Hauke Andreeßen und die Vetter Consulting GmbH: Ein Erfolgsduo für perfekte Versicherungskonzepte

Viele Selbstständige und digitale Dienstleister unterschätzen die Risiken ihres Berufsalltags – bis es zu spät ist. Tobias Vetter und sein Team von der Vetter Consulting GmbH bieten maßgeschneiderte Versicherungslösungen, um Unternehmer vor finanziellen Einbußen zu schützen und gleichzeitig ihr Wachstum zu fördern. Zu den Top-Beratern des Unternehmens zählt Hauke Andreeßen, der bei Tobias Vetter eine außergewöhnliche Karriere hinlegen konnte. Wie er zur Vetter Consulting GmbH gefunden hat und welche Erfolge er dort feiern kann, erfahren Sie hier.

Selbstständigkeit bedeutet Freiheit – und diese Freiheit bringt Verantwortung mit sich: Wer als Einzelunternehmer agiert, gestaltet seinen Weg unabhängig, muss aber auch selbst für seine Absicherung sorgen. Gesetzliche Rentenversicherung, Schutz bei Krankheit oder ein Arbeitgeber, der in schwierigen Zeiten unterstützt – all das entfällt. Ein plötzlicher Ausfall durch Krankheit, ein Cyberangriff oder ein Fehler im Geschäftsalltag kann ohne passenden Versicherungsschutz schnell zur existenziellen Bedrohung werden. Absicherung ist daher nicht nur ein Rettungsanker, sondern ein entscheidender Erfolgsfaktor, um Rückschläge zu überstehen und das eigene Unternehmen nachhaltig voranzubringen. Auch beim Mitarbeiterbranding werden die Chancen guter Versicherungskonzepte oft unterschätzt. Unternehmer, die Benefits wie betriebliche Altersvorsorge oder Zusatzkrankenversicherungen bieten, heben sich im Wettbewerb um Talente ab. Dennoch verkennen viele Selbstständige diese Potenziale – und damit einen wichtigen Hebel für langfristigen Erfolg. "Der größte Feind des Selbstständigen ist nicht immer die Konkurrenz", warnt Tobias Vetter, Geschäftsführer der Vetter Consulting GmbH. "Es ist die Illusion, dass nichts passieren wird."

"Gute Versicherungen sind das Fundament für jeden Erfolg – denn nur, wenn Unternehmer sich nicht um Risiken sorgen müssen, können sie ihr volles Potenzial entfalten", erklärt Tobias Vetter, der selbst Unternehmer durch und durch ist. Mit der Vetter Consulting GmbH verfolgt er die Mission, Selbstständigen und Unternehmern nicht nur die Angst vor den Risiken zu nehmen, sondern ihnen durch kluge Absicherung den Rücken freizuhalten – damit sie sich voll und ganz auf das konzentrieren können, was wirklich zählt: ihr Business. Vor allem digitale Dienstleister mit ihrem besonderen Bedarf an maßgeschneiderten Versicherungslösungen finden hier einen Berater, der ihre Sprache spricht. Tobias Vetter gilt in diesem Bereich als erste Adresse – und setzt dabei auf ein starkes Team. Eines dieser Teammitglieder, das diese Philosophie lebt und prägt, ist Hauke Andreeßen. Als Top-Berater bei der Vetter Consulting GmbH bringt er umfassendes Know-how und Leidenschaft mit, um Kunden individuell, kompetent und vorausschauend zu beraten.

Wie Hauke Andreeßen zur Vetter Consulting GmbH gefunden hat

Hauke Andreeßens Werdegang, bevor er zur Vetter Consulting GmbH stieß, war – wie er selbst sagt – "ehrlich gesagt eine Katastrophe." Nach einem vielversprechenden Start im Physik-Leistungskurs mit Bestnoten und einer kurzen, aber ernüchternden Zeit im Physikstudium, wurde ihm schnell klar: Das ist nicht sein Weg. Doch eine Leidenschaft begleitete ihn schon lange – die Welt der Finanzen, ETFs und Investitionen. Kurzerhand schrieb er Bewerbungen, um sich beruflich in seinem Wunschbereich zu etablieren. Eine offene Ausbildungsstelle als Versicherungskaufmann bei der R+V war der rettende Anker: Hauke Andreeßen packte die Gelegenheit beim Schopf und startete seine Karriere im Versicherungswesen, wo er seine Liebe zu Zahlen, Daten und Fakten voll ausleben konnte.

Auf die Vetter Consulting GmbH wurde er durch eine Werbeanzeige aufmerksam: Beim Scrollen stieß Hauke Andreeßen auf den bekannten GmbH-Report von Vetter Consulting. Fasziniert vom Auftritt und überzeugt, dass hier jemand ebenso tief im Thema Finanzen und Versicherungen steckt wie er selbst, trug er sich kurzerhand für ein Gespräch ein. Ein Anruf aus dem Team, ein spontanes Gespräch und ein Telefonat mit Tobias Vetter selbst führten zu einer Einladung nach Mannheim. Hauke Andreeßen kam, sah – und blieb. "Heute ist er nicht nur ein unverzichtbarer Teil des Teams, sondern auch der Mann, den man fragt, wenn es um die dritte Nachkommastelle bei Steuerfragen geht", berichtet Tobias Vetter.

Transparenz und Perfektion: Hauke Andreeßen optimiert Versicherungen mit Zahlen, Fakten und Herzblut

Hauke Andreeßen hat bei Vetter Consulting seine wahre Berufung gefunden – und die liegt im Vergleich. Sein Herz schlägt dafür, die besten Lösungen für Kunden zu finden, indem er jedes Detail, jede Kostenstruktur und jeden Anbieter am Markt durchleuchtet. "Wir optimieren alles kostenseitig, damit der Kunde am Ende des Tages den größten Output hat“, erklärt er. Besonders bei Anlageprodukten und Versicherungsanlageprodukten sieht Hauke Andreeßen seinen größten Mehrwert. Für ihn ist es essenziell, seinen Kunden nicht nur ein gutes Produkt zu liefern, sondern ihnen verständlich zu machen, warum genau diese Lösung für sie die beste ist. Verständlichkeit und Transparenz sind dabei sein oberstes Gebot.

Sein Wechsel zu Vetter Consulting war für ihn der richtige Schritt. Während er bei seinem früheren Arbeitgeber – einer namhaften Bank, die lediglich Zugang zu einem Versicherer hat – nur ein begrenztes Portfolio hatte, eröffnete ihm die Arbeit als Makler bei Vetter Consulting ganz neue Möglichkeiten. "Früher dachte ich, ich mache es gut – aber ich hatte einfach keinen Vergleich. Jetzt weiß ich: Besser geht’s nicht", sagt Hauke Andreeßen. Der größte Unterschied? Bei Vetter Consulting steht ihm nahezu der gesamte deutsche Versicherungsmarkt offen. Das bedeutet für ihn: keine Beschränkung auf ein einziges Unternehmen, sondern die Freiheit, für jeden Kunden individuell die beste Lösung zu finden – Hauke Andreeßen vergleicht, analysiert und liefert Ergebnisse, die überzeugen.

