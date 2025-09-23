Vetter Consulting GmbH

Steueroptimierter Vermögensaufbau ab 40: Tobias Vetter zeigt, wie Geschäftsführer ihre bAV neu denken und finanziell davon profitieren

Mannheim (ots)

Klassische Altersvorsorgeprodukte? Oft unflexibel, teuer und wenig ertragreich – vor allem für GmbH-Geschäftsführer. Dabei bietet gerade die betriebliche Altersvorsorge enormes Potenzial, wenn man sie unternehmerisch denkt. Warum immer mehr Geschäftsführer auf das Konzept der Vetter Consulting GmbH setzen, um steueroptimiert Vermögen aufzubauen und maximale Flexibilität zu gewinnen? Die Antworten gibt’s hier.

Als Gesellschafter-Geschäftsführer einer GmbH stehst du bei der Altersvorsorge und dem privaten Vermögensaufbau oft vor einem Dilemma: Die scheinbar unumstößlichen Regeln des Systems engen dich ein. Klassische Vorsorgeprodukte sind nicht nur unflexibel und teuer, sondern liefern oft enttäuschend geringe Renditen – vor allem im Vergleich zu dem unternehmerischen Risiko, das du tagtäglich trägst. Wie kannst du in einem Umfeld, das auf Durchschnittsabgesichertheit ausgelegt ist, intelligente Strategien für echte Vermögensbildung entwickeln? „Wer sich auf die Standardlösungen verlässt, verschenkt nicht nur Rendite, sondern riskiert auch, im Alter finanziell eingeengt zu sein – und das trotz harter Arbeit und unternehmerischem Mut“, warnt Tobias Vetter.

„Die betriebliche Altersvorsorge ist kein lästiges Pflichtprogramm – sie ist ein mächtiges Gestaltungsinstrument, wenn man weiß, wie man sie richtig einsetzt“, sagt Tobias Vetter, Finanzstratege und Geschäftsführer der Vetter Consulting GmbH. Viele Unternehmer unterschätzen das enorme Potenzial, das die bAV in ihrer eigenen GmbH bietet. Dabei lassen sich durch eine clevere Strukturierung nicht nur erhebliche Steuervorteile nutzen, sondern auch maximale Flexibilität und echte Ertragskraft erzielen – weit über das hinaus, was herkömmliche Vorsorgemodelle ermöglichen. Tobias Vetter setzt dabei auf ein Konzept, das unternehmerisches Denken mit finanzieller Weitsicht verbindet: Statt starrer Standardlösungen steht ein individuell gestaltbarer Rahmen im Mittelpunkt, der Liquidität schont, steuerlich optimiert ist und dennoch langfristig Vermögen aufbaut. Wer diese Möglichkeiten kennt und gezielt nutzt, kann seine Altersvorsorge zum echten unternehmerischen Vorteil machen – und das System endlich für sich arbeiten lassen.

Warum die bAV für Geschäftsführer so attraktiv ist – und wie du mehr daraus machst

Als Gesellschafter-Geschäftsführer (GGF) kannst du bei der Altersvorsorge doppelt profitieren: Du gestaltest nicht nur die Spielregeln deiner GmbH, sondern kannst auch steuerlich begünstigt für dein zukünftiges Ich vorsorgen. Deine GmbH darf monatlich bis zu 644 Euro (2025) steuerfrei in eine Direktversicherung einzahlen – das schafft finanziellen Spielraum und spart gleichzeitig Steuern.

Doch das volle Potenzial entfaltet die betriebliche Altersvorsorge erst, wenn sie klug strukturiert ist. Klassische Modelle setzen oft auf starre Garantien – mit dem Ergebnis, dass Renditechancen verschenkt werden. Tobias Vetter und die Vetter Consulting GmbH gehen einen anderen Weg: Sie setzen auf moderne, renditestarke Investments wie ETFs und verzichten bewusst auf sogenannte „Renditekiller-Garantien“. Das Ziel: mehr Flexibilität, mehr Ertrag und eine Altersvorsorge, die unternehmerisch gedacht ist. „Die meisten unterschätzen, wie flexibel und steuerwirksam der Vermögensaufbau über die eigene GmbH sein kann – solange die Produkt- und Steuerstruktur wirklich durchdacht ist“, betont Vetter.

Mehr Spielraum, weniger Steuern: Die bAV als strategisches Finanzinstrument

Die betriebliche Altersvorsorge bietet für Gesellschafter-Geschäftsführer deutlich mehr als klassische Vorsorgemodelle – vor allem dann, wenn sie individuell konstruiert ist. Die Einzahlung kann bis zum 62. Lebensjahr oder länger erfolgen, die Auszahlung flexibel gestaltet werden. Selbst eine vorzeitige Kapitalauszahlung ist über eine Abfindungserklärung möglich. Diese Gestaltungsfreiheit macht die bAV zu einem wirkungsvollen Baustein für eine strategisch gedachte Vermögensplanung im Unternehmen.

Gleichzeitig bietet das Modell klare steuerliche Vorteile: Die GmbH kann Beiträge als Betriebsausgabe geltend machen und dadurch die Steuerlast senken. Bei der späteren Auszahlung fällt zwar Einkommensteuer an, doch durch gezielte Maßnahmen wie Vorab-Krankenversicherungsbeiträge oder Abschreibungen lassen sich diese Belastungen deutlich reduzieren – mit dem Ergebnis einer höheren Nettorendite. „Wichtiger als jedes Produkt ist der ganzheitliche Blick: Wir holen die maximalen Vorteile für unsere Kunden raus, indem wir die Finanzstrategie nahtlos in die Unternehmensentwicklung einbetten“, betont Luca Himmer, Vertriebsleiter der Vetter Consulting GmbH. 2025 ist die bAV noch attraktiver: Mit einem Förderbetrag von bis zu 644 Euro monatlich steht Geschäftsführern ein zusätzliches Budget für den langfristigen Vermögensaufbau zur Verfügung – steuerfrei und direkt aus der Firmenkasse.

Fazit: Betriebliche Altersvorsorge als Schlüssel für steueroptimierten Vermögensaufbau und langfristige Flexibilität

Der Beratungsansatz der Vetter Group folgt einem klar strukturierten Prozess: Ausgangspunkt ist eine umfassende Analyse der aktuellen Situation – inklusive bestehender Verträge, Gehaltsabrechnungen und Kontenstruktur. Auf dieser Grundlage entsteht ein maßgeschneidertes Konzept, das steuerliche Optimierung, flexible Auszahlungsmodelle und langfristigen Vermögensaufbau vereint. Begleitet wird dieser Prozess von einem erfahrenen 15-köpfigen Expertenteam, das bereits über 1.500 Kunden betreut hat.

Die betriebliche Altersvorsorge wird damit zu einem strategischen Instrument, das weit über klassische Standardlösungen hinausgeht. Durch individuelle Gestaltung und laufende Betreuung lässt sich nicht nur die Steuerlast deutlich senken, sondern auch ein solides Vermögen aufbauen – direkt über die GmbH. Mit dem neuen Förderrahmen ab 2025 ergeben sich zusätzliche Spielräume, die gezielt für den langfristigen Vermögensaufbau genutzt werden können.

