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"Elon Musk Uncovered - Das Tesla-Experiment" im Ersten und in der ARD Mediathek

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Frankfurt am Main (ots)

"Elon Musk Uncovered - Das Tesla-Experiment" gibt exklusive Einblicke in das Imperium von Elon Musk. Zum ersten Mal brechen Vertraute, Whistleblower, Opfer und einstige Tesla-Eliten ihr Schweigen. Ihre Enthüllungen führen tief ins Herz eines Wettlaufs um selbstfahrende Autos - ein riskantes Unterfangen, das den mächtigsten Titanen der Tech-Welt unter Druck setzt. Zu sehen ist der Film des mehrfach ausgezeichneten Regisseurs Andreas Pichlerab dem 2. Mai in der ARD Mediathek und am 4. Mai um 22.50 Uhr im Ersten.

Achim Oldenburg war ein Tesla-Fan der ersten Stunde. Doch sein Auto prallte auf einer geraden Landstraße gegen einen Baum. Das Auto ging in Flammen auf. Er überlebte nicht. Als seine Ehefrau Anja Oldenburg herausfinden will, wie es zu dem Unfall kam, stößt sie auf noch mehr Fragen - und Tesla teilt mit, es lägen keine Daten zu dem Unfall vor. Anja Oldenburg vermutet, ihr Mann habe ein System zum automatisierten Fahren genutzt, da er dieses häufig verwendet habe.

Auch in Florida suchen Angehörige eines Tesla-Unfallopfers nach Antworten und stoßen auf Informationslücken, kryptische Antworten und stumme Systeme. Doch die Familie Benavides gibt nicht auf. Mit Anwälten wagt sie das, was viele zunächst für aussichtslos halten: Sie zieht gegen den Milliardenkonzern vor Gericht. Und erreicht nach vielen Jahren das Undenkbare - ein Urteil, das Tesla in diesem Fall verantwortlich sieht.

Während diese Familien um Gerechtigkeit kämpfen, entsteht im Hintergrund eine zweite, noch größere Geschichte. Sönke Iwersen, Leiter des Investigativ-Ressorts beim Handelsblatt, erhält 2022 einen anonymen Hinweis. Kurz darauf trifft er in Norwegen den Whistleblower Lukasz Krupski und bekommt Zugriff auf große Mengen interner Tesla-Daten: Laut diesen Daten gibt es über 3.000 Kundenbeschwerden zu Notbremsungen, unerwarteten Beschleunigungen und Fehlfunktionen des Assistenzsystems. Seit Jahren warnen Experten vor den Risiken dieser noch nicht ausgereiften Technologie des autonomen Fahrens. Die US-Verkehrsbehörde NHTSA und weitere Institutionen beginnen, gegen Teslas Autopiloten zu ermitteln. Ehemalige Tesla-Mitarbeitende berichten von Sicherheitslücken sowie von mutmaßlicher Vertuschung und Repressionen.

Während die Kritik an Tesla wächst und neue Ermittlungen anlaufen, positioniert sich Elon Musk politisch und stellt sich offen hinter Donald Trump. In diesem Umfeld geht es auch um Einfluss auf regulatorische Prozesse und laufende Verfahren. Mehrere leitende Ermittelnde werden schließlich von der von Musk geführten Regierungsabteilung DOGE gefeuert. In "Elon Musk Uncovered - Das Tesla-Experiment" verwebt Regisseur Andreas Pichler persönliche Schicksale mit den Stimmen jener, die das System von innen kennen. Es geht um Sicherheitsmängel, internen Druck und Fehlentwicklungen, die nie an die Öffentlichkeit gelangen sollten.

"Elon Musk Uncovered" ist eine beetz brothers film Produktion in Koproduktion mit hr und SWR (gemeinsame Federführung), WDR und NDR für die ARD sowie Sky, in Zusammenarbeit mit Handelsblatt. Gefördert durch IDM Film & Music Commission Südtirol & The Fritt Ord Foundation.

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