FIG tätigt eine strategische Investition in Elitepharm Laboratoires und bringt KI in den Bereich der Nutrazeutika

Präsident und Geschäftsführer Narek Sirakanyan: „Ein wichtiger Schritt in unserem industriellen Wachstum, unterstützt durch unsere KI-gestützte Software zur Verbesserung der Formeln von Nahrungsergänzungsmitteln."

Die Freedom International Group (FIG) gibt eine strategische Investition in Elitepharm Laboratoires bekannt und wird einer der Hauptaktionäre. FIG ist eine Investmentgesellschaft, die sich auf die Bereiche Technologie, Finanzen, Gesundheit und Wellness konzentriert und ein Vermögen von über 2,5 Milliarden Euros verwaltet. Elitepharm ist in Frankreich ein wichtiger Akteur im Bereich der Formulierung und Herstellung von maßgeschneiderten Nahrungsergänzungsmitteln.

Von der Forschung und Entwicklung bis hin zur Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln unter Eigenmarken bietet Elitepharm Lösungen für alle Projekte, von kleinen bis zu großen Serien.

Narek Sirakanayan, Präsident und Geschäftsführer der Freedom International Group, sagte: „Freedom tätigt eine strategische Investition in den Gesundheitssektor. Wir sind mit unseren beiden Unternehmen Project V und CoffeeCell in der Branche tätig und sind davon überzeugt, dass Frankreich der weltweit beste Standort für die Herstellung von Nahrungsergänzungsmitteln ist, da die Beschaffung von Wirkstoffen vor Ort erfolgt, die Branche sehr strengen Vorschriften unterliegt und wir die Gefriertechnologie nutzen können. Wir werden das große Fachwissen unseres IT-Unternehmens Sessia einbringen, um in KI-Technologie zu investieren, um effizientere Produkte zu produzieren und schnellere und zuverlässigere Ergebnisse von Fokusgruppen zu erhalten."

Durch die Partnerschaft, die von Narek Sirakanyan und Gérard Strauch, Präsident und Geschäftsführer von Elitepharm, geschlossen wurde, wird eine sinnvolle Verbindung geschaffen, da Projekt V seine 40 verschiedenen Produkttypen bei Elitepharm herstellt.

Diese Investition läutet eine neue Phase in der Industrialisierung und Expansion von Elitepharm Laboratoires ein, dessen Ziel es nun ist, mit einem angestrebten Umsatz von 50 Millionen Euro bis 2029 zu einem führenden Akteur in Europa zu werden. Heute produziert Elitepharm etwa 25 Millionen Kapseln pro Monat, und das Ziel ist, die Produktion zu verdoppeln.

Eine gemeinsame Vision für beschleunigtes Wachstum

Die Partnerschaft basiert auf einer gemeinsamen Vision von Innovation und industrieller Exzellenz. Gérard Strauch verfügt über umfangreiche Erfahrung im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel und hat Elitepharm erfolgreich als ein Unternehmen positioniert, das für seine Expertise, wissenschaftliche Genauigkeit und die Fähigkeit, Markttrends vorherzusehen, anerkannt ist. Er hat das Unternehmen so strukturiert, dass es den wachsenden Anforderungen des Sektors gerecht wird, wobei er Wert auf Qualität und Flexibilität legt.

Dank der Investition von FIG wird Elitepharm Laboratoires seine kommerzielle und industrielle Entwicklung beschleunigen und von dem Know-how von FIG im Bereich Marketing und PR profitieren. Diese Expansion basiert auf mehreren strategischen Bereichen:

Ausbau bestehender Einrichtungen und Erwerb neuer Standorte : Elitepharm Laboratoires plant, seine derzeitige Infrastruktur zu verbessern und gleichzeitig neue Produktionsstätten zu erwerben, um die Kapazität zu erhöhen und die wachsende internationale Nachfrage zu bedienen.

: Elitepharm Laboratoires plant, seine derzeitige Infrastruktur zu verbessern und gleichzeitig neue Produktionsstätten zu erwerben, um die Kapazität zu erhöhen und die wachsende internationale Nachfrage zu bedienen. Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette : Elitepharm Laboratoires wird in den Erwerb von Farmen investieren, die sich dem Anbau von Bio-Rohstoffen widmen, um eine optimale Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle der Inhaltsstoffe zu gewährleisten.

: Elitepharm Laboratoires wird in den Erwerb von Farmen investieren, die sich dem Anbau von Bio-Rohstoffen widmen, um eine optimale Rückverfolgbarkeit und Qualitätskontrolle der Inhaltsstoffe zu gewährleisten. Ausweitung des Eigenmarkenportfolios: Das Unternehmen wird sein Angebot weiter ausbauen, indem es mit Experten zusammenarbeitet, seine wissenschaftlichen Teams verstärkt und horizontale Käufe in der Branche tätigt, um wettbewerbsfähiger zu werden und den Trends voraus zu sein.

Sirakanyan: „Der Kauf von Elitepharm durch FIG ist ein wichtiger Schritt in unserer Strategie der vertikalen Integration. Diese Strategie wird mit weiteren Akquisitionen in den landwirtschaftlichen Betrieben, die die von Elitepharm bezogenen biologischen Wirkstoffe anbauen, fortgesetzt."

Ambitionierte Zukunftspläne: den europäischen Markt erobern

„Die Investition von FIG wird es uns ermöglichen, die Dinge auf die nächste Stufe zu heben und Elitepharm als einen wichtigen Akteur in Europa zu etablieren. Wir teilen dieselbe strategische Vision und sind überzeugt, dass Innovation und Industrialisierung der Schlüssel zum Erfolg sind. Wir sind bereit für neue Märkte", sagt Gérard Strauch.

Mit dieser Allianz bekräftigen FIG und Elitepharm ihr Engagement für den Aufbau eines starken und nachhaltigen Industriemodells, das der Gesundheit und dem Wohlbefinden in ganz Europa dient.

