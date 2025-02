Cw Colognewatch GmbH

Abdullah Yalcin von Cologne Watch verrät: So bleibt Ihre Luxusuhr ein Leben lang wie neu

Köln (ots)

Sie haben nicht nur einen gewissen materiellen, sondern oftmals auch einen hohen emotionalen Wert: Luxusuhren sind für ihre Besitzer im wahrsten Sinne ein echter Schatz – und wollen selbstverständlich auch so behandelt werden. Doch worauf kommt es dabei an und wie lässt sich ihr anfänglicher Zustand möglichst lange bewahren?

Eine Luxusuhr ist nicht nur ein Zeitmesser, sondern auch ein Ausdruck von Stil, Präzision und emotionalem Wert – speziell als Erbstück kann sie Erinnerungen und Geschichten über Generationen hinweg bewahren. Damit sie aber auch ihren Wert und ihre Funktionsfähigkeit behält, ist eine sorgfältige Pflege unverzichtbar. "Es ist nicht nur wichtig, regelmäßig die Wasserdichtigkeit zu überprüfen, starke Magnetfelder zu vermeiden und die Uhr vor extremen Temperaturen zu schützen", betont Abdullah Yalcin von Cologne Watch. "Vielmehr braucht es eine regelmäßige Inspektion beim Experten – nur so kann sichergestellt werden, dass die Uhr langfristig einwandfrei läuft."

Aus seiner persönlichen Leidenschaft für Luxusuhren heraus gründete Abdullah Yalcin, auch unter dem Namen Apo bekannt, vor 15 Jahren gemeinsam mit seinem Bruder Sadullah Yalcin das Unternehmen Cologne Watch. Heute betreiben sie unter anderem zwei exklusive Ladengeschäfte in Köln und Düsseldorf. Zusätzlich bietet der Onlineshop von Cologne Watch täglich zwischen 500 und 600 hochwertige Uhren von Marken wie Rolex, Patek Philippe, Cartier, Lange & Söhne, Omega, Audemars Piguet und Breitling an – jede davon sorgfältig auf Echtheit geprüft. Neben dem Verkauf kümmert sich das Unternehmen in seiner eigenen Werkstatt auch um Reparaturen und bietet umfassenden Service rund um das Thema Luxusuhren. Was Uhrenbesitzer selbst tun können, um den Zustand ihrer Schmuckstücke zu bewahren, verrät Abdullah Yalcin von Cologne Watch anhand der folgenden Tipps.

1. Regelmäßige Reinigung

Ein sorgsamer Umgang mit Luxusuhren beginnt stets mit der Entfernung von Schmutz und Ablagerungen: Ein weiches Mikrofasertuch und bei Bedarf eine milde Seifenlösung eignen sich hervorragend dafür. Besonders an schwer erreichbaren Stellen wie zwischen den Gliedern des Armbands können zudem kleine, weiche Bürsten helfen, Schmutz gründlich zu entfernen. Anschließend sollte die Uhr sorgfältig mit einem trockenen Tuch abgewischt werden, um Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. Bei wasserdichten Modellen kann darüber hinaus gelegentlich eine schonende Reinigung mit lauwarmem Wasser erfolgen – jedoch nur mit fest verschlossener Krone! Wer sich unsicher ist, kann seine Uhr auch regelmäßig von einem Fachmann professionell reinigen lassen, um Kratzer und Materialverschleiß vorzubeugen.

2. Fachgerechte Wartung

Wie bei jedem Präzisionsinstrument ist auch bei Luxusuhren eine professionelle Wartung essenziell. Es empfiehlt sich also, jede Uhr in den vom Hersteller empfohlenen Intervallen von einem Uhrmacher warten zu lassen. Nur so kann sichergestellt werden, dass das Uhrwerk optimal funktioniert und eventuelle Verschleißerscheinungen frühzeitig erkannt werden. Eine fachgerechte Wartung umfasst dabei nicht nur die Reinigung und Schmierung des Uhrwerks, sondern auch die Überprüfung der Ganggenauigkeit und den Austausch abgenutzter Teile. Ein zusätzlicher Vorteil professioneller Wartung ist, dass mögliche Defekte frühzeitig erkannt und behoben werden können, bevor sie zu größeren Schäden führen.

3. Sorgfältige Aufbewahrung

Auch eine trockene und staubfreie Umgebung schützt Luxusuhren vor Schäden. Ideal ist die Aufbewahrung in einer speziellen Uhrenbox oder einem Etui. Dadurch bleibt sie frei von Kratzern und anderen Beschädigungen, die durch unsachgemäße Lagerung entstehen könnten. Besonders bei mechanischen Uhren kann eine ungeeignete Lagerung zu Beeinträchtigungen der Ganggenauigkeit führen, da äußere Einflüsse wie Temperaturschwankungen oder Erschütterungen das Uhrwerk negativ beeinflussen können. Zudem empfiehlt es sich, Automatikuhren in einem Uhrenbeweger aufzubewahren, um sicherzustellen, dass das Uhrwerk in Bewegung bleibt und die Schmierung der Mechanik nicht nachlässt. Wer mehrere Uhren besitzt, sollte sie außerdem regelmäßig wechseln und tragen.

4. Schutz vor extremen Bedingungen

Extremtemperaturen, starke Magnetfelder oder intensive Sonneneinstrahlung können nicht nur die Genauigkeit einer Uhr beeinflussen, sondern auch ihr Erscheinungsbild negativ verändern. Besonders starke Hitze kann die Schmierung des Uhrwerks beeinträchtigen, während extreme Kälte die Ganggenauigkeit beeinflussen kann. Deshalb sollten Uhren nicht längere Zeit extremer Hitze oder Kälte ausgesetzt werden. Zudem können Magnetfelder, die beispielsweise von Smartphones oder Tablets ausgehen, die Präzision der Uhr dauerhaft stören. Wer seine Uhr schützen möchte, sollte sie daher nicht in der Nähe von elektrischen Geräten oder auf Armaturenbrettern im Auto ablegen.

5. Vorsichtiger Umgang mit Wasser

Übrigens sollten selbst wasserdichte Modelle möglichst selten mit Wasser in Berührung kommen. Besonders Lederarmbänder sind empfindlich gegenüber Feuchtigkeit, da sie durch wiederholtes Durchnässen spröde werden und an Flexibilität verlieren können. Auch Chlor- und Salzwasser können das Material und die Dichtungen stark beanspruchen. Es ist also ratsam, die Uhr vor dem Kontakt mit Wasser abzulegen – insbesondere beim Schwimmen, Duschen oder Saunabesuchen. Selbst bei Uhren mit hoher Wasserdichtigkeit ist es außerdem ratsam, die Dichtungen regelmäßig zu überprüfen und sie bei Bedarf auszutauschen, um eine einwandfreie Schutzfunktion zu gewährleisten. Zudem sollten Besitzer darauf achten, dass sich keine Wasserreste an schwer zugänglichen Stellen der Uhr ansammeln, da diese langfristig zu Korrosion oder Ablagerungen führen können.

