme, die Rückverfolgbarkeit ermöglichen, Graumarktaktivitäten bekämpfen, die regulatorische Compliance sicherstellen, die Kundenbindung stärken, die Markenintegrität schützen und Transparenz in der gesamten Wertschöpfungskette herstellen. Mit skalierbaren und anpassbaren Modulen bietet die Antares Vision Group Serialisierungsoptionen, die für jede Produktionslinie geeignet sind. Indem jedem Produkt eine eindeutige digitale Identität durch eindeutige Codes zugewiesen wird, erleichtert das System die Nachverfolgung in der Lieferkette und die Interaktion zwischen allen Beteiligten, einschließlich Herstellern, Händlern, Einzelhändlern und Verbrauchern.

„Die Getränkeindustrie ist voll und ganz in der Ära der digitalen Transformation angekommen. Unsere Expertise unterstützt den Sektor durch ein einzigartiges und umfassendes Ökosystem von Lösungen, die Produktqualität und Rückverfolgbarkeit sowie ein intelligentes Datenmanagement über die gesamte Lieferkette hinweg bereitstellen – transparent, effizient und nachhaltig", so Fabio Forestelli, General Manager FMCG und Vorstandsmitglied der Antares Vision Group.

Auf der Drinktec wird auch die Antares Vision Group vertreten sein:

Die neue Maschinengeneration D-CORE wurde entwickelt, um den allgemeinen Inspektionsanforderungen von Getränkeherstellern mit einem kompakten Design, modernsten Technologien und der neuen DIAMIND Line Software, die Teil des modularen Lösungssystems (DIAMIND) der Gruppe ist, gerecht zu werden.

wurde entwickelt, um den allgemeinen Inspektionsanforderungen von Getränkeherstellern mit einem kompakten Design, modernsten Technologien und der neuen DIAMIND Line Software, die Teil des modularen Lösungssystems (DIAMIND) der Gruppe ist, gerecht zu werden. Robo-QCS , ein robotergestütztes, vollautomatisches System für die simultane zerstörungsfreie Qualitätsprüfung, das eine Echtzeit-Überwachung der Produktqualität ohne Inline-Probenkontrollen ermöglicht und so die Effizienz der Produktionslinie steigert.

, ein robotergestütztes, vollautomatisches System für die simultane zerstörungsfreie Qualitätsprüfung, das eine Echtzeit-Überwachung der Produktqualität ohne Inline-Probenkontrollen ermöglicht und so die Effizienz der Produktionslinie steigert. IE 4000 Plus , eine innovative Lösung für die Etikettenkontrolle, die maschinelles Sehen und künstliche Intelligenz kombiniert, um eine umfassende Kontrolle der Etikettenplatzierung und der Lesbarkeit des Codes auf jeder Verpackung zu gewährleisten.

, eine innovative Lösung für die Etikettenkontrolle, die maschinelles Sehen und künstliche Intelligenz kombiniert, um eine umfassende Kontrolle der Etikettenplatzierung und der Lesbarkeit des Codes auf jeder Verpackung zu gewährleisten. PCS (Pressure Control System), diese Produktfamilie wurde speziell zur Erkennung von Mikro-Leckagen in der Produktionslinie durch Messung des Gesamtdrucks im Kopfraum jeder versiegelten Flasche entwickelt.

TECH TABLE SESSIONS

Während der gesamten Veranstaltung wird die Antares Vision Group eine Reihe von Tech Tables organisieren, die sich mit aktuellen Themen des Getränkesektors befassen. Die Anmeldung zu diesen technischen Sitzungen beinhaltet den kostenlosen Eintritt zur Drinktec.

Weitere Informationen: https://antaresvisiongroup.com/beverage/technical-tables-drinktec/

