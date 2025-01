Proventus Analytics GmbH

Proventus Analytics: Datenkompetenz für den Mittelstand – Wie Unternehmen ihre Effizienz steigern können

Unternehmenserfolg durch intelligente Technologien steigern – so lautet die Mission von Proventus Analytics. Mit umfassender Beratung, innovativen Business-Intelligence-Lösungen und individuellen Zusatzfunktionen unterstützen die Gründer und Gesellschafter Marcel Eichler und Simon Werner technische Großhändler dabei, datenbasierte Entscheidungen in messbare Erfolge zu verwandeln. Wie mittelständische Unternehmen mit Proventus ihre Effizienz steigern können, erfahren Sie hier.

Daten werden aus gutem Grund als das wertvollste Gut des digitalen Zeitalters bezeichnet. Für mittelständische Unternehmen bergen sie enorme Chancen, indem sie fundiertere Entscheidungen, präzisere Marktanalysen und effizientere Prozesse ermöglichen. Doch genau hier liegt auch die Herausforderung, denn gerade im Mittelstand fehlt häufig die notwendige Expertise, um aus den verfügbaren Informationen echten Mehrwert zu schöpfen. Die Folgen sind deutlich spürbar: Entscheidungen basieren oft auf reinem Bauchgefühl statt auf fundierten Analysen. Steigende Kosten und verpasste Marktchancen sind die direkte Folge. "Datenkompetenz ist in der heutigen Wirtschaft eine absolute Notwendigkeit, um konkurrenzfähig zu bleiben", betont Marcel Eichler, Mitgründer von Proventus Analytics. "Unternehmen, die den Umgang mit ihren Datenmengen nicht meistern, riskieren, in einer zunehmend digitalen Geschäftswelt den Anschluss zu verlieren."

"Was es braucht, ist ein frischer Ansatz, der genau diese Lücke schließt – eine Lösung, die mittelständische Unternehmen datenfit macht, indem sie sie mit dem nötigen Wissen und den richtigen Werkzeugen ausstattet", fügt sein Geschäftspartner Simon Werner hinzu. "Dadurch wird die Effizienz spürbar verbessert, es können bessere Entscheidungen getroffen und die Wettbewerbsfähigkeit auf lange Sicht gesichert werden." Marcel Eichler und Simon Werner wissen aus eigener Erfahrung, wie herausfordernd das Sammeln und Aufbereiten großer Datenmengen in technischen Großhandelsunternehmen sein kann. Deshalb haben sie es sich zur Aufgabe gemacht, effiziente Business-Intelligence-Lösungen zu entwickeln, die genau auf die Bedürfnisse der Branche abgestimmt sind. Mit einer Kombination aus technischer Expertise und betriebswirtschaftlichem Wissen helfen die beiden Experten Großhändlern dabei, durch den Einsatz innovativer Technologien ihre Effizienz zu steigern und nachhaltiges Unternehmenswachstum zu erzielen. So bietet Proventus mit maßgeschneiderten Individuallösungen, Prozessoptimierungen und umfassender Beratung das Komplettpaket für datengetriebenen Unternehmenserfolg – und ermöglicht mit niedrigen Projektkosten bereits eine spürbare Entlastung.

In drei Schritten zum datenbasierten Erfolg

"Der Aufbau unserer Dienstleistung folgt einem dreistufigen Modell", verrät Marcel Eichler. "Zunächst erschließen wir den Datenschatz des Unternehmens, ehe maßgeschneiderte Lösungen hinzukommen. Im letzten Schritt folgen schließlich Consulting und Prozessoptimierung." Zu Beginn wird eine Business-Intelligence-Lösung implementiert, die es ermöglicht, verschiedene Datenquellen im Unternehmen zu standardisieren und zielgruppengerecht aufzubereiten. Diese Basislösung ist der ideale Einstieg in die Datenanalyse. Im Unternehmen dient sie als effizientes Steuerungs- und Führungsinstrument – und kann so dabei helfen, datengestützte Entscheidungen zu treffen.

In der zweiten Stufe werden Individuallösungen entwickelt – so beispielsweise, indem weitere Datenquellen eingebunden oder spezifische Reports erstellt werden. Auch die Entwicklung einer App zur Datenerfassung und -veredelung ist in diesem Zusammenhang möglich. Sobald der Datenschatz im Unternehmen nutzbar ist, erfolgt im dritten Schritt die Unterstützung bei der Interpretation der gewonnenen Erkenntnisse. Dadurch können Engpässe identifiziert und Prozesse optimiert werden.

So verläuft die Zusammenarbeit mit Proventus Analytics

Grundsätzlich können die Kunden von Proventus von der ersten Besprechung bis hin zum Live-Start mit einer achtwöchigen Projektphase rechnen. Nach dem Erstgespräch erhält der Kunde eine Checkliste, die dem Team von Proventus Analytics dabei helfen soll, die IT-Struktur des Unternehmens besser zu verstehen. Anschließend folgt das technische Onboarding mit dem IT-Verantwortlichen beim Kunden vor Ort. Nach den Prozessschritten Analyse, Integration und Customizing werden die Zahlen auf technischer und kaufmännischer Basis validiert, ehe in Woche acht schließlich die Übergabe an die Nutzer stattfindet – gefolgt von einer zweiwöchigen Testphase und einer optionalen Schulung.

Danach steht die Basislösung für die Priorisierung von Alltagsaufgaben, die Entscheidungsfindung und die Identifikation von Abweichungen zur Verfügung. Für einige Kunden endet die Zusammenarbeit nach dieser Implementierung, während andere Unternehmen weiterführende Dienstleistungen in Anspruch nehmen. Hierzu gehören die Einbindung zusätzlicher Datenquellen, die Möglichkeit, Teile des Systems selbst zu konfigurieren, oder die Erstellung individueller Reports. Auch eine zweitägige Hospitation beim Kunden vor Ort, bei der alle Abteilungen einer Analyse unterzogen werden, ist Teil des Angebots.

Datenanalyse als Grundlage für nachhaltiges Unternehmenswachstum

Alles in allem liefert Proventus seinen Kunden einen klaren Wettbewerbsvorteil: Durch die datengestützte Identifikation von Engpässen können Prozesse im Unternehmen transparent gemacht und gezielt Hebel für Verbesserungen aufgezeigt werden. Ob es um die Berechnung von Preissteigerungen, um die Reduzierung von Kosten durch Prozessoptimierungen oder um die Erkennung von Optimierungspotenzialen geht – Marcel Eichler und Simon Werner sorgen dafür, dass Unternehmen ihre Effizienz nachhaltig steigern können. Die kurze Projektphase hebt das Unternehmen zusätzlich von der Konkurrenz ab.

Ziel von Proventus Analytics ist es, mittelständischen Großhändlern durch intelligente Technologien zu mehr Erfolg zu verhelfen. Dabei versteht sich das Unternehmen als Brücke zwischen einer traditionell geprägten Führung und der innovativen Dynamik, die für eine erfolgreiche Weiterentwicklung notwendig ist. "Wir wissen genau, welche Daten es braucht, um den Vertrieb, den Einkauf, die Logistik oder die Finanzabteilung zu optimieren", betont Simon Werner. "Unsere Kombination aus technischer, kaufmännischer und betriebswirtschaftlicher Expertise ermöglicht es uns, optimale Ergebnisse zu liefern. Ob Prozessoptimierung, Ergebnissteigerung oder Neukundengewinnung – letztendlich möchten wir dazu beitragen, dass unsere Kunden dauerhaft vorankommen."

