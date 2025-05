PIABO Communications

Deutschlands Nr. 1 Tech-Agentur: PIABO Communications - Strategischer Partner der weltweit innovativsten Unternehmen

Bild-Infos

Download

Berlin (ots)

Technologie verändert die Welt - aber nur, wenn Menschen sie verstehen, weiterdenken und anwenden. Genau hier setzt PIABO Communications an. Und wird dafür erneut ausgezeichnet: Im aktuellen Pfeffer-Ranking des PR-Journals belegt PIABO den 1. Platz unter Deutschlands Kommunikationsagenturen mit Fokus auf Technologie und Digitalisierung - mit einem beeindruckenden Vorsprung von 47 Prozent auf den nächstplatzierten Wettbewerber.

"Fokus schafft Wirkung - und genau darin liegt unsere Stärke", sagt Tilo Bonow, Gründer und CEO von PIABO Communications. "Wir begleiten Innovationen nicht nur, wir treiben sie aktiv voran. Ob Scale-up, Mittelständler oder internationaler Tech-Konzern - wir sind der strategische Partner für alle, die Zukunft nicht nur denken, sondern gestalten."

Mit einem Team von über 100 Expert:innen in Berlin, München, Hamburg, Paris, Singapur, UK und US vereint PIABO Communications tiefes Know-how in den Bereichen Venture-Capital, digitale Transformation sowie B2B- und B2C-Kommunikation mit einem starken globalen Netzwerk aus Medien, Influencer:innen, Stakeholder:innen, Events und Partner:innen. PIABO ist fest im internationalen Innovationsökosystem verankert - und treibt dieses als strategische Kommunikationsberatung aktiv mit voran. Der klare Fokus liegt dabei auf der Steigerung der Wertschöpfung für Kund:innen.

Daniela Harzer, Geschäftsführerin und COO von PIABO Communications, ergänzt: "Diese Auszeichnung gehört unserem gesamten Team und fußt darauf, dass wir in der Beratung den Fokus auf die Steigerung der Wertschöpfung bei unseren Kund:innen legen. In gemeinsamer Co-Creation erarbeiten wir ein passgenaues, auf die Bussinesziele der Kund:innen einzahlendes Kommunikationsökosystem. Verknüpfung statt Silos. Darum sind wir so erfolgreich mit dem, was wir tun."

Die Mission von PIABO Communications: Innovation in Sichtbarkeit, Wachstum und gesellschaftlichen Impact übersetzen. Mit Kommunikation, die strategisch ist, kreativ umsetzt und messbar wirkt.

Über PIABO Communications

PIABO Communications mit Hauptsitz in Berlin ist Europas führende Kommunikationsagentur und Wachstumsplattform für die innovativsten Unternehmen der Welt. PIABO Communications erzielt international herausragende Sichtbarkeit für Unternehmen aus den Bereichen E-Commerce, Traveltech, Fintech, Foodtech, HR-Tech, Healthtech, Blockchain/Web3, Consumer Electronics, IoT, Artificial Intelligence, Cybersecurity, AR/VR, Deeptech, SaaS/Cloud und Greentech. Das Leistungsspektrum der multidisziplinären Beratungsteams umfasst Public Relations und Social Media sowie Markenstrategie, Content-Marketing und Influencer-Programme. PIABO Communications wird von Gründer & CEO Tilo Bonow und Geschäftsführerin/COO Daniela Harzer, geführt und unterstützt als strategischer Partner seine Kund:innen seit 2006 aktiv beim Erreichen ihrer lokalen und globalen Wachstums- und Entwicklungsziele. Zum Kund:innen-Portfolio zählen u. a. GitHub, Google, Lieferando, Omio, Sequoia Capital, Shopify und Withings. Weitere Infos unter: www.piabo.net

Original-Content von: PIABO Communications, übermittelt durch news aktuell